Les anciens membres de Hillsong continuent de présenter des allégations contre la méga-église autrefois populaire, certains la comparant à une « secte » où des volontaires seraient utilisés pour effectuer des travaux manuels et répondre aux besoins personnels de ses dirigeants.

L’église chrétienne non confessionnelle, qui a récemment été secouée par les révélations selon lesquelles l’ancien pasteur célèbre Carl Lentz a trompé sa femme de 17 ans, a exigé de ses volontaires un « travail d’esclave industriel », ont déclaré d’anciens membres.

Hillsong Church a été fondée à Sydney, en Australie, en 1983 et s’est depuis développée en une chaîne mondiale avec des emplacements aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans d’autres pays.

Mais d’anciens membres disent que la prétendue culture de travail « toxique » de l’église semble évidente dans tous les domaines, certains partageant des histoires d’horreur sur leurs expériences en tant que paroissiens à Sydney, New Jersey et Los Angeles.

D’anciens membres de Hillsong se sont prononcés contre la méga-église (photo) que certains ont comparée à une « secte »

Carl Lentz (à droite), l’aimant de célébrité d’un pasteur qui a amené la méga-église mondiale Hillsong d’Australie aux États-Unis, a été congédié le mois dernier après avoir trompé sa femme. Le chef de HillsongNYC a déjà exercé son ministère auprès de Justin Bieber et de nombreuses autres célébrités

L’ancienne membre du personnel, Nicole Herman (à gauche), a déclaré que travailler pour l’église était plus comme travailler pour une « grande entreprise ». Un ancien étudiant du Hillsong College de Sydney, Yolandi Bosch (à droite) a affirmé que l’église donnait la priorité à la célébrité plutôt qu’au culte

Nicole Herman, qui a servi comme pasteur de service pendant sept ans après avoir aidé à fonder Hillsong Los Angeles en 2013, a déclaré que travailler pour l’église était plus comme travailler pour une « grande entreprise ».

‘J’étais en dessous [the senior pastors] mais j’ai tout fait », a déclaré Herman au New York Post cette semaine.

Pendant son séjour là-bas, Herman a affirmé avoir vu «des bénévoles et des personnes réelles et extraordinaires» être exploitées et utilisées pour répondre aux «petits besoins» des dirigeants de l’église.

Herman a pris la décision de s’exprimer publiquement contre Hillsong dans un post Instagram samedi, offrant son soutien à tous les anciens membres « au cœur brisé ainsi qu’à un million d’autres personnes extraordinaires qui ont quitté cette secte ».

Sur la côte est, une femme qui a fréquenté Hillsong à Montclair, New Jersey, a affirmé qu’elle avait passé cinq ans à garder les enfants pour divers pasteurs pour lesquels elle était parfois sous-payée.

« C’était l’environnement de travail le plus toxique auquel j’ai jamais participé », a déclaré la femme, qui souhaitait rester anonyme, au Post.

Vues générales du théâtre Belasco dans le centre-ville de Los Angeles où l’église de Hillsong organise des services réguliers

«Vous vous rendez là-bas un dimanche et parlez de la dîme et du don et vous ne faites littéralement pas ça à vos ouvriers», a-t-elle ajouté.

La femme a déclaré qu’elle s’était impliquée dans la branche de l’église en 2013 et après un an, elle a été présentée à Josh et Leona Kimes, maintenant pasteurs principaux à Hillsong Boston, pour garder leurs enfants.

Une fois qu’elle a commencé à prendre des emplois de garde d’enfants avec le couple, elle a ensuite été transmise « la lignée des pasteurs », a-t-elle affirmé.

Bien que le concert de garde d’enfants soit un travail rémunéré, la femme a affirmé qu’elle était rarement payée les 15 $ de l’heure qui lui avaient été promis et qu’elle avait plutôt reçu un taux inférieur de 8 $ ou 10 $ l’heure par quart de travail.

De plus, elle dit qu’elle était souvent payée des semaines en retard ou parfois même pas du tout.

«Je travaillerais 10, 11 heures par jour. J’étais payée, puis j’irais dans ma voiture et je comptais mon argent et neuf fois sur 10, le montant n’était pas correct », a-t-elle ajouté.

L’ancienne membre a également décrit la culture bizarre au sein de l’église, où elle affirme que les hauts fonctionnaires sont considérés comme des célébrités.

La publication Instagram de Lentz où il a avoué avoir trompé sa femme Laura de 17 ans

Hillsong est dirigé par le pasteur mondial Brian Houston (photo) basé à Sydney, en Australie

Elle a allégué que les gens «afflueraient» vers elle lorsqu’elle emmenait les enfants aux services religieux parce que les membres étaient «obsédés» par ceux qui avaient une sorte de lien avec n’importe qui dans le personnel.

Finalement, d’autres baby-sitters qui n’étaient pas associés à l’église ont cessé de prendre des emplois et ont critiqué Hillsong pour son fonctionnement comme une «secte», a rapporté le Post.

La femme a cependant déclaré qu’elle défendait les pasteurs, mais rétrospectivement admet: « Lorsque vous êtes dans cette profondeur, vous ne pouvez pas voir les drapeaux rouges ou les signes avant-coureurs. »

L’ancienne employée a déclaré qu’elle avait finalement cessé de prendre des emplois de gardienne l’année dernière après avoir entendu des histoires similaires d’abus de la part d’autres gardiens.

Une ancienne étudiante du Hillsong College, l’école basée à Sydney où les membres vont devenir pasteurs et dirigeants d’église, a déclaré qu’elle pensait que Hillsong n’était qu’un lieu de culte de nom et accordait la priorité à la célébrité.

«Une église est censée représenter l’honneur, la grâce et l’amour, pour aider la veuve et l’orphelin. Si vous lisez la Bible, ce que vous devez faire est clair, mais ce n’est pas ainsi qu’ils fonctionnent – tout dépend de la célébrité et de la façon dont les choses se présentent », a déclaré Yolandi Bosch au journal.

Bosch a déclaré qu’elle et d’anciens membres du personnel prévoyaient de porter plainte contre Hillsong en Australie pour sa prétendue culture de « travail d’esclave », et recherchaient actuellement une représentation.