Les ânes envahissants de Death Valley sont devenus de la nourriture pour chats

Tôt un matin de juin dans le parc national de Death Valley, une ânesse sauvage a amené son poulain à l’une des sources disséminées dans le désert. Deux paires d’yeux regardaient le poulain se frayer un chemin à travers les broussailles. L’un appartenait à un puma, l’autre à un appareil photo.

Des images de la mise à mort qui a suivi ont été publiées le mois dernier dans le Journal of Animal Ecology, dans une étude qui a fourni des preuves directes de pumas chassant des ânes dans les déserts de l’ouest de l’Amérique du Nord. Les attaques ne se traduisent pas seulement par des restes d’ânes et des couguars pleins, affirment les chercheurs : ils suggèrent que les carnivores indigènes agissent comme un contrôle important sur les proies non indigènes. L’étude soulève également des questions sur les dommages causés par les ânes dans les paysages désertiques sauvages où ils se trouvent, bien que les autorités fédérales de la faune maintiennent l’objectif de les éliminer complètement.

Les ânes sont originaires d’Afrique du Nord, mais ont été introduits aux États-Unis par l’industrie minière à la fin des années 1800. Les agences fédérales n’étaient pas ravies de voir les herbivores robustes s’établir dans la Vallée de la Mort. Dans les années 1930, les gestionnaires de la faune ont commencé à abattre les ânes, arguant que les troupeaux de burros piétinaient la végétation, bousillaient les sources et chassaient la faune indigène comme le mouflon d’Amérique. Mais les ânes ont persisté, et des décennies plus tard, environ 4 000 vivent dans la Vallée de la Mort, malgré les objectifs du National Park Service de ramener la population à zéro.