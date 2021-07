Les anciens enregistrements de Perez apparaissent attaquant les légendes du Real Madrid Casillas et Raul

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a déclaré qu’il était pris pour cible en raison de l’échec de la Super League après la parution d’anciens enregistrements mardi dans lesquels il attaquait les légendes du club Iker Casillas et Raul Gonzalez. Les enregistrements, qui datent de 2006, ont été publiés mardi dans le journal en ligne El Confidencial. À l’époque, Perez n’était plus président du Real Madrid. Il avait mis fin à son premier mandat en démissionnant en février de la même année. Il a été réélu en 2009.

« Casillas n’est pas le gardien du Real Madrid », a-t-il déclaré. « Il ne l’est pas et n’a jamais été. Il a été un gros échec. »

« Le problème, c’est que les gens l’adorent, l’aiment, lui parlent, ils le défendent tellement », a déclaré Perez.

« Il est l’une des plus grandes fraudes et l’autre est Raul, les deux plus grandes fraudes du Real Madrid sont d’abord Raul et le deuxième Casillas. »

Les citations étaient déjà parues dans un livre du journaliste Jose Antonio Abellan « Attaque contre le Real Madrid » publié en 2015.

Perez s’est plaint dans un communiqué publié par le Real mardi qu’Abellan a enregistré les remarques en secret. Perez a déclaré que le timing était le résultat de son rôle d’organisateur de la Super League.

« Les citations proviennent de conversations enregistrées clandestinement par Jose Antonio Abellan, qui essaie de les vendre depuis des années sans succès », a déclaré Perez.

« Ce sont des phrases vagues tirées de conversations sorties du contexte général dans lequel elles se produisent », a déclaré Perez.

« Qu’ils soient reproduits maintenant, après tant d’années, je comprends que cela est dû à ma participation en tant que l’un des promoteurs de la Super League. »

Alors que neuf des 12 clubs de Super League ont reconnu leur erreur, le Real Madrid, ainsi que Barcelone et la Juventus, ont refusé d’abandonner le projet.

Perez a conclu en disant que ses avocats « étudient les mesures possibles à prendre ».

