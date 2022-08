Les anciens joueurs indiens soutiennent la décision d’autoriser le droit de vote aux élections de l’AIFF

Les footballeurs indiens anciens et actuels, dont les légendaires Bhaichung Bhutia et Sandesh Jhingan, ont salué vendredi la décision d’accorder aux anciens joueurs le droit de vote aux élections de l’AIFF suite à l’ordonnance de la Cour suprême, même si les associations d’État n’en sont pas satisfaites. La Cour avait ordonné le 3 août la tenue d’élections au comité exécutif de l’AIFF en formant un collège électoral composé de 36 représentants d’associations nationales de football et de 36 anciens footballeurs éminents.

L’instance dirigeante mondiale, la FIFA, avait toutefois déclaré dans une lettre antérieure à l’AIFF qu’avoir un nombre égal de représentants d’associations d’États et d’anciens joueurs dans le collège électoral “n’est pas une idée prudente”, bien qu’elle ait accepté d’avoir 25% de joueurs éminents. représentation au sein de son Comité exécutif en tant que membres cooptés au lieu des 50 pour cent stipulés dans le projet de constitution.

L’ancien capitaine Bhutia a déclaré que la directive du SC donnerait “la dignité des joueurs à la retraite”.

“Je salue le verdict de l’honorable Cour suprême de l’Inde accordant le droit de vote dans l’AIFF à des joueurs éminents. Dans notre pays, les joueurs sont oubliés après leur retraite et exclus du sport, même s’ils ont encore tant à offrir », a-t-il déclaré. « Seul un joueur peut comprendre la douleur des joueurs et ce dont ils ont besoin pour prospérer. Ce jugement a donné aux joueurs une dignité à la retraite.



Jhingan, joueur actuel et rempart défensif de l’équipe nationale, a déclaré que cette décision donnerait aux joueurs une voix dans l’administration du sport. “C’est une option de carrière viable pour les joueurs après la retraite et une décision très bienvenue pour le bien-être et l’avenir des joueurs. .”

Le projet de constitution de l’AIFF préparé par le Comité des administrateurs (CoA) composé de trois membres nommés par la Cour suprême prévoit une représentation de 50 % (36) joueurs éminents au sein du collège électoral de l’AIFF ainsi qu’au sein du conseil exécutif. Mais la FIFA – L’AFC, qui avait envoyé une équipe en Inde en juin, n’était pas favorable à une représentation de 50 % des joueurs au Congrès de l’AIFF ainsi qu’au Conseil exécutif.

« Bien que nous soyons d’accord sur le fait que la voix des acteurs doit être entendue, nous sommes également d’avis que l’importance des membres actuels de l’AIFF ne doit pas être sous-estimée. Faire entrer 50% des membres dans la structure du Congrès … n’est pas une idée prudente, et l’AIFF devrait chercher à être plus diversifiée à l’avenir », avait déclaré la FIFA dans une lettre à la mi-juillet.

“Cependant, nous comprenons les exigences du Code du sport de l’Inde et recommandons à l’AIFF d’amener plus de 25% des joueurs éminents au sein du comité exécutif de l’AIFF en tant que membres cooptés.” Les associations d’État se sont également opposées à cette décision. le SC avait déclaré qu’il avait adopté une “ordonnance de consentement” le 3 août lorsque le tribunal de grande instance avait pris la directive concernant la tenue des élections de l’AIFF.

Un autre ancien capitaine de l’équipe nationale Joe Paul Ancheri et d’autres anciens footballeurs indiens comme Raman Vijayan, Sandeep Nandi, Anwar Ali, Anas Edathodika, Nirmal Chhetri, Sanju Pradhan et Subhasish Roy Chowdhury ont soutenu les joueurs pour obtenir le droit de vote. of India a enfin donné une voix aux anciens joueurs qui ont été oubliés après leur retraite », a déclaré Ancheri.

« Les joueurs peuvent désormais être activement impliqués dans l’administration et continuer à contribuer au sport après leur retraite. L’expérience et l’expertise d’éminents joueurs seront désormais mises à profit. » « Il est important d’avoir le point de vue des anciens joueurs dans la prise de décision concernant le sport qui a été en grande partie dirigé par des politiciens et des hommes d’affaires qui ne comprennent pas nécessairement l’éthos du sport », a déclaré Nandi.

