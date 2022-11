Les anciens rivaux Mike Tyson et Evander Holyfield font la promotion des produits comestibles en pot «Holy Ears»

Mike Tyson a tristement mordu un morceau de l’oreille d’Evander Holyfield lors du combat du championnat WBA Heavyweight en 1997. Mais maintenant, les deux anciens opposants se sont associés pour vendre des bonbons gélifiés à la marijuana en forme d’oreilles avec des bouchées. Les bonbons s’appellent Mike Bites et font partie de ce que la société de produits à base de marijuana de Tyson, Tyson 2.0, a surnommée la collection “Holy Ears”.

Lundi, la société a publié une vidéo sur le thème des vacances mettant en vedette les deux hommes (portant néanmoins des chandails de vacances) faisant la promotion des bonbons à la marijuana. Les produits comestibles ne sont pas nouveaux — J’ai écrit à leur sujet en mars – mais ils sont maintenant disponibles dans de nombreux autres magasins et dans de nombreux autres États.

En mars, Holyfield ne parlait pas des bonbons et on ne savait pas comment il était impliqué. Maintenant, il semble à fond.

Dans la vidéo, Holyfield offre un fer à repasser à Tyson en disant : “Je suis content que nous ayons réglé les choses.”

Ensuite, Tyson remet à Holyfield un cadeau, qui s’avère être un paquet de bonbons gélifiés, au goût de punch à la tarte aux cerises. Les deux se disputent ensuite pour savoir si l’oreille de Holyfield a vraiment le même goût, Tyson disant: “J’ai mangé ton oreille, je devrais savoir!”

Les produits Tyson 2.0 sont disponibles chez une variété de détaillants de marijuana, avec un guide de localisation sur le site de l’entreprise.

Après que Tyson a mordu l’oreille de Holyfield lors du combat de 1997, le match a repris et peu de temps après, Tyson a mordu l’autre oreille de Holyfield. Tyson a été disqualifié, sa licence de boxe a été révoquée et il a été condamné à une amende de plus de 3 millions de dollars.

“Le cannabis a toujours joué un rôle important dans ma vie”, déclare Tyson sur le site Web de l’entreprise. “Le cannabis m’a changé pour le bien à la fois mentalement et physiquement, et je veux partager ce cadeau avec d’autres qui recherchent également un soulagement.”