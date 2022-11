Les anciens vainqueurs de la Coupe du monde, l’Espagne et l’Allemagne, s’affrontent dans le délicat groupe E

Les géants européens que sont l’Espagne et l’Allemagne s’affrontent dans le groupe E de la Coupe du monde, le seul réunissant deux nations qui ont déjà remporté le tournoi.

Les deux autres équipes, le Japon et le Costa Rica, chercheront à provoquer la surprise, la plupart s’attendant à ce que les équipes des poids lourds occupent les premières places et atteignent les dernières étapes.

L’Espagne et l’Allemagne ont souffert à Russie 2018, éliminées respectivement en huitièmes de finale et en phase de groupes, mais les espoirs sont nettement plus grands avant le coup d’envoi au Qatar, avec leur affrontement prévu pour le 27 novembre.

L’Allemagne, quadruple vainqueur de la Coupe du monde et championne en titre lors de l’édition précédente, a été humiliée en terminant dernière de son groupe, échouant à progresser pour la première fois depuis 1938 dans l’un des plus gros chocs de l’histoire de la compétition.

L’équipe de Joachim Loew, qui a remporté une célèbre victoire 7-1 contre le Brésil lors de la Coupe du monde 2014, puis a battu Lionel Messi et l’Argentine en finale, a également souffert à l’Euro 2020, où l’Angleterre les a éliminés en huitièmes de finale.

Cela a sonné le glas de Loew, et l’ancien entraîneur du Bayern Munich, Hansi Flick, a pris les rênes, donnant à l’équipe un rafraîchissement en retard et fonctionnant avec un plan de match intense et pressant.

L’Allemagne a une récolte de joueurs passionnants, dont le duo du Bayern Serge Gnabry et Jamal Musiala, ainsi que Kai Havertz de Chelsea, ainsi que des stars établies comme Joshua Kimmich et Thomas Mueller.

L’Espagne est dans une position similaire, avec des jeunes comme Pedri, Gavi et Ansu Fati, mélangés à des têtes plus âgées comme Sergio Busquets et Alvaro Morata.

La Roja a remporté son seul trophée de la Coupe du monde en 2010, battant l’Allemagne en demi-finale au passage. Ils ont également battu l’Allemagne en finale de l’Euro 2008.

L’équipe de Luis Enrique a réalisé une superbe victoire 6-0 contre l’Allemagne en novembre 2020 alors que Loew était toujours à la barre, Ferran Torres marquant un triplé lors du triomphe emphatique de la Ligue des Nations.

Cependant, l’Espagne a perdu contre la France en finale de ce tournoi et a été éliminée en demi-finale de l’Euro 2020 par l’Italie, laissant les fans avides de plus d’argenterie après leur âge d’or entre 2008-2012.

Le dernier trophée international de l’Espagne a été l’Euro 2012, suivi d’une épouvantable performance en tant que champion en titre de la Coupe du monde en 2014, éliminé dans le groupe.

En Russie, ils ne se sont pas beaucoup mieux comportés, limogeant l’entraîneur Julen Lopetegui à la veille du tournoi après avoir été annoncé comme le prochain entraîneur du Real Madrid, avant d’être éliminé par les hôtes aux tirs au but lors des 16 derniers.

L’entraîneur Luis Enrique divise les opinions dans son pays natal pour certaines de ses décisions de sélection, mais ses résultats ont été bons avec l’Espagne, qui presse également haut et conserve beaucoup de possession.

– Les outsiders –

Avec l’Allemagne et l’Espagne parmi les favoris pour remporter le tournoi, le Japon et le Costa Rica font face à une course difficile.

Les anciens finalistes de la Coupe d’Asie 2019 sous la direction de l’entraîneur Hajime Moriyasu n’ont jamais dépassé les huitièmes de finale d’une Coupe du monde et affronteront l’Allemagne lors de leur match d’ouverture le 23 novembre.

Kaoru Mitoma a frappé un doublé pour le Japon alors qu’ils battaient l’Australie pour se qualifier avec un match à revendre et envoyer leurs adversaires dans les barrages.

L’attaquant monégasque Takumi Minamino et le défenseur d’Arsenal Takehiro Tomiyasu sont deux des joueurs les plus importants du Japon, avec l’ailier de la Real Sociedad Takefusa Kubo et le Celtic Daizen Maeda.

Comme l’Australie, le Costa Rica s’est finalement qualifié grâce aux barrages intercontinentaux, battant la Nouvelle-Zélande 1-0 en juin pour sceller sa place à la Coupe du monde.

Bien que sur le papier, ce soient les bouc émissaires du groupe E, la même chose était censée être vraie en 2014 quand, incroyablement, ils ont fini premiers, devant l’Uruguay, l’Italie et l’Angleterre.

Les Pays-Bas ont finalement éliminé l’équipe d’Amérique centrale aux tirs au but en quart de finale, leur meilleur résultat de tous les temps.

L’entraîneur Luis Fernando Suarez, qui a pris ses fonctions en 2021, dépendra du Paris Saint-Germain et de l’ancien gardien du Real Madrid Keylor Navas, ainsi que de l’ancien attaquant d’Arsenal de Leon Joel Campbell et de Bryan Ruiz d’Alajuelense, précédemment à Fulham, pour la créativité.

Ils ouvriront leur tournoi contre l’Espagne le 23 novembre, tandis que l’affrontement contre le Japon le 27 novembre pourrait être crucial pour déterminer laquelle, si l’une ou l’autre, des deux nations négligées a une chance de se qualifier.

