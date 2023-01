Les anciens présidents américains et les vice-présidents invités à revérifier les documents classifiés

WASHINGTON (AP) – Les Archives nationales ont demandé aux anciens présidents et vice-présidents américains de revérifier leurs dossiers personnels pour tout document classifié suite à l’annonce que le président Joe Biden et l’ancien vice-président Mike Pence avaient de tels documents en leur possession.

Les Archives ont envoyé une lettre jeudi aux représentants des anciens présidents et vice-présidents remontant à Ronald Reagan pour assurer le respect de la loi sur les dossiers présidentiels, selon une copie obtenue par l’Associated Press. La loi stipule que tous les documents créés ou reçus par le président sont la propriété du gouvernement américain et seront gérés par les Archives à la fin d’une administration.

Les Archives ont envoyé la lettre aux représentants des anciens présidents Donald Trump, Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George HW Bush et Ronald Reagan, et aux anciens vice-présidents Pence, Biden, Dick Cheney, Al Gore et Dan Quayle.

La responsabilité de se conformer à la loi sur les archives présidentielles “ne diminue pas après la fin d’une administration”, ont écrit les Archives dans la lettre. “Par conséquent, nous vous demandons de procéder à une évaluation de tout matériel détenu à l’extérieur (des Archives) qui concerne l’administration pour laquelle vous êtes un représentant désigné en vertu de la PRA, afin de déterminer si des ensembles de documents précédemment supposés être de nature personnelle pourrait contenir par inadvertance des documents présidentiels ou vice-présidentiels soumis à la PRA, qu’ils soient classifiés ou non.

Les porte-parole des anciens présidents Trump, Obama, Clinton et des anciens vice-présidents Pence, Dick Cheney, Al Gore et Dan Quayle n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Freddy Ford, chef de cabinet de l’ancien président George W. Bush, a suggéré dans sa réponse aux Archives que le bureau de Bush ne croyait pas qu’une recherche était nécessaire, en disant : « Merci pour votre note. Nous comprenons son objectif et restons convaincus qu’aucun matériel de ce type n’est en notre possession.

Les avocats de Biden sont tombés sur des documents classifiés de son époque en tant que vice-président dans une armoire verrouillée alors qu’ils emballaient un bureau qu’il n’utilise plus en novembre. Depuis lors, les recherches ultérieures du FBI et des avocats de Biden ont révélé davantage de documents. L’ancien vice-président Pence a également découvert cette semaine des documents et les a rendus après avoir déclaré précédemment qu’il ne croyait pas en avoir.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, mais les recherches effectuées par les avocats de Biden et le FBI semblent répondre à la demande des Archives.

Les Archives n’ont fait aucun commentaire.

La gestion des documents classifiés est un problème récurrent depuis des décennies, des présidents aux membres du Cabinet et au personnel de plusieurs administrations remontant à Jimmy Carter. Mais la question a pris une plus grande importance depuis que l’ancien président Donald Trump a volontairement conservé des documents classifiés dans son domaine de Floride, ce qui a provoqué la saisie sans précédent par le FBI de milliers de pages de documents l’année dernière.

Le procureur général Merrick Garland a nommé un avocat spécial pour enquêter sur le traitement des documents par Trump, ainsi que sur celui de Biden.

Il s’avère que des responsables de tous les niveaux de gouvernement découvrent qu’ils sont en possession de documents classifiés et les remettent aux autorités au moins plusieurs fois par an, selon une autre personne proche du dossier qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité nature des documents classifiés.

Les responsables actuels et anciens impliqués dans le traitement des informations classifiées affirment que s’il existe des politiques claires sur la manière dont ces informations doivent être examinées et stockées, ces politiques sont parfois mises de côté aux plus hauts niveaux. Des équipes de responsables de la sécurité nationale, de secrétaires et d’assistants militaires qui partagent la responsabilité de tenir informés les cadres supérieurs – et les cadres eux-mêmes – peuvent contourner les règles pour des raisons de commodité, d’opportunité ou parfois de simple négligence.

Alors qu’une grande partie de l’attention a été portée sur les informations classifiées, la loi sur les archives présidentielles exige en fait que, depuis l’administration Reagan, tous les documents soient transférés aux archives, quelle que soit leur classification.

Il est contraire à la loi fédérale d’avoir des documents classifiés dans un endroit non autorisé, mais ce n’est un crime que si cela a été fait intentionnellement.

S’exprimant jeudi lors d’une conférence de presse indépendante, le directeur du FBI, Christopher Wray, a déclaré que bien qu’il ne puisse discuter d’aucune enquête spécifique en cours, “nous avons eu pendant un certain nombre d’années un certain nombre d’enquêtes sur la mauvaise gestion. Cela fait malheureusement partie intégrante du travail de notre division de contre-espionnage et de notre programme de contre-espionnage.

Il a dit qu’il était nécessaire que les gens soient conscients des lois et des règles régissant le traitement des informations classifiées. “Ces règles”, a-t-il dit, “existent pour une raison.”

Les rédacteurs d’Associated Press Eric Tucker et Farnoush Amiri ont contribué.

Colleen Long, Jill Colvin et Zeke Miller, Associated Press