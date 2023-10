L’ancien Premier ministre travailliste Paul Keating a refusé de se joindre à la déclaration, rompant ainsi les rangs avec six anciens dirigeants.

Tous les anciens Premiers ministres australiens, sauf un, se sont unis pour condamner le Hamas, exhorter Israël à éviter les pertes civiles et exprimer leur solidarité avec les Australiens juifs et palestiniens.

Dans une déclaration commune publiée lundi, les six anciens dirigeants ont déclaré qu’il n’y avait pas de place pour la haine raciale ou religieuse en Australie et ont mis en garde contre le fait de permettre à la guerre entre Israël et le Hamas de « monter les Australiens les uns contre les autres ».

« Nous pensons parler au nom de la grande majorité des Australiens, de toutes confessions ou d’aucune, lorsque nous disons que nous sommes solidaires des Australiens juifs en ce moment », ont déclaré les anciens dirigeants.

« De même, nous sommes également aux côtés de la communauté palestinienne australienne dont les familles meurent et souffrent dans ce terrible conflit. Eux aussi méritent notre amour et notre soutien.

Les anciens premiers ministres ont condamné les attaques du Hamas du 7 octobre comme une « attaque cruelle et meurtrière ».

« Il s’agissait du plus grand massacre de Juifs depuis l’Holocauste et sa cruauté et sa violence grotesques étaient comparables à celles de l’Etat islamique », indique le communiqué, faisant référence au groupe armé EI.

Ils ont également accusé le Hamas de chercher à provoquer une « réaction qui tuerait d’innombrables civils » à Gaza et de ne s’intéresser « pas plus à la sécurité des Palestiniens qu’à celle des Israéliens ».

C’est la déclaration publiée aujourd’hui par six anciens Premiers ministres australiens. pic.twitter.com/nb2moESGak – Malcolm Turnbull (@TurnbullMalcolm) 30 octobre 2023

Mais les anciens dirigeants australiens ont également déclaré que la guerre menée par Israël contre le Hamas devait s’accompagner d’un « soutien et d’une protection pour la population civile de Gaza ».

« Israël promet qu’il fera tout ce qui est en son pouvoir pour éviter les pertes civiles, nous l’exhortons à le faire avec toute son humanité et ses compétences », ont-ils déclaré.

« Nous sommes horrifiés par les milliers de morts et de blessés infligés à des civils palestiniens innocents, dont de très nombreux enfants palestiniens. »

Scott Morrison, Malcolm Turnbull, Tony Abbott, John Howard, Julia Gillard et Kevin Rudd – anciens dirigeants du Parti libéral de centre-droit et du Parti travailliste de centre-gauche – ont signé cette déclaration.

Paul Keating, qui a gouverné l’Australie de 1991 à 1996 sous le régime travailliste, n’a pas rejoint ses collègues ex-Premiers ministres.

Keating a déclaré dimanche dans un communiqué qu’il avait refusé d’ajouter son nom après avoir été approché par Mark Leibler, l’ancien président de la Fédération sioniste d’Australie, sans fournir plus de détails.

Le gouvernement australien actuel, dirigé par Anthony Albanese du Parti travailliste, a reconnu le droit d’Israël à se défendre tout en appelant toutes les parties à faire preuve de retenue pour protéger la vie civile.

Certains politiciens travaillistes ont cependant rompu les rangs pour condamner le bombardement israélien de Gaza.

Vendredi, l’Australie s’est abstenue lors du vote sur une résolution des Nations Unies appelant à une trêve humanitaire immédiate à Gaza – qui a été adoptée à une écrasante majorité avec 120 voix pour – arguant qu’elle était « incomplète » parce qu’elle ne nommait pas le Hamas.

Au moins 8 005 Palestiniens, dont plus de 3 200 enfants, ont été tués dans les raids aériens israéliens sur Gaza, selon les autorités de l’enclave gouvernée par le Hamas.

Au moins 1 405 personnes ont été tuées lors de l’attaque surprise du Hamas dans le sud d’Israël, selon des responsables israéliens.