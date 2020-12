Les anciens modérateurs de PornHub ont levé le voile sur la vie sur le plus grand site de divertissement en ligne pour adultes au monde, actuellement poursuivi pour 80 millions de dollars pour un prétendu « trafic sexuel ».

Les travailleurs de MindGeek, la société mère de PornHub basée à Montréal, au Canada, auraient visionné jusqu’à 1200 vidéos par jour, passer des heures à catégoriser et à étiqueter les actes sexuels et les fétiches, ainsi qu’à examiner le contenu « suspect », des chiots à coups de pied à l’enfant. abus, viol et inceste.

Pornhub, qui avait enregistré 42 milliards de vues en 2019, était considéré comme le « soutien de famille » d’un groupe de sites pour adultes appartenant à MindGeek, notamment YouPorn et RedTube.

Les anciens membres du personnel ont affirmé que les directives de PornHub étaient les plus indulgentes et que leur travail consistait à « trouver des excuses étranges pour ne pas supprimer » les vidéos.

Ils ont parlé de gestionnaires qui se sentaient « intouchables » se vantant de la flambée des bénéfices lors des réunions de tout le personnel et qui prenaient trop de temps pour signaler et supprimer le contenu préoccupant.

Des quotas obligatoires de 400 vidéos par jour ont été introduits au printemps, conduisant à des «attaques de panique» parmi certains membres du personnel qui étaient sous «surveillance» et se sentaient incapables de regarder autant de contenus douteux.

Les modérateurs qui n’ont pas atteint le quota pourraient être licenciés tandis que d’autres disent avoir souffert de « burn out » en regardant « toute une vie » de pornographie et de contenu bouleversant, certains rapportant une faible libido, en conséquence, et d’autres, plus élevé.

« En tant que leader de l’industrie du porno, du divertissement pour adultes, je pensais que c’était leur obligation morale de faire beaucoup plus », a déclaré un dénonciateur à Business Insider.

MindGeek, la société mère de PornHub basée à Montréal, au Canada, également propriétaire d’autres portails populaires pour adultes similaires à YouTube, notamment YouPorn et RedTube

PornHub est poursuivi pour 80 millions de dollars par 40 femmes qui prétendent avoir « profité » du « trafic sexuel » lié aux vidéos de l’ancien partenaire de PornHub GirlsDoPorn

Les révélations sont les dernières d’une série de coups à la société de divertissement pour adultes controversée au cours des dernières semaines.

Le 15 décembre, MindGeek a été poursuivi pour 80 millions de dollars par 40 femmes qui affirment que le site a profité de l’opération de «trafic sexuel» GirlsDoPorn.

Dans une plainte déposée en Californie, les victimes présumées affirment que MindGeek « savait qu’elle s’associait à une entreprise de trafic sexuel et en profitait depuis des années ».

Le 14 décembre, le site a été contraint de supprimer 10 millions de vidéos, la majorité de son contenu, d’utilisateurs non vérifiés, à la suite d’un rapport du New York Times selon lequel il profitait de vidéos d’exploitation sexuelle d’enfants, de viol et de vengeance pornographique.

Même après que les vidéos aient été signalées et supprimées, des copies téléchargées ont continué à circuler, souvent avec de graves conséquences personnelles, selon le journal.

PornHub dit maintenant qu’il n’autorisait que le contenu d’utilisateurs vérifiés, ce que d’autres géants des médias sociaux comme Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat et Twitter n’ont pas encore mis en œuvre.

Les sociétés de cartes de crédit Visa, Mastercard et Discover ont rompu leurs liens avec la société peu de temps après, empêchant les clients de faire des achats sur Pornhub.

Les utilisateurs peuvent toujours payer en crypto-monnaie.

En janvier, un juge a conclu que les propriétaires et exploitants de GirlsDoPorn devaient payer 12,7 millions de dollars pour avoir menti aux femmes sur la manière dont leurs vidéos explicites seraient distribuées.

PornHub a déclaré qu’il n’autorisait pas sciemment les images d’abus sexuels sur des enfants.

Dans les dernières révélations, le dénonciateur « Brian », pseudonyme alors qu’il signait un accord de non-divulgation, a déclaré à Business Insider que lorsqu’il travaillait dans les bureaux montréalais de MindGeek il y a quelques années, ils étaient tenus de revoir au moins 1200 vidéos par jour, un nombre que l’entreprise a contesté.

Brian a également révélé l’étrange logique interne que son équipe a utilisée pour autoriser le contenu suspect.

Si le titre d’une vidéo d’inceste disait « sa mère », il a été retiré, a-t-il dit, mais s’il disait « le fils de la mère », alors ils pourraient affirmer qu’elle était une mère générique, sans relation avec le fils, et la vidéo a été approuvée.

