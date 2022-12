Les ancres de “GMA” TJ Holmes et Amy Robach retirées des ondes

“Et donc, je tiens à dire que même si cette relation n’est pas une violation de la politique de l’entreprise, j’ai vraiment pris ces derniers jours pour réfléchir et travailler sur ce que je pense être le mieux pour l’organisation ABC News”, a-t-elle déclaré. “C’est quelque chose dont je ne vais pas parler, nous n’allons pas en parler lors de cet appel tant qu’il n’y aura pas plus à dire. Je demande qu’on arrête les chuchotements dans les couloirs. Vous savez, nous ne pouvons pas fonctionner avec des commérages, des spéculations et des rumeurs. Nous devons rester concentrés sur le travail.

L’exécutif a poursuivi : « Si vous pensez qu’il y a quelque chose que la direction doit savoir, vous pouvez toujours appeler les RH ou, comme nous l’avons dit, parler à un responsable en qui vous avez confiance. Si vous pensez qu’il y a quelque chose que nous devons savoir.