Les anciens membres du personnel de Biden disent que les gens en ont « marre » de la Maison Blanche

D’anciens membres du personnel de la Maison Blanche du président Joe Biden affirment qu’eux-mêmes et d’autres « travaillant au sein du système » en ont « marre » de la gestion par l’administration de la guerre entre Israël et le Hamas.

Lors d’une apparition mercredi sur CNN, Lily Greenberg Call, ancienne assistante spéciale du chef de cabinet du ministère de l’Intérieur, et Tariq Habash, ancien membre du ministère de l’Éducation, ont parlé de leurs frustrations quant à la façon dont la Maison Blanche a répondu à le conflit.

« Nous entendons dire que les gens en ont assez, ils sont à juste titre incapables de faire ce qu’ils pensent être capables de faire », a déclaré Habash.

La division sur la réponse américaine à la guerre entre Israël et le Hamas a déclenché des protestations dans tout le pays. La guerre a commencé après que le Hamas, un groupe militant palestinien, a lancé une attaque surprise contre Israël le 7 octobre, tuant 1 200 personnes et prenant environ 240 otages. Israël a ensuite lancé de lourdes frappes aériennes sur Gaza. Plus de 34 000 Palestiniens ont été tués, selon le ministère de la Santé de Gaza. L’augmentation du nombre de morts a conduit à des appels internationaux en faveur d’un cessez-le-feu.

Le président Joe Biden s’exprime lors d’un rassemblement électoral au Girard College le 29 mai 2024 à Philadelphie. Au milieu de la guerre en cours entre Israël et le Hamas, d’anciens membres du président Joe Biden ont déclaré mercredi que les gens en avaient « marre » de la gestion de la guerre par la Maison Blanche.

Dimanche, une frappe aérienne israélienne à Rafah a fait des dizaines de morts parmi les Palestiniens et a été suivie d’un incendie dans un camp de tentes qui a tué au moins 45 personnes déplacées et en a blessé 249 autres, selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas.

CNN a rapporté que son analyse de la vidéo de la scène et un examen par des experts en explosifs ont révélé que des munitions fabriquées aux États-Unis avaient été utilisées lors de la frappe.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré que la frappe n’avait pas franchi une ligne rouge, déclarant aux journalistes qu’Israël avait déclaré « c’était une erreur tragique », mais il a réitéré que la Maison Blanche ne soutiendrait pas une opération terrestre majeure à Rafah.

Greenberg Call et Habash sont apparus mercredi sur CNN pour discuter des tensions.

« Il y a tellement de gens qui travaillent au sein du système pour essayer de parler par les voies appropriées de ce dont ils sont témoins et de ce qu’ils voient et à quel point c’est horrible et que nous fournissons ces armes et finançons les violences en cours. contre des civils palestiniens innocents, et je pense que les gens se rendent compte que peu importe ce qu’ils font ou disent, leur voix n’est pas entendue », a déclaré Habash.

Habash a poursuivi : « Nous entendons dire que les gens en ont assez, ils sont à juste titre incapables de faire ce qu’ils pensent être capables de faire. Malheureusement, les bombes de 250 livres ou de 2 000 livres tuent encore des dizaines d’enfants. aucune circonstance où cela soit acceptable.

Semaine d’actualités a contacté la Maison Blanche par e-mail pour commentaires.

Call a déclaré que d’autres au sein de l’administration ressentaient la même chose, ajoutant que c’était un « énorme problème » pour eux.

« Chaque personne que je connais pense la même chose que nous et qu’elle se sente ou non habilitée, comme Tariq l’a dit, à rendre cela public et à partir à cause de cela, c’est une chose différente, mais je pense que lorsque la majorité des gens dans le « Ils ont l’impression qu’ils ne sont pas écoutés et que la majorité des Américains ne sont pas écoutés. Je pense que c’est un énorme problème pour l’administration », a déclaré Call.

Ces commentaires interviennent après que Call ait soumis sa lettre de démission la semaine dernière, écrivant qu’elle ne pouvait plus « en bonne conscience continuer à représenter cette administration ».

Elle a déclaré à l’Associated Press qu’elle estimait que le président utilisait le peuple juif pour justifier sa politique envers Israël. Call est la deuxième personne politique à démissionner après Habash, un Palestinien américain, qui a démissionné de son poste au ministère de l’Éducation en janvier après que Biden ait fermé « les yeux sur les atrocités commises contre des vies palestiniennes innocentes ».

Call, qui est la première personne politique juive nommée à démissionner publiquement, est le dernier d’au moins cinq autres membres du personnel de niveau intermédiaire ou supérieur de l’administration Biden à démissionner publiquement en raison de la gestion de la guerre par la Maison Blanche.