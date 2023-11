Les Angels embauchent Ron Washington comme manager

Jeff PassanESPNLecture de 2 minutes

Les Angels de Los Angeles ont embauché Ron Washington comme nouveau manager mercredi, optant pour un entraîneur expérimenté et respecté alors que l’équipe se prépare à la possibilité d’une refonte importante si la star Shohei Ohtani part en agence libre.

Washington, 71 ans, a réussi pour la dernière fois en 2014, lorsqu’il a démissionné des Texas Rangers, où il avait connu un succès significatif – dont deux participations aux World Series – sur huit saisons.

Malgré une fiche de 53-87 lors de sa dernière saison, la fiche en carrière de Washington est de 664-611.

Il rejoint les Angels depuis Atlanta, où il a passé les sept dernières saisons en tant qu’entraîneur de troisième base, apprécié des joueurs et des fans pour ses réflexions comiques et ses techniques à l’ancienne. Sa carrière d’entraîneur a commencé avec les Oakland A’s après une carrière de 10 ans en tant que joueur utilitaire habile.

Washington, qui devient le plus ancien manager du baseball, recevra un contrat de deux ans, ont indiqué des sources. Il est le deuxième manager noir dans le match, rejoignant Dave Roberts des Dodgers de Los Angeles après la retraite de Dusty Baker des Astros de Houston le mois dernier.

Il sera le cinquième manager en sept ans pour les Angels, qui n’ont pas remporté de match éliminatoire depuis 2009. Le propriétaire Arte Moreno a donné la priorité à l’expérience dans cette décision après avoir décliné l’option sur le contrat du premier manager Phil Nevin en octobre, après le premier contrat complet de Nevin. saison. Nevin avait remplacé Joe Maddon en juin 2022, lorsque Maddon a été licencié après 2 ans et demi.

La direction des Angels dépend souvent des caprices de Moreno, dont la décision de garder Ohtani à la date limite des échanges a été aussi malheureuse que toutes celles de ces dernières années. Les Angels ont hypothéqué certains de leurs meilleurs espoirs pour les ajouter à une équipe imparfaite, puis se sont effondrés, laissant leur système agricole stérile et la liste des ligues majeures remplie de contrats douteux et manquant de talent.

Los Angeles a obtenu une fiche de 73-89 la saison dernière, terminant derrière une équipe de Seattle qui aspire aux séries éliminatoires, une équipe du Texas qui a remporté les World Series et une équipe de Houston qui prévoit de recharger ses batteries cet hiver.

Les Angels ont encore des joueurs talentueux sous contrat, dont le triple MVP Mike Trout, l’utilitaire Brandon Drury, le voltigeur central Mickey Moniak et un trio de recrues qui ont montré des éclairs d’excellence avec le receveur Logan O’Hoppe, l’arrêt-court Zach Neto et le joueur de premier but Nolan. Schanuel.

Les lancers des Angels, quant à eux, étaient en désordre, avec une MPM de 4,64 (23e sur 30 équipes des ligues majeures), 4,00 buts sur balles toutes les neuf manches (28e) et l’un des pires enclos des releveurs du baseball.