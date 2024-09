Les anciens résidents de Victoria Park Place présentent leurs talents lors d’une visite d’un studio d’art

Carlo Cresta a traversé une période difficile de sa vie et exprimer ses sentiments à travers l’art l’a aidé à s’en sortir.

Contenu de l’article

Mais l’homme de Chatham, âgé de 43 ans, n’aurait jamais imaginé qu’il aurait l’opportunité de voir son art être exposé au public.

Cresta est l’un des anciens résidents du refuge pour sans-abri Victoria Park Place (VPP), géré par la municipalité, qui a eu l’occasion de présenter son art lors d’une visite de studio d’art d’un week-end, présentée par le réseau CK Arts & Culture.

Surpris lorsqu’on lui a présenté cette offre, Cresta a déclaré : « J’ai dessiné toute ma vie. . . leurs justes dessins pour moi.

« Je n’ai jamais beaucoup pensé à eux », a-t-il ajouté.

Home Grown Talent est le nom de l’exposition d’art à laquelle Cresta fait partie et qui est présentée au Studio One du Chatham Cultural Centre. L’événement gratuit, qui comprend 28 artistes et cinq galeries, se poursuit dimanche de midi à 16 heures. Les détails peuvent être trouvés sur www.ckartstudiotour.com.