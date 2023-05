Les anciens rivaux de la division, la Caroline et la Floride, s’affrontent en finale de l’Est pour un tir à la Coupe Stanley

Les Panthers de la Floride et les Hurricanes de la Caroline sont entrés dans les séries éliminatoires de la Coupe Stanley face à des défis qui ne permettaient pas de savoir combien de temps ils pourraient rester.

Les anciens pairs de la division Sud-Est sont toujours là, à mi-chemin pour remporter la Coupe alors qu’ils entrent dans la finale de la Conférence Est dans ce qui pourrait être une série meurtrière. Le premier match de la série au meilleur des sept débute jeudi à Carolina, qui en est à sa deuxième finale de conférence en cinq saisons. C’est le premier voyage de Floride aussi loin depuis 1996.

Les Panthers se sont frayé un chemin dans les séries éliminatoires pour gagner un rendez-vous avec Boston, qui venait de connaître la meilleure saison régulière de l’histoire de la LNH. Les Hurricanes faisaient face à des blessures à des attaquants clés qui ont rendu encore plus aiguë une faiblesse exposée lors de trébuchements passés en séries éliminatoires.

« C’est incroyable, mais c’est assez difficile en ce moment de penser aux réalisations jusqu’à présent », a déclaré le capitaine des Panthers, Aleksander Barkov. « Nous voulons continuer. Nous voulons continuer à jouer et c’est ce à quoi nous pensons.

La course de la Floride était inattendue, les Panthers utilisant une séquence de six victoires consécutives pour finalement revendiquer la dernière place en séries éliminatoires. Pourtant, depuis qu’elle a pris du retard 3-1 face à une équipe de Boston avec des records de ligue de 65 victoires et 135 points, la Floride a remporté sept des huit matchs, y compris le match 7 en prolongation contre les Bruins et une avance de 3-0 dans la série en battant Toronto dans une série de cinq matchs au deuxième tour.

Quant à la Caroline, les Hurricanes – qui avaient le deuxième meilleur record de la ligue – ont dépassé les Islanders de New York en six matchs, puis ont battu le New Jersey en cinq. Cela est venu après que les deux dernières séries éliminatoires se soient terminées par des sorties de deuxième ronde à domicile.

« De toute évidence, nous avons eu de très bonnes équipes au cours des cinq dernières années et pour être honnête, je pense que (pour) tout le monde – cela a été un peu décevant de se faire renverser au deuxième tour pendant quelques années de suite là-bas », a déclaré le défenseur de la Caroline Brett Pesce. a dit.

«Je me souviens de certains des vétérans de l’équipe 2019 et (l’entraîneur Rod Brind’Amour) disant que vous ne savez pas quand ou si vous reviendrez même aux finales de conférence. Alors j’ai en quelque sorte appris ça à la dure.

Les Hurricanes sont les favoris pour remporter cette série, selon FanDuel Sportsbook, et détiennent actuellement un léger avantage sur Vegas, Dallas et évidemment la Floride pour remporter également la Coupe Stanley. Jusqu’à présent, la Caroline est devenue favorite à 5-1 dans ces séries éliminatoires, tandis que les Panthers ont été les outsiders des paris dans tous les matchs jusqu’à présent, y compris le match 1 de cette série.

CONNEXIONS

Il y a beaucoup de liens d’équipe, à commencer par trois frères Staal qui s’affrontent: Marc et Eric de Floride – un membre du vainqueur de la Coupe 2006 de la Caroline – ainsi que le capitaine de la Caroline Jordan.

Ensuite, il y a l’entraîneur de Floride Paul Maurice, qui était entraîneur lorsque l’ancienne franchise des Hartford Whalers a déménagé en Caroline du Nord en 1997. Il a entraîné Brind’Amour ici lorsque les Hurricanes ont atteint la finale de la Coupe Stanley en 2002 en tant que franchise toujours en train de gagner du terrain dans un marché non traditionnel, a ensuite ramené la Caroline à la finale de l’Est 2009 lors d’un deuxième passage à Raleigh.

« La chose que je remarque le plus quand j’y arrive, c’est la taille des arbres. Parce que lorsque nous avons commencé là-bas, ils ne faisaient que les planter », a déclaré Maurice à propos de son retour en Caroline. « Mais ce n’est pas aussi nostalgique qu’on pourrait le croire. Mes trois enfants sont nés là-bas, mais je ne passe pas devant l’ancienne maison.

PAS COMMENT VOUS COMMENCEZ

Les Panthers ont marqué huit buts en première période lors des deux premières rondes, tandis que les Hurricanes n’en ont marqué que six.

Après cela, ça devient fou: la Floride a inscrit 13 buts en deuxième période et 15 buts, le meilleur de la ligue, en troisième période. La Caroline compte 20 buts en deuxième période de ces séries éliminatoires, puis 11 en troisième période.

RAPPORT DE BLESSURE

Les Hurricanes pourraient avoir un coup de pouce avec l’attaquant de premier plan Teuvo Teravainen sur le point de revenir d’une blessure au pouce qui a nécessité une intervention chirurgicale et l’a mis à l’écart depuis le match 2 de la série de premier tour contre les Islanders de New York. Il a repris l’entraînement.

Ryan Lomberg (haut du corps) de Floride est une possibilité pour cette série.

NOUVEAU MONDE

La finale de conférence est un nouveau monde pour de nombreux Panthers.

Marc Staal a disputé 19 finales de conférence, Eric Staal en a disputé 11 et Brandon Montour en a disputé six. La plupart des autres Panthers (sans compter Patric Hornqvist, blessé, qui est apparu en huit matchs) n’ont pas été aussi loin en séries éliminatoires.

MONTRE STATISTIQUE

La Caroline marque en moyenne 3,64 buts en séries éliminatoires, contre 3,20 en saison régulière, derrière un effort collectif qui a produit une douzaine de buteurs différents contre le New Jersey. Cela comprenait Jesper Fast, Jesperi Kotkaniemi, Martin Necas et Jordan Martinook marquant trois buts chacun.

Pour la Floride, Matthew Tkachuk (cinq buts, 11 passes) se classe au cinquième rang des séries éliminatoires pour les points tandis que les Panthers marquent en moyenne 3,33 buts par match.

Devant le filet, les Panthers se sont appuyés sur Sergei Bobrovsky (7-2, 2,82 buts alloués, pourcentage d’arrêts de 0,918) tandis que les Hurricanes ont dû s’écarter d’une rotation d’une saison entre Frederik Andersen et Antti Raanta en raison de maladies pour les deux. Andersen (1,80 GAA, pourcentage d’arrêts de 0,931) a gagné cinq fois en commençant les six derniers.

—Aaron Beard, Associated Press

