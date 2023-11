Les Angels embauchent Ron Washington pour un contrat de 2 ans et deviennent le cinquième manager depuis 2018

Par Sam Blum, Brittany Ghiroli et David O’Brien

SCOTTSDALE, Arizona — Les Angels de Los Angeles ont embauché Ron Washington comme manager, a annoncé l’équipe mercredi. L’équipe a interviewé Washington mardi soir en Arizona et le processus s’est rapidement déroulé à partir de là.

Il s’agit d’un contrat de deux ans qui court jusqu’en 2025. Les termes de l’accord n’ont pas été dévoilés.

Buck Showalter faisait partie du petit groupe de finalistes pour ce poste. À la fin du processus, les Angels ne considéraient que les personnes ayant une expérience antérieure en gestion de la MLB.

Washington, 71 ans, espère depuis longtemps avoir une autre opportunité de gestion. Il a démissionné des Texas Rangers en 2014, pour des raisons personnelles. Il a mené le Texas à des participations consécutives aux World Series en 2010 et 2011.

Washington a passé les sept dernières années en tant qu’entraîneur de troisième base pour les Braves et était une figure populaire à Atlanta. Il a également été entraîneur des Oakland Athletics après son départ du Texas.

Le directeur général des Angels, Perry Minasian, possède une vaste expérience de travail avec Washington. Minasian était au front office des Braves tout au long de la saison 2020. Il a également été dépisteur pour les Rangers pendant une partie du mandat de Washington au Texas.

Washington est le cinquième manager des Angels depuis 2018, le propriétaire Arte Moreno ayant occupé ce poste à plusieurs reprises après des mandats infructueux. Moreno avait le dernier mot sur cette embauche.

On ne sait pas combien de candidats ont interviewé les Anges. Plusieurs candidats auraient été présents à différents moments, notamment d’anciens joueurs comme Torii Hunter, Darin Erstad et Benji Gil. Gil, qui a passé les deux dernières années au sein du personnel d’entraîneurs de l’équipe, n’a pas été interviewé, ont indiqué des sources de la ligue.

Washington tentera de redresser une franchise en difficulté qui a besoin d’une voix et d’un leadership forts. Minasian a déclaré mardi qu’il espérait embaucher un candidat capable d’apporter du sérieux au poste. La stature de Washington dans le jeu suggère qu’il peut faire exactement cela.

La nature à court terme de l’accord est probablement le reflet de l’âge de Washington. Le fait que Minasian soit en dernière année de son contrat pourrait également jouer un rôle.

Ce que cela signifie pour les Braves

Il est difficile d’exagérer l’impact que Washington a eu sur les Braves au cours de ses sept années avec une équipe qui a remporté six titres consécutifs de la National League East et la Série mondiale 2021.

“Je vais revenir sur cela au cours de ma carrière et je suis honoré d’avoir eu la chance de travailler avec lui”, a déclaré Alex Anthopoulos, président des opérations baseball et directeur général des Braves. « Il est tout ce que vous pourriez souhaiter. Il mérite cette opportunité. Il est excité. Évidemment, je suis excité pour lui. C’est une perte énorme pour nous. Et j’insiste sur cela en majuscules, en gras, en italique, tout cela. Un vide immense, immense.

En plus de servir d’entraîneur de troisième base et d’instructeur sur le terrain, « Wash » était une source inépuisable de connaissances de la vieille école qu’il faisait fonctionner à merveille, même au sein des systèmes et des analyses de la nouvelle école. Il était un maître de la batte fungo que Washington utilisait dans ses exercices d’avant-match brevetés en tête-à-tête avec les joueurs de champ intérieur – ils étaient volontaires, mais tous les joueurs de champ intérieur des Braves les faisaient chaque jour, tellement ils étaient engagés envers l’entraîneur qui montrait un tel engagement envers eux. .

Ces séances étaient accompagnées de la bande sonore de la voix de Wash, de torrents de sagesse et de conseils grossiers, toujours honnêtes, parfois brutaux, et d’une positivité qui, selon les joueurs, les rendait de meilleurs défenseurs et de meilleurs coéquipiers.

Il avait presque escaladé le sommet de la montagne en tant qu’entraîneur, participant à des séries mondiales consécutives avec les Rangers, mais après avoir repris son ancien travail d’entraîneur sur le terrain, il l’a attaqué chaque jour, sans relâche, déterminé à rendre chaque joueur meilleur. Les joueurs des Rangers, des Athletics et des Braves ont tous attribué à Washington le rôle le plus important dans leur transformation en gagnants du Gold Glove, certains lui présentant même le premier Gold Glove qu’ils ont remporté.

Il s’est également fait un devoir pendant de nombreuses années d’imprimer des messages positifs, une affirmation par jour, et de les placer dans le casier de chaque joueur des Braves. — David O’Brien, rédacteur principal des Braves

