Les Angels ont agressivement appelé des choix de repêchage. Le premier tour Nolan Schanuel suivra-t-il?

Il existe de nombreux outils qui ressortent à propos de Nolan Schanuel. Le choix n ° 11 au classement général du repêchage de la MLB frappe pour le pouvoir – faisant exploser 19 circuits cette année à Florida Atlantic. Il joue une bonne première base et a la capacité de se positionner défensivement sur le champ extérieur du coin. C’est un baserunner intelligent, volant avec succès 14 fois en 15 essais.

Mais peut-être que ses yeux sont le seul (ou, techniquement, les deux) atouts les plus remarquables pour la sélection de premier tour des Angels. C’est une machine à marcher. Son taux de marche était de 24,6 %. Et son taux de retrait n’était que de 4,8 %. Une différence flagrante.

La raison de sa saison monstre se résume à un diagnostic en janvier de cette année. On lui a dit qu’il souffrait d’astigmatisme à l’œil droit. L’astigmatisme se produit lorsque l’œil est courbé différemment. Cela avait entravé sa vision, en particulier la nuit. Se mettre à l’aise en tant que frappeur était aussi simple que d’ajouter un contact.

« C’était comme si le ballon n’était même pas en 3D ou 4D », a déclaré Schanuel. « Pouvoir voir la rotation de la balle directement hors de la main m’a beaucoup aidé. »

Les anges étaient clairement satisfaits de ses chiffres et l’ont probablement choisi parce qu’il est un frappeur universitaire projetable et raffiné. Si les deux repêchages sous Angels GM Perry Minasian ont indiqué quelque chose, c’est qu’il appellera les joueurs qu’il sélectionnera rapidement.

Seuls trois joueurs du repêchage MLB 2022 ont encore fait leurs débuts dans les majors. Tous venaient des Anges. L’un d’eux, Zach Neto, connaît en fait Schanuel pour avoir joué ensemble dans la South Florida Collegiate League avant l’université.

Avec le 11e choix en 2023 #MLBDraftnous avons sélectionné INF Nolan Schanuel de la Florida Atlantic University (FL). Bienvenue aux Anges, Nolan ! pic.twitter.com/tPqCEmH1ns – Anges de Los Angeles (@Anges) 10 juillet 2023

Le directeur du dépistage des Angels, Tim McIlvaine, a déclaré que l’équipe discutait des joueurs du secondaire. Mais étant donné la constance avec laquelle les Angels opèrent, il ne semble pas qu’ils obtiendraient beaucoup d’attention au premier tour. Les anges sont de nouveau allés avec un frappeur collégial. Et le fait qu’il joue un poste de besoin au premier but aurait pu être un facteur.

« Nous ne nous asseyons pas là et nous disons: » Qui sera le plus rapide dans les ligues majeures « , a déclaré McIlvaine. « Au sein de notre conseil d’administration ici aujourd’hui, il y a plusieurs façons dont cela aurait pu se passer aujourd’hui. »

McIlvaine a dit qu’ils le lanceraient au premier but, mais n’ont pas exclu qu’il joue au champ extérieur. L’entraîneur universitaire de Schanuel, John McCormack, a déclaré L’athlétisme qu’il a conseillé aux équipes de dépistage de Schnauel de le tester au deuxième ou au troisième but pour voir s’il a la capacité de jouer à ce poste.

« Il est intelligent et intelligent », a déclaré McCormack. « Donc, il comprend ce que les lanceurs essaient de faire. Les Angels vont être vraiment impressionnés par lui dans tout ce qu’il fait.

Schanuel a dit qu’il jouerait n’importe où. Il était hyper et émotif, notant qu’il a fondu en larmes lorsqu’il a été informé qu’il avait été sélectionné n ° 11 au classement général. Lors de sa première conversation avec les anges, il a déclaré qu’il était prêt à faire ses valises immédiatement et à s’envoler vers l’ouest pour signer.

Il est possible que Schanuel signe pour une valeur inférieure à la machine à sous, qui est de 5,253 millions de dollars. Cela permettrait aux Angels de suivre un schéma similaire à celui qu’ils ont adopté lors des deux derniers repêchages : sous-payer tôt, puis surpayer plus tard. Les Angels ont établi des records dans les ligues majeures au cours des deux dernières saisons pour ce qu’ils ont payé LHP Mason Albright (2021) et RHP Caden Dana (2022) pour signer dans la seconde moitié du repêchage.

Schanuel s’est vraiment imposé en tant que joueur au cours de la dernière année. Il a lutté à l’élite Cape Cod League l’été dernier, qui utilise des battes en bois. Son OPS n’était que de 0,614. Cela aurait pu être un drapeau rouge inquiétant pour lutter contre cette concurrence.

Schanuel utilise également une sorte de coup de pied de jambe, similaire à Neto. Mais le coup de pied de jambe de Neto a clairement fonctionné au niveau des ligues majeures et n’a pas entravé sa capacité à frapper les terrains avec vitesse.

Les anges ont l’impression que ces préoccupations n’étaient pas prohibitives pour la sélection de Schanuel.

« De toute évidence, il voulait passer un meilleur été avec le bois », a déclaré McIlvaine. «Mais pour moi, une fois que nous y sommes entrés, nous lui avons parlé un peu du processus d’être là-haut et de la ligue elle-même et des choses qui s’étaient passées là-haut. Il a dit qu’il allait mieux maintenant.

« Il nous a prouvé sans aucun doute qu’il était prêt. »

Ce commentaire « il est prêt » pourrait être remarquable dans le contexte de l’organisation la plus agressive du baseball. Ce n’est pas juste de mettre un échéancier sur le moment où il pourrait être appelé. Mais, sur la base des antécédents des Angels, il est très possible qu’il commence au niveau Double-A. Un niveau à partir duquel de nombreux joueurs ont été appelés cette année.

McCormack a déclaré que les Angels n’étaient pas l’une des équipes qui étaient là pour repérer autant Schanuel, mais McIlvaine a déclaré qu’ils l’avaient beaucoup observé. Quoi qu’il en soit, le joueur et l’équipe semblent être enthousiasmés par l’ajustement.

Et chaque choix de repêchage des Angels doit être examiné à travers le prisme de leur stratégie de développement. Alors que tant d’équipes se concentrent sur le fait de donner aux joueurs des années pour perfectionner leurs compétences, les Angels jettent leurs joueurs dans le feu, souvent avec un succès raisonnable.

Un joueur universitaire avec un OPS supérieur à 1.400 ne restera probablement pas longtemps dans les mineures s’il produit à un niveau élevé.

« Je veux être là avec Zach Neto, Ben Joyce, Mike Trout, Shohei Ohtani », a déclaré Schanuel. « Je suis prêt à être un de leurs coéquipiers et à y aller. »

(Photo: Daniel Shirey / MLB Photos via Getty Images)