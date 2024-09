Les anciens élèves, les enseignants et les mentors des écoles Adrian seront honorés pour leurs « contributions exceptionnelles »

ADRIEN — Six anciens élèves, enseignants et mentors de Écoles publiques d’Adrian seront reconnus en septembre pour leurs contributions à l’éducation et aux étudiants, aux familles et à la communauté APS au sens large.

Les lauréats des prix des anciens élèves exceptionnels et des prix des enseignants/mentors exceptionnels de 2024 seront honorés à 19 heures le jeudi 12 septembre, dans le cadre du Fondation pour l’éducation des écoles AdrianCérémonie annuelle de remise des prix de l’ASEF (Adrian Public Schools) ; tenue sur le campus des écoles publiques d’Adrian au Julianne and George Argyros Performing Arts Center à Lycée Adrian.

L’événement est ouvert au public et est parrainé par l’ASEF et le bureau des anciens élèves de l’école secondaire Adrian. Une réception avec dessert suivra la cérémonie.

Les lauréats des prix sont les suivants :

Lauréats du prix du meilleur enseignant et mentor 2024

Nick Conklin, professeur d’histoire et entraîneur de lutte universitaire à l’école secondaire Adrian.

Andrea Miller, professeur d’art à l’école secondaire Adrian.

Megan Walsh, paraprofessionnelle à l’école élémentaire Michener.

Lauréats du prix des anciens élèves exceptionnels 2024

Carlos Casanova, promotion 2001, professeur adjoint d’éducation, Arizona State University ; Mary Lou Fulton Teachers College.

Lad Strayer, promotion 1973, photojournaliste à la retraite du Daily Telegram et bénévole communautaire.

Alan Wilkerson, promotion 1967, éducateur et homme d’affaires à la retraite, ancien propriétaire du Governor Croswell Tea Room au centre-ville d’Adrian.

L’Association des anciens élèves d’Adrian a créé le prix des anciens élèves exceptionnels en 2008, parallèlement au prix des enseignants et mentors exceptionnels de la fondation éducative.

« Depuis leur création, ces prix ont honoré 80 anciens élèves et 48 enseignants de l’APS pour leurs réalisations remarquables dans divers domaines, notamment les affaires, l’éducation, le leadership civique, le service militaire et les arts », a déclaré un communiqué de presse de l’Adrian Schools Educational Foundation.

En plus de la cérémonie de remise des prix de jeudi, les lauréats seront honorés lors du défilé annuel de retour à la maison d’Adrian à 13 heures vendredi et du match de football de retour à la maison également vendredi. Les Maples accueilleront le lycée communautaire d’Ypsilanti au Maple Stadium à 19 heures vendredi 13 septembre. La pratique passée consistait à organiser la cérémonie de remise des prix la veille des festivités de retour à la maison.

« Les lauréats de cette année rejoindront également leurs pairs dans la galerie ASEF Outstanding, qui peut être consultée en ligne à l’adresse adriansef.org« , a déclaré la fondation.

Pour plus d’informations sur la Fondation éducative des écoles d’Adrian, qui a pour mission de soutenir l’excellence éducative dans les écoles publiques d’Adrian par le biais de subventions de dotation, de projets spéciaux et plus encore ; visitez le site Web, appelez le 517-263-2911 ou envoyez un e-mail à [email protected].

