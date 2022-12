Les anciens résidents de Lytton s’installent dans de nouvelles communautés et attendent la reconstruction de la ville après un incendie

L’accès public à Lytton, en Colombie-Britannique, est toujours contrôlé, comme on le voit ici le 2 décembre 2022. (Photo de Monica Lamb-Yorski – Williams Lake Tribune) Michele Feist a déménagé à Williams Lake en septembre 2021 après avoir perdu sa maison lors de l’incendie de Lytton. (Photo de Monica Lamb-Yorski – Williams Lake Tribune) Judith Urquhart a perdu sa maison dans l’incendie de Lytton et vit actuellement avec son mari Ross dans la réserve de la bande indienne d’Ashcroft. (Photo soumise)

Deux femmes qui ont perdu leur maison lors de l’incendie de Lytton le 30 juin 2021 se disent parmi les plus chanceuses.

Tous deux avaient une bonne assurance pour les aider après que l’incendie ait dévasté Lytton.

Michele Feist vit dans une maison qu’elle a achetée à Williams Lake après l’incendie.

Judith Urquhart et son mari Ross louent une maison de la bande indienne d’Ashcroft en attendant de voir s’ils retourneront ou non à Lytton.

Feist est une infirmière à la retraite et a déclaré qu’elle avait été époustouflée par la convivialité de Williams Lake.

“Cela a dépassé mes attentes”, a-t-elle déclaré.

Lorsqu’elle a appelé alors qu’elle était évacuée de Lytton, demandant de trouver un endroit à acheter à Williams Lake avec une cour pour son chien, Feist s’est souvenue d’être dans un état de choc complet et d’avoir été informée par un agent immobilier “nous avons votre dos .”

L’agent immobilier a déclaré qu’en raison des incendies de 2017 dans la région de Cariboo-Chilcotin, elle pouvait comprendre ce que Feist traversait.

Avant de déménager à Williams Lake, elle vivait dans une caravane sur un terrain de camping lorsqu’il a commencé à devenir clair que la promesse d’un logement provisoire pour les évacués n’allait pas se concrétiser.

« Il n’y avait aucun leadership venant d’aucun niveau de gouvernement. Le premier ministre Trudeau parlait de nous au passé et il était clair que nous allions être symboliques », a déclaré Feist. “Lorsque vous êtes un être humain, vous ne voulez pas être un symbole.”

Feist a déclaré qu’elle se considérait comme l’une des plus chanceuses car elle avait une bonne assurance, un bon crédit, une famille et des amis, et elle a atterri dans un bon endroit en déménageant à Williams Lake.

Sa meilleure amie de Lytton a déménagé à Midway parce qu’elle et son partenaire ont des chiens et qu’ils n’allaient pas trouver de location.

“Les gens sont toujours déplacés”, a déclaré Feist. « Je ne peux pas obtenir de réponses régulières sur quoi que ce soit. Je ne comprends pas pourquoi un an et demi plus tard, il n’y a pas de mouvement.

Feist a vécu à Lytton pendant six ans et possédait une petite maison au coin de Fraser Street et Third. Elle imaginait y vieillir et aimait vivre dans la communauté.

« Ma couverture d’assurance était adéquate, mais tout l’argent qui a été annoncé par le gouvernement fédéral dépend de la construction d’une certaine manière. J’aimerais installer des panneaux solaires sur cette maison à Williams Lake, mais je ne peux pas me permettre d’intelligent-feu toute cette maison.

Levant le bras pour souligner un point en haut, elle a expliqué qu’il y a de bonnes et d’excellentes idées, mais qu’il n’y a pas de voie claire pour aider les résidents à atteindre ces objectifs.

“Personne ne conteste le fait que nous devons être à l’abri des incendies, que nous devons reconnaître que les gens vieillissent sur place et reconnaître la crise climatique.”

La réponse à l’incendie de Lytton a été inadéquate et opaque, a-t-elle ajouté.

“Ils ont oublié qu’il y a des gens qui vivent encore dans des motels.”

Urquhart a déclaré qu’ils ne pouvaient pas vivre dans la maison d’Ashcroft qu’ils louaient pour toujours et que si quelqu’un du groupe en avait besoin, l’accord était qu’ils déménageraient.

Leur propriété de Lytton était suffisamment grande pour qu’ils puissent éventuellement reconstruire, mais à ce stade, ils n’ont pas décidé s’ils reconstruiraient ou déménageraient.

Originaire de la Nouvelle-Écosse (N.-É.), elle a déménagé à Lytton avec Ross en 1974 lorsqu’elle a été embauchée comme enseignante pour le district scolaire.

Au début, les fermes de la Nouvelle-Écosse lui manquaient, mais en quelques années, elles s’étaient installées et avaient vraiment apprécié les montagnes de la Colombie-Britannique.

Elle s’est attachée à son travail d’enseignante et aux étudiants.

“Lytton est devenu notre communauté dans nos cœurs.”

Avant l’incendie, elle était directrice de l’école secondaire Kumsheen à Lytton.

Leur maison était en plein centre-ville, au 87 Main Street. Une petite maison quand ils l’ont achetée, ils l’ont agrandie au fil des ans.

« C’était comme ça à Lytton. Si un charpentier déménageait en ville, tout le monde insisterait pour faire faire des travaux sur sa maison, ou un couvreur, vous savez », a-t-elle déclaré.

Ross a toujours eu du travail aussi.

Il est arrivé avec un baccalauréat en commerce, puis a travaillé comme puéricultrice et plus tard pour les autoroutes tout en obtenant une maîtrise en sciences politiques. En avril 2022, il a été élu conseiller lors de l’élection partielle de Lytton, mais ne s’est pas présenté aux élections générales d’octobre.

Le 30 juin 2021, lorsqu’il était évident qu’ils devaient partir parce que le feu se déplaçait si rapidement, Urquhart a déclaré qu’ils avaient décidé de partir dans leurs véhicules et de se retrouver au restaurant Jade Springs sur l’autoroute au-dessus de la ville.

Elle se souvient des gens de la communauté titubant dans le magasin à la recherche de bouteilles d’eau en état de choc total.

Au fur et à mesure que l’incendie progressait, ils ont continué à se déplacer vers l’est, s’arrêtant pour se regrouper, et ont finalement atteint Cache Creek où ils ont réservé au Bear’s Claw Lodge.

“Nous pensions que nous serions là pendant quelques jours jusqu’à ce que le feu soit éteint, puis nous rentrerions chez nous.”

La dévastation à Lytton signifiant qu’ils ne pouvaient pas revenir, ils ont déménagé dans la région de Merritt où elle a dit que les bénévoles du centre des services d’urgence étaient incroyables.

“Ils étaient là pour nous et les gens venant de l’autoroute 8.”

Après avoir séjourné dans quelques motels et Airbnbs, ils ont déménagé à Ashcroft le 5 octobre 2021.

Depuis l’incendie, ils ont fait plusieurs allers-retours dans leur propriété de Lytton, pour passer au crible les décombres à la recherche d’objets de valeur.

Toute personne souhaitant entrer dans la communauté doit prendre rendez-vous.

Cela a été un processus “très lent”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il avait fallu un an et demi pour régler leur assurance.

« Il faut être proactif. Nous avons été nos propres ajusteurs et nous nous sommes vite rendu compte que nous ne pouvions pas être réactifs car cela demandait trop d’énergie.

En juin 2022, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de 77 millions de dollars pour aider à reconstruire une communauté résistante au feu et éconergétique.

