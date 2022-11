Les anciens ministres de l’Intérieur demandent à Rishi Sunak de cesser de retarder les réformes anti-terroristes

SEPT anciens ministres de l’Intérieur disent aujourd’hui à Rishi Sunak de cesser de retarder les réformes antiterroristes critiques pour le bien de notre sécurité nationale.

Les députés conservateurs actuels Priti Patel et Sajid Javid font partie des anciens ministres exigeant que les lieux des forces du Premier ministre adoptent des protocoles d’urgence contre les extrémistes.

Priti Patel fait partie des sept anciens ministres de l’Intérieur qui diront aujourd’hui à Rishi Sunak de cesser de retarder les réformes antiterroristes critiques Crédit : Alamy

Le gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre la loi Martyn – du nom de Martyn Hett, victime de la Manchester Arena – exigeant que les lieux publics comme les pubs prennent des mesures de sécurité de base comme la formation et les plans d’évacuation.

Mais les militants craignent que les ministres traînent les pieds et pourraient même édulcorer la législation afin qu’elle ne s’applique qu’aux grandes salles.

Avertissement qu’il n’y a pas de temps à perdre, Mme Patel, M. Javid, Amber Rudd, Jaqui Smith, Charles Clarke, David Blunkett et Jack Straw ont supplié le Premier ministre de “intervenir personnellement” et d’accélérer les choses.

Ils disent : « En tant qu’anciens ministres de l’Intérieur, nous savons à quel point c’est difficile quand il y a des individus prêts à attaquer des civils non armés pour leur idée tordue d’une cause.

« Nous savons également que quelles que soient les ressources et la bravoure de nos forces de sécurité, il y aura toujours malheureusement des terroristes qui se faufilent à travers le filet et sont capables de mener leurs attaques.

“C’est pourquoi, en plus de soutenir nos services de sécurité, nous devons également rendre les espaces publics plus difficiles à attaquer et plus aptes à faire face à une attaque si elle se produit.”

Tout en admettant qu’il y a toujours des « querelles » sur la législation, ils disent que « compte tenu de l’importance de la question », le « devoir de protection » devrait être mis en œuvre dans son intégralité le plus rapidement possible.

Ils écrivent : « Après tout, c’est le premier ministre qui est ultimement responsable de la sécurité publique.

D’anciens commandants anti-terroristes, dont Neil Basu, ont également demandé au Premier ministre de s’en tenir à la législation.

Le gouvernement a promis de présenter le projet de loi aux Communes lorsque cela sera possible.

Un porte-parole a déclaré: “L’engagement pris envers le” devoir de protection “dans le discours de la reine et le manifeste de 2019 demeure, et nous travaillons dur pour présenter cet important projet de loi dès que possible.”