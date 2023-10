Les anciens propriétaires du Telegraph proposent une offre à succès d’un milliard de livres sterling pour reprendre le contrôle | Actualité économique

Les anciens propriétaires du Daily Telegraph ont déposé une offre à succès d’un milliard de livres sterling qui, selon eux, mettra fin aux espoirs des prétendants rivaux d’acheter les journaux grand format.

Sky News a appris que la famille Barclay avait obtenu des financements auprès d’investisseurs d’Abu Dhabi pour déposer une offre à élimination directe qui permettrait de rembourser la dette de leurs entreprises auprès de Lloyds Banking Group, le plus grand prêteur britannique.

Des sources internes ont déclaré que la dernière proposition de la famille Barclay avait été déposée ces derniers jours, dans le but de faire dérailler une vente aux enchères des magazines d’actualités The Daily Telegraph, The Sunday Telegraph et The Spectator, qui devait démarrer dès lundi.

Une offre de 1 milliard de livres sterling devrait avoir un effet dissuasif sérieux sur les autres soumissionnaires potentiels pour les titres, parmi lesquels le milliardaire des hedge funds Sir Paul Marshall, le géant allemand des médias Axel Springer et Lord Rothermere, propriétaire du Daily Mail.

La dernière offre de Barclays est intervenue quelques semaines seulement après qu’une proposition évaluée à 725 millions de livres sterling a été soumise à Lloyds et souligne la détermination de la famille à reprendre la propriété de deux des journaux britanniques les plus influents.

Lloyds pourrait chercher à résister à toute pression visant à mettre un terme officiel et immédiat au processus de vente de Telegraph en attendant une preuve de financement de la part de la famille Barclay.

Image:

Sir David Barclay (à gauche), décédé en 2021, et son frère jumeau Sir Frederick ont ​​reçu le titre de chevalier au palais de Buckingham en 2000.





Des sources de la ville ont déclaré lundi que la source finale de financement de sa candidature n’était pas claire, même si des membres de la famille dirigeante d’Abou Dhabi, dont le cheikh Mansour ben Zayed Al Nahyan – le propriétaire ultime d’une participation majoritaire dans le club de football de Manchester City – seraient ont été impliqués dans les pourparlers.

Ken Costa, le banquier chevronné de City qui a conseillé les frères Barclay lors de l’achat du Telegraph en 2004 et compte parmi ses autres transactions phares la vente de Harrods à Qatar Holding, agit en tant que conseiller stratégique de la famille, selon des sources proches de le processus.

Un initié a déclaré que la proposition de la famille Barclay était réalisable et ne comportait aucun risque réglementaire, contrairement à certaines offres alternatives potentielles.

Néanmoins, l’Ofcom, le régulateur des médias, examinera probablement de près un accord financé en grande partie par des investisseurs étrangers, étant donné la sensibilité de la propriété des titres Telegraph soutenus par les conservateurs, qui gagnent de nouveaux soutiens au cours de l’année précédant les élections générales.

Au cours des deux derniers mois, la famille a déposé une série de propositions visant à rembourser environ 1 milliard de livres sterling de dette qu’elle doit à la grande banque, la plupart d’entre elles étant présentées à un rabais important par rapport à sa valeur nominale.

Jusqu’en juin, les journaux étaient présidés par Aidan Barclay, le neveu de Sir Frederick Barclay, l’octogénaire qui, avec son défunt frère Sir David, a organisé le rachat du Telegraph il y a 19 ans.

Lloyds était en pourparlers avec Barclays depuis des années au sujet du refinancement des prêts qui leur avaient été accordés par HBOS avant le sauvetage de cette banque lors de la crise bancaire de 2008.

Ces derniers mois, Sir Frederick a été impliqué dans une acrimonieuse bataille judiciaire de 100 millions de livres sterling au sujet de son accord de divorce.

Les Barclays étaient auparavant propriétaires de l’hôtel Ritz à Londres et ont également demandé ces derniers mois aux banquiers de vendre Yodel, le groupe de livraison de colis.

Houlihan Lokey, la banque d’investissement, conseille également Barclays dans ses efforts pour reprendre la propriété des journaux.

Au cours des dernières semaines, des détails clés ont émergé sur les efforts déployés par d’autres soumissionnaires pour prendre le contrôle des titres grand format, Sir Paul ayant obtenu le soutien de son collègue milliardaire des hedge funds Ken Griffin et les conseils de l’ancien directeur général du Daily Mail et du General Trust, Paul Zwillenberg.

National World, la société cotée en bourse dirigée par l’ancien directeur du journal Mirror David Montgomery, a embauché des conseillers pour travailler sur une offre, tandis que l’ancien rédacteur en chef du Daily Telegraph, William Lewis, a également sollicité des bailleurs de fonds potentiels.

Axel Springer, qui publie le journal allemand Die Welt, a également manifesté son intérêt à participer à la vente aux enchères, que Goldman Sachs a été désignée pour superviser.

Une vente pour la valorisation initialement évoquée de 600 millions de livres sterling ou plus entraînerait une reprise substantielle pour Lloyds, qui a déprécié la valeur de ses prêts à Barclays il y a plusieurs années.

La dette que la famille doit à Lloyds comprendrait également un financement lié à Very Group, l’entreprise de vente en ligne appartenant à Barclay.

En juillet, Telegraph Media Group (TMG) a publié des résultats annuels montrant que les bénéfices avant impôts avaient augmenté d’un tiers pour atteindre environ 39 millions de livres sterling en 2022.

Une stratégie réussie d’abonnements numériques et une « gestion continue des coûts » ont été citées comme les raisons de la croissance des bénéfices de l’entreprise.

« Notre vision est d’atteindre plus de lecteurs payants qu’à tout autre moment de notre histoire, et nous sommes fermement sur la bonne voie pour atteindre notre objectif d’un million d’abonnements en 2023, avant notre objectif de fin d’année », a déclaré Nick Hugh, directeur général de TMG. .

La vente sera supervisée par une nouvelle génération d’administrateurs dirigés par Mike McTighe, le vétéran du conseil d’administration qui préside Openreach et IG Group, la société de négoce financier.

M. McTighe a été nommé président de Press Acquisitions et May Corporation, les sociétés mères respectives de TMG et The Spectator (1828), qui publient les titres médiatiques.