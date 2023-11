Les anciens sénateurs demandent : pourquoi l’ex-représentant a-t-il été. Merner autorisé à démissionner de la Chambre ?

Par NANCY WEST, InDepthNH.org

CONCORD – Un autre ancien législateur de l’État – républicain cette fois – est furieux du manque d’informations rendues publiques sur qui savait quoi et quand ils ont connu l’ancien représentant républicain. Troy Merner ne vivait pas à Lancaster ou ailleurs dans son district, comme l’exige la loi. la Constitution du New Hampshire.

L’ancien sénateur républicain de l’État, Mark Hounsell, de Conway, a soulevé une question dans un courrier électronique adressé à InDepthNH.org, à laquelle on n’avait pas répondu depuis l’éclatement du scandale qui a conduit Merner à démissionner en septembre.

« Ma question à ce sujet est la suivante : pourquoi le Président a-t-il « exhorté (Merner) à démissionner » d’un poste pour lequel il n’avait AUCUNE prétention légitime ? » dit Hounsell.

Vous trouverez ci-dessous une copie de la lettre de démission de Merner.

Hounsell a cité la déclaration publique du président républicain de la Chambre, Sherman Packard, après que le bureau du procureur général a publié certains détails de l’enquête montrant que Merner vivait hors du district au cours de la dernière session, lorsque chaque vote comptait parce que le nombre de démocrates et de républicains était presque également réparti.

La lettre de démission de Merner ne dit pas pourquoi il a démissionné, mais dit que cela a été un honneur de servir et ne donne aucune indication qu’il faisait l’objet d’une enquête criminelle.

“Pour mes collègues de la Chambre, ce fut un honneur de travailler avec vous pour contribuer à faire du New Hampshire un endroit meilleur”, a déclaré Merner dans la lettre datée du 19 septembre.

C’était le lendemain du jour où le procureur général a informé le président Packard que Merner ne vivait pas dans son district et faisait l’objet d’une enquête criminelle pour vote présumé illégal et acceptation de remboursements de kilométrage législatif.

“Lorsque nous avons appris que le ministère de la Justice avait conclu que Merner résidait en dehors de son district, Merner a été contacté et invité à démissionner immédiatement, ce qu’il a fait”, a déclaré Packard à l’époque.

Merner n’a pas répondu à une demande de commentaires lundi et n’a pas répondu depuis qu’InDepthNH.org l’a contacté pour la première fois après sa démission.

Hounsell, qui a été sénateur d’État de 1985 à 1988, a été sélectionneur de Conway, membre du conseil scolaire de Conway, du conseil d’administration de la bibliothèque de Conway et siège actuellement au conseil de planification de Conway.

En demandant la démission de Merner, Hounsell a déclaré qu’il était devenu évident que Packard n’était pas suffisamment conscient qu’il ne s’agissait pas simplement d’une erreur d’un membre légitime de la Chambre.

« Il s’agit plutôt d’un acte criminel qui a violé la Constitution de la NH par un individu qui savait mieux et a violé son serment de « porter foi et véritable allégeance aux États-Unis d’Amérique et à l’État du New Hampshire et de soutenir la Constitution de ceux-ci ». Alors aide-moi, mon Dieu. Comment peut-on démissionner d’un poste qu’on n’a jamais occupé légalement ? » a demandé Hounsell.

Il a également déclaré qu’il semble que certains responsables du GOP en étaient conscients et n’ont rien fait pendant la session pour protéger leur petite majorité partisane. Bien qu’il y ait eu des rumeurs généralisées selon lesquelles certains responsables étaient au courant, personne n’a déclaré publiquement qu’il le savait.

“J’en ai assez du manque d’honneur et de l’anarchie croissante de la part de nos élus”, a déclaré Hounsell.

InDepthNH.org a envoyé un courrier électronique au bureau de Packard lundi pour solliciter des commentaires. Packard a insisté sur le fait qu’il ne le savait pas avant la lettre du 18 septembre. Son bureau a envoyé la réponse suivante :

« Conformément à l’article 22 de la partie II de la Constitution de l’État, la Chambre aurait été chargée de déterminer les qualifications de Merner. Plutôt que d’être démis par un vote de la Chambre, Merner a choisi de se retirer lui-même », indique le communiqué.

Il comprenait la partie de la constitution traitant des membres de la Chambre : Constitution de l’État – Chambre des représentants | NH.gov

Hounsell se joint à l’ancien sénateur de l’État Peter Hoe Burling pour demander que des détails soient rendus publics quant à savoir si Packard ou d’autres républicains ou membres de la Chambre savaient que Merner siégeait illégalement à la Chambre, mais lui a dit de ne pas s’inquiéter car ils avaient besoin de son vote.

Burling, avocat, a été leader démocrate de la Chambre des représentants de 1996 à 2004, puis a siégé au Sénat de l’État. Après cela, il a été président de la NH Rail Transit Authority.

“Puisque je crois qu’une ou plusieurs lois ont été enfreintes par Merner et peut-être par d’autres, il n’aurait pas dû être autorisé à démissionner”, a déclaré Burling lundi. Vous ne pouvez pas démissionner d’un poste que vous n’avez jamais occupé en vertu de notre Constitution. Autoriser ou accepter une ‘démission’ donne l’impression qu’il s’agit simplement d’une erreur, sans préjudice, plutôt que d’un crime qui a porté atteinte aux droits des électeurs du NH.»

Burling a déposé deux demandes de droit de savoir auprès du procureur général John Formella et du président de la Chambre, Packard, pour tenter de savoir qui savait quoi et quand ils le savaient. Ils ont été refusés.

La dernière réponse du bureau du procureur général du 31 octobre à Burling accuse une enquête criminelle en cours sur Merner concernant des votes présumés injustifiés et des remboursements de kilométrage législatif de refuser les dossiers demandés par Burling.

La lettre du procureur général adjoint Matthew Conley à Burling indique que l’intégralité des faits pourraient ne pas être rendus publics même une fois l’enquête criminelle Merner terminée, car ils constitueraient une atteinte à la vie privée.

“Si le public était plus conscient de la façon dont cela se passe, s’il savait ce qui s’est passé et ce que cela signifie à long terme de voir quelqu’un qui n’est absolument pas qualifié prêter serment et siéger à la Chambre pendant neuf mois, il serait furieux. cette dissimulation », a déclaré Burling.

L’actuel leader démocrate à la Chambre a clairement indiqué qu’il pensait que les votes de Merner avaient fait une différence dans une Chambre très divisée.

Le leader démocrate à la Chambre des représentants, Matt Wilhelm, de Manchester, a déclaré le mois dernier à InDepthNH.org que « le représentant. Le vote illégal de Merner a probablement affecté le résultat de nombreuses motions qui ont été décidées avec une marge de zéro ou d’une voix et sur un projet de loi, le HB 626, son vote a directement provoqué l’échec du projet de loi.»

Le HB 626 aurait transféré le programme controversé de chèques scolaires sous l’administration du ministère de l’Éducation de l’État.

Burling et Hounsell ont tous deux déclaré qu’ils ne lâcheraient pas prise jusqu’à ce qu’ils obtiennent des réponses. Burling prévoit de déposer une réponse aux refus de Formella concernant ses demandes de droit de savoir.

Hounsell a déclaré : « J’ai serré les dents et je ne lâcherai pas. »