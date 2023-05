Les ânes étaient la pierre angulaire de cette ville du Colorado. Maintenant, chaque été, ils errent librement

Comme ça arrive6:14Les ânes étaient la pierre angulaire de cette ville du Colorado. Maintenant, chaque été, ils errent librement

Les ânes sont de nouveau en liberté à Cripple Creek.

Chaque printemps, la petite ville touristique du Colorado libère son troupeau de 15 ânes en grande pompe, afin qu’ils puissent errer librement jusqu’à l’automne, tout en réchauffant les cœurs et en détruisant les jardins.

Cette année, Curt Sorenson, résident de Cripple Creek et gardien d’ânes de longue date, était au téléphone avec CBC Radio Comme ça arrive alors que le grand moment se déroulait.

« Voici Deckers et Tiffany et Matilda et Flash et Georgiana. Oh, mon Dieu ! » Sorensen a déclaré à l’animatrice invitée Helen Mann alors que les créatures sortaient de leur enclos. « Regardez-les ! Ils passent un bon moment.

REGARDER | Lâcher les ânes à la radio :

La tradition de libérer les ânes à Cripple Creek remonte à 92 ans – bien que l’histoire d’origine remonte à plus d’un siècle.

Il était une fois, pendant la ruée vers l’or, la communauté était une ville minière en plein essor, et les ânes étaient des ouvriers.

À l’époque, les ânes ne l’avaient pas aussi bien qu’aujourd’hui. Les mines étaient toutes souterraines et les animaux de trait passaient leurs journées à transporter des charges de minerai et d’autres fournitures à travers les tunnels miniers.

L’histoire raconte qu’en 1901, le président américain de l’époque, Theodore Roosevelt, a visité la ville et a ressenti une vague de pitié pour les créatures.

« Il a trouvé inhumain que ces ânes soient sous terre dans les mines et n’aient jamais vu la lumière du jour », a déclaré Sorenson. « Alors il a convaincu les mineurs locaux… de libérer les ânes des mines souterraines où ils vivaient et mouraient. »

« Tout le monde aime Deckers »

Au fil des ans, à mesure que la technologie minière se développait et que les ânes n’étaient plus nécessaires, les mineurs ont libéré les créatures.

Puis, en 1931, des commerçants locaux s’unirent et décidèrent de former une association pour s’occuper des ânes qui s’occupaient autrefois d’eux.

Le Two Mile High Club – ainsi nommé en raison de la haute altitude de Cripple Creek – est né.

Les ânes errent dans Cripple Creek, leur terrain de jeu jusqu’à l’automne. (Annie Valades/Two Mile High Club)

Aujourd’hui, les descendants du troupeau d’origine sont tous partis, a déclaré la bénévole Annie Valades à CBC dans un courriel.

« Ainsi, au fil des ans, nous avons sauvé des ânes en leur honneur pour perpétuer cette tradition historique », a-t-elle déclaré.

Sorenson les connaît tous par leur nom et les salue comme le Père Noël appelant ses rennes la veille de Noël. Mais son préféré, dit-il, est Deckers – qui est né et a grandi à Cripple Creek.

« J’ai une photo de Deckers avec un drapeau américain dans la bouche qu’il a ramassé dans mon jardin lors d’une fête du 4 juillet. Et j’ai pensé : vous devez aimer Deckers. Tout le monde aime Deckers », a-t-il déclaré.

L’âne préféré du bénévole Curt Sorenson est Deckers, à droite, qui est né d’un âne de sauvetage en ville. (Annie Valades/Two Mile High Club)

Sorenson a longtemps été membre du Two Mile High Club, et a même été président du groupe pendant un certain temps. Il aide à prendre soin des ânes tout l’automne et l’hiver.

Lorsqu’ils ne sont pas en liberté, ils sont gardés au chaud dans un enclos, où Sorenson dit qu’ils sont plus qu’heureux de retourner lorsque le temps commence à se refroidir en octobre.

Mais chaque printemps, la communauté se rassemble pour regarder un imitateur de Roosevelt les lâcher une fois de plus. Sorensen dit que les gens viennent de partout pour participer aux festivités.

« Nous avons des gens de la radio et de la télévision ici. Toutes sortes de gens se sont rassemblés pour voir les ânes libres pour l’été », a déclaré Sorenson. « Ils ont attendu ce moment avec impatience tout l’hiver. Ils veulent être libres. »

Il faut un village

L’événement de libération des ânes sert de collecte de fonds pour les soins des animaux, tout comme les journées annuelles de Derby des ânes en août.

« C’est une célébration de trois jours de nos ânes et de la riche histoire minière de notre région ; des courses d’ânes, un défilé à l’ancienne, des food trucks et des vendeurs, un café en plein air et des concerts tout le week-end », a déclaré Valades.

Prendre soin des ânes n’est pas bon marché. Sorenson estime qu’il en coûte 2 000 $ US par an et par âne pour les nourrir et les loger, et payer leurs factures vétérinaires.

Sorenson dit que les habitants de Cripple Creek sont chaleureux et amicaux envers les ânes. « Ce sont comme de gros animaux de compagnie », a-t-il déclaré. (Annie Valades/Two Mile High Club)

Mais à peu près tout le monde participe.

« Toute la ville les aime, et les gens se priveraient probablement de nourriture ici pour s’assurer que ces ânes aient du foin », a déclaré le volontaire Valades.

Au printemps et en été, tout Cripple Creek est le terrain de jeu des ânes. Ils errent dans les rues et traînent dans les cours des gens. Les résidents les nourrissent de carottes et de « friandises approuvées pour les ânes » et gardent des bacs d’eau fraîche à leur disposition.

« Nous disons qu’à Cripple Creek, c’est là que les ânes sont sauvages et que les ânes sont bien soignés », a déclaré Sorenson.

Un homme habillé comme l’ancien président américain Teddy Roosevelt, à gauche, préside la libération annuelle des ânes à Cripple Creek. Sorenson, à droite, était présent pour l’événement de 2023, aux côtés de sa femme Peggy, au centre (Annie Valades/Two Mile High Club)

Sorensen dit que tout cela est une façon de redonner aux animaux qui étaient autrefois la pierre angulaire de l’économie de la ville. Et à bien des égards, ils le sont toujours.

Dans les années 1920, pendant la Grande Dépression, la ville est passée d’un boom à un effondrement.

Bien qu’il y ait encore une mine d’or en ville, un casino local et le tourisme qui l’accompagne constituent aujourd’hui une partie importante de l’économie – et les ânes en font partie.

« Ce sont nos ambassadeurs de la ville », a déclaré Sorenson. « Les ânes sont l’histoire de Cripple Creek en un mot.

Et bien qu’ils fassent des ravages – en particulier sur les plates-bandes des gens – Sorenson dit que presque tout le monde les aime autant que lui.

« Vous aurez quelques vieux réprouvés qui pourraient avoir un problème, mais non, pour la plupart, j’habite à Cripple Creek, les ânes viennent tout le temps piquer les fleurs de ma femme. Nous ne sommes pas dérangés par ça. » il a dit.

« Ces gars-là vous donnent tellement de bonheur. Tout le monde aime les ânes. Ils sont comme de gros chiens. Ils sont tout simplement merveilleux et ils font tellement pour la communauté. »