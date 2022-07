Les anciens Européens étaient intolérants au lactose mais buvaient du lait, selon une étude

Commentez cette histoire Commentaire

Un groupe de scientifiques a conclu que les anciens Européens ont bu du lait pendant des millénaires malgré les problèmes digestifs qu’il a pu causer, jetant le doute sur les théories sur la façon dont les humains ont évolué pour le tolérer. Les scientifiques ont longtemps émis l’hypothèse qu’une enzyme nécessaire pour éviter tout inconfort gastro-intestinal se développait rapidement dans les populations où la domestication des animaux laitiers était répandue.

Les personnes qui pouvaient tolérer le lait, selon cette théorie, ont acquis une nouvelle source de calories et de protéines et ont transmis leurs gènes à une progéniture plus saine que celles sans le trait génétique – connu sous le nom de persistance de la lactase – qui leur permet pour digérer le sucre du lait jusqu’à l’âge adulte.

Mais une nouvelle étude a proposé une théorie radicalement différente, affirmant que les effets secondaires tels que les gaz, les ballonnements et les crampes intestinales ne suffisaient pas à eux seuls à déplacer l’aiguille évolutive sur la mutation génétique.

“Les peuples préhistoriques en Europe ont peut-être commencé à consommer du lait d’animaux domestiques des milliers d’années avant qu’ils ne développent le gène pour le digérer”, ont déclaré les auteurs de l’étude.

L’étude, publiée dans la revue Nature, a été réalisée en collaboration avec plus de 100 scientifiques dans divers domaines, notamment la génétique, l’archéologie et l’épidémiologie. Les scientifiques ont cartographié la consommation de lait estimée en Europe d’il y a environ 9 000 ans à 500 ans.

En analysant les résidus de graisse animale dans la poterie de centaines de sites archéologiques, ainsi que des échantillons d’ADN prélevés sur d’anciens squelettes, les chercheurs ont conclu que la persistance de la lactase n’était pas courante avant environ 1 000 avant JC, près de 4 000 ans après sa première détection.

Et, plutôt qu’en période d’abondance, ils soutiennent que c’est pendant la famine et les épidémies que la mutation est devenue essentielle à la survie : lorsque le lactose non digéré pouvait entraîner de graves maladies intestinales et la mort.

En utilisant des archives archéologiques pour identifier les périodes où les populations ont diminué, ils ont conclu que les gens étaient plus susceptibles de boire du lait lorsque toutes les autres sources de nourriture avaient été épuisées, et que pendant ces périodes, la diarrhée était plus susceptible de passer d’un état bénin à un état mortel.

George Davey Smith, épidémiologiste à l’Université de Bristol, qui s’est associé aux chercheurs sur une analyse des données contemporaines sur la persistance du lait et de la lactase dans les populations actuelles, a déclaré que l’étude soulève des “questions fascinantes” sur la question de savoir si certaines personnes qui croient être lactose intolérant “pourrait en fait être bien s’ils buvaient du lait.”

Environ un quart des Américains sont intolérants au lactose. Dans un procès intenté l’année dernière, un groupe de médecins américains a demandé pourquoi les directives diététiques du département américain de l’Agriculture recommandaient autant de produits laitiers – suggérant que l’agence fédérale veille aux intérêts des industries de la viande et des produits laitiers plutôt qu’à la santé des Américains.

Des études antérieures ont suggéré que les populations devaient dépendre fortement des produits laitiers avant que les individus ne s’adaptent pour les tolérer en abondance. Une étude plus petite en 2014 a révélé que la variation qui permet aux humains de digérer le lactose n’apparaissait dans les échantillons d’ADN hongrois qu’il y a 3 000 ans, alors qu’elle aurait pu apparaître il y a 7 000 ans dans des endroits comme l’Irlande où la fabrication du fromage est devenue abondante.

Amber Milan, experte en intolérance aux produits laitiers à l’Université d’Auckland, a déclaré que l’idée que la mutation de la lactase n’est devenue importante pour la survie que lorsque les Européens ont commencé à endurer des épidémies et des famines est une “théorie solide” et “soutenue par des recherches antérieures sur les moteurs de la sélection génétique”. .”

Elle a ajouté, cependant, qu’elle n’est pas sûre que la nouvelle étude “exclut entièrement que la consommation généralisée de lait ait été la force évolutive de la tolérance au lactose” – en partie parce que les données génétiques ont été collectées auprès de Biobank, une base de données biomédicale britannique d’informations génétiques et de santé de quelque 500 000 personnes.