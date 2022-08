Les anciens étudiants d’ITT Tech obtiennent 3,9 milliards de dollars d’annulation de dette

WASHINGTON (AP) – Les étudiants qui ont utilisé des prêts fédéraux pour fréquenter l’ITT Technical Institute dès 2005 verront automatiquement cette dette annulée après que les autorités ont trouvé des « fausses déclarations généralisées et omniprésentes » dans la défunte chaîne d’universités à but lucratif, a annoncé mardi l’administration Biden.

L’action annulera 3,9 milliards de dollars de dette étudiante fédérale pour 208 000 emprunteurs, a déclaré le ministère de l’Éducation. La dette est annulée en utilisant une règle fédérale connue sous le nom de défense de l’emprunteur, qui vise à protéger les étudiants des collèges qui font de fausses publicités ou commettent une fraude.

“Les preuves montrent que pendant des années, les dirigeants d’ITT ont intentionnellement trompé les étudiants sur la qualité de leurs programmes afin de profiter des programmes fédéraux de prêts étudiants, sans tenir compte des difficultés que cela entraînerait”, a déclaré le secrétaire à l’Éducation, Miguel Cardona.

Il s’ajoute à la liste croissante des annulations fragmentaires de la dette étudiante de l’administration – une action similaire en juin promettait d’effacer 5,8 milliards de dollars de dette liée aux Corinthian Colleges – mais il n’a fourni aucune réponse sur l’annulation plus large de la dette étudiante.

Le président Joe Biden a soutenu l’annulation de la dette en tant que candidat à la présidentielle et envisage depuis des mois d’effacer jusqu’à 10 000 dollars par emprunteur. Il a récemment promis une décision d’ici la fin du mois d’août, mais l’annonce de mardi n’a pas éclairé sa réflexion.

Grâce à une annulation ciblée pour des groupes spécifiques d’emprunteurs, l’administration affirme qu’elle a maintenant approuvé près de 32 milliards de dollars de dette étudiante pour 1,6 million d’emprunteurs.

La nouvelle politique annulera automatiquement toute dette étudiante fédérale restante qui a été utilisée pour fréquenter ITT Tech du 1er janvier 2005 à sa fermeture en 2016.

À son apogée, ITT figurait parmi les plus grandes chaînes d’universités à but lucratif du pays, avec 130 campus dans 38 États. L’entreprise a brusquement fermé ses portes après avoir fait face à de lourdes sanctions de la part du ministère de l’Éducation au milieu d’accusations selon lesquelles l’entreprise aurait poussé les étudiants à des prêts risqués et les aurait induits en erreur sur la qualité des programmes universitaires.

Le ministère de l’Éducation a précédemment approuvé l’annulation de 1,9 milliard de dollars de dettes détenues par d’anciens étudiants d’ITT Tech, en grande partie pour les étudiants qui ont demandé un allégement en disant avoir été induits en erreur par l’entreprise. La nouvelle politique n’obligera pas les emprunteurs à demander un allégement.

Les responsables fédéraux ont fondé la décision sur les conclusions de nombreux procureurs généraux des États, ainsi que sur le Bureau de la protection financière des consommateurs et l’association à but non lucratif Veterans Education Success.

Les enquêteurs ont trouvé de nombreuses preuves qu’ITT Tech avait fait de fausses déclarations sur la capacité de ses étudiants à trouver un emploi après avoir obtenu leur diplôme, a déclaré l’agence. Ils ont également constaté que la chaîne trompait les étudiants sur leur capacité à obtenir des crédits transférés vers d’autres écoles et sur l’accréditation du programme de soins infirmiers de la chaîne.

“ITT a fraudé des centaines de milliers d’étudiants”, a déclaré Richard Cordray, chef de Federal Student Aid, le bureau fédéral qui supervise les prêts étudiants. “En offrant l’allégement de prêt que les étudiants méritent, nous leur donnons la possibilité de reprendre leur parcours éducatif sans le fardeau injuste de la dette étudiante qu’ils portent d’une institution malhonnête.”

La décision a suscité les applaudissements des groupes qui représentent les étudiants.

“Il s’agit d’une annonce qui change la vie de milliers de personnes qui ne voulaient qu’améliorer leur vie et qui ont fait confiance aux mauvaises personnes pour les aider à le faire”, a déclaré Libby Webster, avocate principale de l’organisation à but non lucratif Student Defence.

Tasha Berkhalter s’est inscrite à ITT Tech en 2006 pour poursuivre une carrière dans la justice pénale après avoir été honorablement libérée de l’armée. Les recruteurs ont promis qu’elle trouverait facilement un emploi après avoir obtenu son diplôme. Mais après avoir obtenu son baccalauréat, personne ne l’embaucherait.

« C’était pour un diplôme que personne ne prend au sérieux. Chaque fois que j’ai dit aux employeurs où j’étais allé à l’université, on m’a montré la porte », a déclaré Berkhalter, de Lima, Ohio.

Berkhalter avait précédemment obtenu une grande partie de sa dette de près de 100 000 dollars grâce à la règle de défense de l’emprunteur, et a déclaré qu’elle s’attend à ce que d’autres soient bientôt annulées.

“Le nuage a été enlevé au-dessus de ma tête”, a-t-elle déclaré. “Je sais qu’il y a des centaines de milliers d’anciens étudiants comme moi qui obtiennent enfin le soulagement qu’ils méritent.”

Dans une action distincte, le ministère de l’Éducation a entamé un processus visant à récupérer 24 millions de dollars auprès de l’Université DeVry pour compenser les annulations de prêts approuvées par le gouvernement fédéral en raison d’une fraude présumée.

En février, l’administration Biden a approuvé une aide de 70 millions de dollars pour 1 800 anciens étudiants de DeVry après que le ministère de l’Éducation a conclu que l’école avait menti sur le succès de ses diplômés afin d’inciter de nouveaux étudiants à s’inscrire. C’était la première fois que l’agence approuvait de telles demandes pour une institution toujours en activité.

DeVry aura désormais la possibilité de soumettre des arguments expliquant pourquoi il ne devrait pas être tenu responsable, et il peut demander une audience pour faire appel de la décision.

