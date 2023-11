Les anciens membres de la campagne Biden appellent au cessez-le-feu entre Israël et le Hamas | Conflit israélo-palestinien Actualités

Washington DC – Plus de 500 anciens membres de la campagne électorale qui ont contribué à l’élection de Joe Biden en 2020 ont appelé le président américain à œuvrer en faveur d’un cessez-le-feu à Gaza et à mettre fin aux violences qui ont tué plus de 10 800 Palestiniens.

La lettre publiée jeudi s’ajoute aux appels croissants de sources proches de l’administration Biden en faveur de la fin de la guerre.

“En tant que président des États-Unis, vous avez une influence significative en ce moment périlleux”, dit la lettre, rapportée pour la première fois par Voixdit.

« Vous devez appeler au cessez-le-feu, à l’échange d’otages et à la désescalade, et prendre des mesures concrètes pour remédier aux conditions d’occupation, d’apartheid et de nettoyage ethnique qui sont à l’origine de l’horrible violence à laquelle nous assistons actuellement. »

Alors que l’administration Biden et le Congrès restent fermes dans leur soutien à Israël, les membres du personnel, les organisations de base et les militants expriment une opposition croissante à la guerre.

L’American Postal Workers Union, qui représente les employés du service postal américain, a également soutenu jeudi les appels à un cessez-le-feu.

“Nous appelons notre gouvernement, qui est le principal bienfaiteur étranger du gouvernement israélien, à utiliser tout son pouvoir pour protéger des vies innocentes et contribuer à instaurer la paix dans la région, et à ne pas utiliser l’argent de nos impôts pour poursuivre la guerre”, a déclaré le syndicat. a déclaré dans un communiqué.

« Nous nous joignons aux appels à un cessez-le-feu immédiat, à la libération des otages et à une aide humanitaire massive et urgente à la population de Gaza. Les cris de l’humanité n’exigent rien de moins.

Appels croissants

Ces deux déclarations font suite à des efforts antérieurs déployés au sein du gouvernement pour faire pression en faveur de la fin des hostilités.

La semaine dernière, des employés de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) ont fait circuler une lettre appelant à un cessez-le-feu immédiat, et mercredi, elle avait dépassé le millier de signatures.

Des centaines de membres du Congrès ont également organisé une grève mercredi pour exiger la fin de la guerre.

La lettre de jeudi de personnes ayant travaillé sur la campagne de Biden a souligné le nombre croissant de morts à Gaza et le déplacement massif d’habitants dans la partie nord du territoire, notant que les universitaires ont sonné l’alarme quant au risque de génocide dans le conflit.

Les collaborateurs démocrates se sont également déclarés « horrifiés par l’attaque dévastatrice du Hamas contre des civils israéliens le 7 octobre ».

Les agences des Nations Unies et les groupes de défense des droits ont également appelé à un cessez-le-feu, le chef de l’ONU Antonio Guterres avertissant que Gaza est en train de devenir un « cimetière pour enfants ».

Mais tôt jeudi, Biden a exclu tout arrêt définitif du conflit. Lorsque les journalistes l’ont interrogé sur la possibilité d’un cessez-le-feu à Gaza, le président américain a répondu : « Aucune, aucune possibilité ».

Biden a exprimé son soutien inconditionnel à Israël et a demandé plus de 14 milliards de dollars d’aide supplémentaire pour le pays depuis le début de la guerre à Gaza le 7 octobre, provoquant la colère des progressistes américains, des Palestiniens, des Arabes et des musulmans.

Le mois dernier, le président américain a suscité l’indignation des partisans des droits des Palestiniens lorsqu’il a mis en doute le nombre de morts à Gaza, affirmant qu’il n’avait « aucune confiance dans le nombre utilisé par les Palestiniens ».

Des experts des droits et des vérificateurs des faits ont défendu ces chiffres, publiés par le ministère palestinien de la Santé à Gaza, sur la base des dossiers des hôpitaux et des morgues. Ils ont expliqué que, lors des conflits précédents, les chiffres du ministère de la Santé correspondaient aux conclusions de chercheurs indépendants.

Un haut responsable du Département d’État a également déclaré mercredi que le nombre réel de morts palestiniens pourrait être encore plus élevé que les chiffres officiels.

“En cette période de conflit et de guerre, il est très difficile pour chacun d’entre nous d’évaluer le nombre de victimes”, a déclaré aux parlementaires Barbara Leaf, secrétaire d’État adjointe américaine chargée des affaires du Proche-Orient. “Franchement, nous pensons qu’ils sont très élevés – et il se pourrait qu’ils soient encore plus élevés que ce qui est cité.”

Le ministère de la Santé a également déclaré que ses statistiques actuelles ne tiennent pas compte des personnes restées sous les décombres ou enterrées sans être enregistrées.

“Son héritage sera un génocide”

Lorsque Biden s’est présenté à la présidence, ses partisans l’ont souvent décrit comme un homme « honnête » visant à restaurer l’unité aux États-Unis après la présidence de Donald Trump.

Biden a souffert d’un chagrin personnel au cours de sa vie, ayant perdu sa femme et sa jeune fille dans un accident de voiture en 1972 et son fils Beau, homme politique et vétéran de l’armée, d’un cancer en 2015.

Le communiqué des responsables de la campagne a critiqué le président américain pour avoir semblé minimiser – voire minimiser – les pertes civiles à Gaza.

« Monsieur le Président, vous avez parlé intimement de la douleur et du chagrin insupportables liés à la perte d’un enfant », indique la lettre. « Nous avons été choqués et attristés de vous voir justifier la mort d’enfants palestiniens comme « le prix à payer pour mener une guerre ».

Biden a fait ce commentaire en remettant en question le décompte des morts palestiniens le 25 octobre une apparence devant les journalistes à la Maison Blanche. « Je suis sûr que des innocents ont été tués, et c’est le prix à payer pour faire la guerre », a-t-il déclaré.

Alors que le président américain fait face à la pression de sa propre base, sa cote de popularité parmi les démocrates s’effondre. Il constate également une baisse considérable du soutien au sein des communautés arabes.

Un récent New York Times sondage a montré Biden perdant face à Trump – le candidat républicain probable dans la course de 2024 – dans cinq États clés : le Nevada, la Géorgie, l’Arizona, la Pennsylvanie et le Michigan.

Heba Mohammad, une employée palestinienne américaine qui a travaillé pour la campagne Biden dans un autre État charnière, le Wisconsin, a averti que le carnage à Gaza pourrait devenir ce pour quoi les gens se souviendront de lui.

« Le président Biden a la capacité et la responsabilité de sauver des vies et de réduire les souffrances humaines », a-t-elle déclaré dans un communiqué accompagnant la lettre. “S’il n’agit pas rapidement, son héritage sera un génocide.”