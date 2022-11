Les anciens ministres du Cabinet conservateur condamnent le n ° 10 pour avoir refusé d’agir contre l ‘«intimidation» de Gavin Williamson

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les anciens ministres du cabinet conservateur ont condamné l’incapacité du n ° 10 à donner suite à une plainte pour intimidation contre Gavin Williamson, alors que la controverse provoque une nouvelle crise pour Rishi Sunak.

Le Premier ministre est confronté à des questions après qu’un allié a admis qu’il était au courant de l’allégation – qui a vu des textes abusifs envoyés au whip en chef de l’époque – mais a insisté sur le fait que Sir Gavin conserverait son poste au cabinet.

Brandon Lewis, l’ancien secrétaire d’Irlande du Nord, a déclaré que l’intimidation ne devrait jamais être considérée comme “une partie inévitable de notre vie politique”, après avoir tenté de balayer les messages comme une erreur de “chaleur du moment”.

Nadine Dorries, l’ancienne secrétaire à la Culture, a attaqué l’excuse donnée pour le comportement de Sir Gavin par Oliver Dowden, le ministre du Cabinet et allié clé de Sunak, comme “totalement fausse et inexcusable”.

M. Dowden a également affirmé que le ministre et Wendy Morton, le whip en chef de l’époque, avaient “une relation difficile”, mais Mme Dorries a déclaré: “Toute femme aurait la même chose avec tout homme qui tenterait de l’intimider, de la menacer et de l’intimider.”

Les commentaires reflètent l’alarme des conservateurs selon laquelle le n ° 10 a choisi de se tenir aux côtés de Sir Gavin, malgré le fait que ses textes chargés de jurons aient été rendus publics par Le Sunday Times.

La défense de « l’instant chaud » de M. Dowden est également minée par le fait que les messages ont été envoyés sur une période de cinq semaines, à partir de la mi-septembre.

On ne sait pas non plus quel travail fait Sir Gavin. Il a été nommé «ministre sans portefeuille», un rôle au Cabinet, mais le n ° 10 n’a pas été en mesure de dire ce que cela implique.

Ed Miliband du Labour a allégué une “dissimulation” ou un “blanchiment” sur les allégations faites, affirmant que l’affaire “remet en question le jugement de Rishi Sunak”.

Dans les textes, révélés par Le Sunday TimesM. Williamson a dit à Mme Morton “” vous nous baisez partout “en colère d’avoir été exclu des funérailles de la reine, ajoutant:” Il y a un prix pour tout. “

Mais M. Dowden a minimisé la menace apparente en disant: “C’est du passé maintenant et heureusement, nous sommes dans un meilleur endroit en tant que parti.”

Interrogé sur l’avenir du ministre limogé deux fois, le ministre du Cabinet a répondu : “Le Premier ministre continue de faire confiance à Gavin Williamson en tant que ministre.”

M. Lewis a retweeté, ostensiblement, un fil Twitter dans lequel il a averti qu’il avait «vu l’impact que l’intimidation peut avoir, ajoutant:« J’ai été victime d’intimidation à l’adolescence. Je suis dyslexique et j’étais en surpoids.

Un tweet a déclaré: «L’intimidation n’est pas un rite de passage inoffensif ou une partie des turbulences de la vie scolaire. Et cela ne devrait pas non plus faire partie intégrante de notre vie politique.

Mme Dorries a tweeté que la “défense occasionnelle” de Sir Gavin par M. Dowden, sur les deux Nouvelles du ciel et le Bbcétait “juste faux et totalement indéfendable”.

Sur les messages abusifs, le ministre du Cabinet Office a insisté : “Il n’est pas vrai que le Premier ministre ait vu cet échange de SMS jusqu’à ce qu’ils soient divulgués”.

Mais il a admis: “Le Premier ministre savait qu’il y avait une relation difficile et nous avons vu l’ancien président, Jake Berry, il dit qu’il l’a souligné au Premier ministre.”