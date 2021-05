Les anciens responsables de Trump s’engagent à soutenir Israël alors que la violence s’intensifie – RT USA News

D’anciens responsables de l’administration Donald Trump se sont tournés vers les réseaux sociaux pour encourager Israël alors qu’il était impliqué dans un conflit et une campagne d’agression avec la Palestine.

Alors qu’Israël et le Hamas échangeaient des missiles, avec une frappe aérienne israélienne rasant toute une tour résidentielle à Gaza, la Maison Blanche « America First » de Trump a publié des déclarations férocement en faveur de l’État israélien.

«Israël est le pays le plus restreint du monde», tweeté Amanda Milius, qui a servi à la fois à la Maison Blanche et au Département d’État en tant que secrétaire adjointe au contenu sous l’ancien président. «Imaginez avoir la capacité d’éliminer tous vos problèmes en appuyant sur un bouton et de l’ignorer pour apaiser un public international qui vous déteste alors que vous êtes bombardé encore et encore?

« Je n’ai pas ce niveau de patience, » elle a conclu mardi.

J’aurais aimé qu’ils aient développé un dôme de fer pour avoir deux missiles, l’un qui sort la fusée en l’air et l’autre qui suit son chemin jusqu’au point d’origine et le fait exploser. https://t.co/bBxiyDgwiq – Amanda Milius (@AmandaMilius) 11 mai 2021

Dans un autre article, Milius se décrit comme une «Extrémiste sioniste» et a dit que les critiques de sa position « Être bloqué à Allah, » avant de conclure, «Nous roulons des chars le matin.»

Ce soir, c’est la nuit, certains de mes partisans apprennent ce que je suis d’extrémiste sioniste et se retrouvent bloqués à Allah. Nous roulons des chars le matin. 🇮🇱 – Amanda Milius (@AmandaMilius) 12 mai 2021





L’ancien directeur par intérim du renseignement national et ambassadeur américain en Allemagne, Richard Grenell, s’est également rendu sur Twitter pour publier, «La Palestine n’existe pas» – un tweet Milius a répondu avec des émojis de rire et de feu.

Il a été allégué l’année dernière que Grenell – qui a également servi dans l’administration du président George W. Bush – était impliqué dans la campagne de persécution des États-Unis contre le journaliste Julian Assange.

«Une attaque contre Israël est une attaque contre les États-Unis», a déclaré le représentant républicain Lee Zeldin (NY), tandis que l’ancien chef d’état-major adjoint de la Maison Blanche, Dan Scavino, a retweeté des messages des Forces de défense israéliennes justifiant des attaques de missiles contre des bâtiments civils.

Une attaque contre Israël est une attaque contre les États-Unis. Notre nation doit se tenir aux côtés de notre plus grand allié au monde, car elle est la cible aveugle des terroristes du Hamas qui lancent des roquettes sur des civils innocents. – Lee Zeldin (@RepLeeZeldin) 11 mai 2021

L’ancien vice-président Mike Pence et le sénateur républicain de l’Arkansas Tom Cotton ont également promis publiquement leur soutien à Israël, tout comme l’ancien conseiller principal de Trump, Stephen Miller.

L’Amérique est aux côtés d’Israël. 🇺🇸 🇮🇱 – Mike Pence (@Mike_Pence) 11 mai 2021

Les roquettes du Hamas visent des civils et des écoles israéliens. Les frappes aériennes d’Israël visent les terroristes qui lancent les roquettes. Il n’y a pas de comparaison. – Tom Cotton (@TomCottonAR) 11 mai 2021

Le Hamas est directement responsable de chaque mort de civils – israéliens et palestiniens. – Tom Cotton (@TomCottonAR) 12 mai 2021

Miller – qui a souvent été accusé par les médias d’être un « nationaliste blanc » – a défendu le candidat à la mairie de New York, Andrew Yang, qui tweeté que les New-Yorkais «Soutenez nos frères et sœurs en Israël qui font face au terrorisme» juste après que des enfants israéliens ont été tués dans des frappes de missiles et que la police a attaqué des centaines de fidèles musulmans à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem.

Yang a reçu une réaction intense à propos de la déclaration et a été désinvité d’un événement de l’Aïd à Astoria.

C’est vraiment honteux pour Yang d’essayer de se présenter à un événement de l’Aïd après avoir envoyé une déclaration de soutien à une grève qui a tué 9 enfants, surtout après son silence alors qu’Al-Aqsa a été attaqué. Pendant le Ramadan?! Ils vous le feront savoir. https://t.co/r721mHyfri – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 11 mai 2021

L’administration présidentielle de Trump était remarquable pour son soutien majeur à Israël, qui comprenait le déplacement de l’ambassade américaine à Jérusalem et la déclaration que les hauteurs du Golan syrien faisaient désormais partie du territoire d’Israël.





