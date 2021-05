Les anciens joueurs de Premier League soutiennent l’idée d’un régulateur indépendant dans une lettre ouverte commune

Plusieurs grandes personnalités du football anglais ont écrit lundi une lettre commune ouverte soutenant la création d’un régulateur indépendant pour le match national à la suite de la tentative infructueuse des clubs de Premier League de rejoindre une Super League séparatiste.

La lettre a été signée par les anciens défenseurs de Manchester United Gary Neville et Rio Ferdinand, l’ancien défenseur de Liverpool Jamie Carragher, l’ancien international anglais Gary Lineker et d’autres.

Le gouvernement britannique a déclaré le mois dernier que la création d’un organisme indépendant était à son ordre du jour, ainsi qu’un examen du football et de la question de savoir si le test du propriétaire et du directeur, très critiqué, était adapté à son objectif.

L’examen sera dirigé par la députée et ancienne ministre des Sports Tracy Crouch.

« En tant que fans de football, nous avons été consternés par la tentative de créer une Super League européenne », disait la lettre commune ouverte. « C’était une menace directe pour l’intégrité du jeu, détruisant le concept de mérite sportif et de compétition ouverte. »

Sur les 12 clubs européens qui semblaient former une compétition européenne fermée, six appartenaient à la Premier League anglaise – Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City et Tottenham Hotspur.

Il y a eu de plus en plus d’appels pour un régulateur indépendant à la suite de la dispute sur le projet Big Picture, une tentative des «Big Six» de la Premier League d’obtenir un plus grand contrôle sur le jeu et la proposition de la Super League européenne.

« Nous nous félicitons de l’examen du jeu par le gouvernement mené par les fans », ajoute la lettre.

«Et j’espère que cela conduira à un changement durable sur un éventail de préoccupations importantes, y compris des stratégies coordonnées pour faire face au racisme, la représentation des supporters au sein des clubs, les questions LGBTQ, le coût des billets et la répartition des revenus.»

