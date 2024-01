Les anciens présidents doivent rester chez eux en attendant les appels de courtoisie et non pas combattre les présidents sortants – Malema

La démocratie africaine doit mûrir au point que les anciens présidents ne se donneront pas pour mission de combattre leurs successeurs, a déclaré le commandant en chef du parti politique d’extrême gauche sud-africain, les Economic Freedom Fighters (EFF), M. Julius Malema. .

S’exprimant lors d’un dialogue public organisé à Accra par le groupe de pression socialiste ghanéen AriseGhana le mardi 23 janvier 2024, M. Malema a déclaré : « Vous devez veiller à ce que la démocratie mûrisse de cette manière en Afrique, où le président précédent n’en fait pas son affaire. pour combattre le président actuel, vous devez permettre au nouveau de diriger de toutes ses forces, car vous étiez les mêmes, cela ne veut pas dire que vous êtes parfaits”.

“Aucun dirigeant africain à la retraite ne devrait sortir de sa tombe. Ils doivent tous être comme tous les autres anciens présidents progressistes qui font des déclarations chez eux, attendent des visites de courtoisie et des consultations et s’occupent d’autres fonctions de l’État. Tels sont les devoirs des anciens présidents parce que l’Afrique doit être stable, l’Afrique doit passer par la démocratie à tout moment”, a ajouté M. Malema.

M. Malema a également exhorté les dirigeants africains à ne pas s’imposer à leurs peuples au-delà des exigences constitutionnelles.

« Nous appelons tous les dirigeants africains à ne pas quitter leur bureau avec un cercueil. Quand vient le temps de partir, ils doivent partir sans appeler l’armée pour prolonger leur mandat. Personne ne naît leader, et personne n’est un leader traditionnel dans un poste politique. Si vous voulez être un chef traditionnel, allez vous battre dans votre tribu pour ce genre de questions, nous ne souscrivons pas aux gens qui veulent quitter une fonction politique avec un cercueil », a-t-il ajouté.

“Nous continuerons à vous offrir des funérailles nationales parce que vous êtes un ancien président, nous continuerons à vous verser des pensions, à vous protéger et à prendre soin de vous tant que vous respecterez ceux qui vous ont succédé”, a déclaré M. Malema.

D’un autre côté, il a déconseillé aux jeunes d’utiliser des moyens injustes pour éloigner l’ancienne génération du leadership.

“En tant que jeune génération d’Afrique, nous ne devons pas chercher à nous débarrasser des anciens de manière désespérée au point de détruire la mémoire institutionnelle”, a-t-il déclaré.

Au contraire, « nous devons toujours veiller à ce que les anciens coexistent avec les jeunes, mais les anciens doivent être prêts à transmettre la sagesse aux jeunes. Parce qu’à un moment donné, les anciens doivent mourir pour que le nouveau émerge et il est ce n’est pas moi qui appelle au meurtre des dirigeants africains âgés, la nature dicte qu’à un moment donné, les anciens doivent mourir pour que les nouveaux émergent”.

“Mais ce nouveau doit être prêt à apprendre de l’ancien”, a précisé M. Malema.

Par exemple, il a déclaré : « J’étais au Libéria hier et j’ai vu l’investiture d’un ancien président, j’étais tellement inquiet mais quand j’ai vu le vice-président, j’ai quitté le Libéria de manière très confortable, parce que j’ai vu un mélange de générations, où les vieux et les jeunes cohabitent dans un même bureau et j’espère que le vice-président ne sera pas étouffé car le président doit savoir qu’avec toute son expérience et son âge avancé, il a le devoir de passer le relais à la jeune génération”.