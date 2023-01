Les Andes péruviennes “descendent” sur la capitale pour exiger la démission du chef

LIMA, Pérou – Les gens ont afflué dans la capitale côtière du Pérou, dont beaucoup de régions andines reculées, pour une manifestation jeudi contre la présidente Dina Boluarte et en soutien à son prédécesseur, dont l’éviction le mois dernier a déclenché des troubles meurtriers et plongé la nation dans le chaos politique.

Les manifestations et les affrontements qui ont suivi avec les forces de sécurité constituent la pire violence politique que le Pérou ait connue depuis plus de deux décennies et ont mis en lumière les profondes divisions qui existent dans le pays entre l’élite urbaine largement concentrée à Lima et les zones rurales pauvres, où les citoyens se sentent souvent relégués.