« Notre travail consistait à trouver des excuses étranges pour conserver des vidéos sur nos sites », a déclaré Brian.

Il a ajouté: « À un moment donné, nous débattions des créatures sur lesquelles on pouvait marcher. Les grillons, les insectes et les écrevisses étaient OK, mais pas les poissons rouges, car les gens ont des poissons rouges comme animaux de compagnie.

Plus tard, lorsque son équipe a examiné des vidéos de femmes frappant des chiots à mort, MindGeek a décidé que les règles étaient trop clémentes et ont interdit de marcher sur des créatures vivantes.

MindGeek a finalement apporté certains des changements recommandés par l’équipe de Brian, mais il a déclaré que certains changements récents, tels que le signalement de vidéos suspectes aux autorités locales et l’ajout de services de santé mentale supplémentaires, étaient trop lents à arriver.

Brian a démissionné il y a plusieurs années après avoir souffert d’épuisement dû à toutes les vidéos.

« Nous avons plaisanté en disant qu’en un mois, nous verrions plus de porno que quelqu’un n’en verrait dans une vie », a-t-il déclaré.

«J’en ai parlé avec les personnes avec lesquelles je travaillais – comment ce travail les affectait dans leur vie personnelle. Certaines personnes avaient un manque de libido, certaines personnes ont dit que cela ne les affectait pas, et certaines personnes ont dit que cela augmentait leur libido.

Le Canadien Feras Antoon (à gauche) est actuellement le PDG de la société mère de Pornhub, MindGeek. Parmi les fondateurs, il est le seul à conserver un rôle opérationnel formel. Matt Keezer (à droite) est l’un des fondateurs. Il dirige maintenant une société de réservation de voyages

En mars, lorsque les tournages vidéo ont été interrompus en raison du COVID-19, certaines équipes non modératrices ont été transférées pour examiner le contenu, a déclaré un autre ancien employé, « John ».

Les nouveaux membres auraient suivi deux sessions de formation avant de recevoir un document Excel contenant des dizaines de milliers de vidéos suspectes à vérifier, avec un quota obligatoire de 400 par jour.

John a déclaré: « C’était la première fois que quelqu’un était sous ce type de surveillance, du moins dans mon équipe, car nous n’avions pas à enregistrer les heures. J’avais un collègue qui avait des crises de panique chaque semaine.

Il a ajouté qu’un examen plus minutieux de la société avait par la suite rendu ses directives plus strictes, certaines vidéos étant signalées qui ne le seraient pas auparavant, y compris des artistes simulant des scènes de sexe impliquant une personne endormie, du contenu BDSM et des vidéos avec des bouteilles visibles. d’alcool.

John a ajouté que le manque de consensus de l’industrie sur les « meilleures pratiques », y compris Facebook et d’autres sites de médias sociaux, n’était pas une excuse et a rapporté avoir entendu le PDG se vanter lors de la réunion annuelle de tous les employés de février de combien d’argent MindGeek gagnait.

«Vous savez que c’est un problème. Vous devez toujours y faire face », a déclaré John. «Le fait qu’ils ne vous aient pas montré à quel point ils se sentaient intouchables.

L’artiste adulte Allie Awesome a critiqué la décision de Pornhub de supprimer les vidéos amateurs, affirmant que c’était une « croisade contre l’industrie du sexe et les travailleurs qui la composent »

Un porte-parole de MindGeek, basé fiscalement au Luxembourg, a déclaré que la sécurité était la priorité absolue de l’entreprise.

Dans un courriel, le porte-parole a souligné les mesures prises par l’entreprise au cours des dernières années et au cours de la semaine dernière.

La société a déclaré qu’elle était la cible de groupes anti-pornographie, dont l’un a obtenu plus de 2 millions de signatures sur une pétition visant à fermer Pornhub.

Les comptes financiers de MindGeek, déposés au Luxembourg, montrent que le bénéfice a chuté en 2018, la dernière année où il a déposé ses résultats.

La société, qui est une société privée, a réalisé un bénéfice de 29 millions de dollars en 2018, contre 102 millions de dollars en 2017.

PornHub a été fondé en 2007 par des amis d’université Matt Keezer, Stéphane Manos, Ouissam Youssef et Feras Antoon, surnommés « les rois du charbon ».

Ils l’ont rapidement mis à l’échelle entre 2007-2010 avant de le vendre 140 millions de dollars à un milliardaire allemand.

Antoon a racheté la participation du milliardaire en 2013 et continue d’être le PDG de la société mère de PornHub, Mind Geek.

MindGeek est une société privée, donc son évaluation est inconnue, mais elle compte 1 200 employés dans le monde.