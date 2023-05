Les anciens modèles Pixel Fold n’étaient tout simplement pas assez bons

Dans son propre podcast Made by Google, quelques Googleurs, notamment Ivy Ross (VP ​​de la conception matérielle), Isabelle Olsson (Senior Designer) et Claude Zellweger (Directeur de la conception), se sont assis pour discuter de la Pliage de pixels. Comme nous le savions déjà, Google travaille sur un pliable depuis au moins quelques années maintenant, mais un aperçu a été partagé qui fournit un peu de trame de fond pour le modèle Pixel Fold qui est sur le point de se lancer dans quelques semaines seulement.

Dans le podcast, Ivy Ross dit que l’équipe a vraiment attendu d’avoir un produit « assez bon » pour sortir. En fait, l’équipe a fait preuve d’une grande retenue à cet égard, en transmettant à la fois les modèles Passport et Pipit (considérés à l’origine comme une variante Pixel 6) du Pixel Fold.

Voici le compte rendu complet de ce que Ross a dit.

Je suis vraiment fier de l’équipe parce qu’il y avait un autre modèle pliable que nous avions créé et que nous avions la discipline de dire, « non, ce n’est pas encore assez bien », et vraiment attendre jusqu’à ce que nous sentions que nous pouvions faire quelque chose qui était assez bien ou mieux que ce qui existait déjà. C’est donc vraiment un témoignage du fait que nous sommes capables de le faire et de reconnaître quand quelque chose ne va pas.