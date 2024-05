Les anciens Égyptiens ont essayé de traiter chirurgicalement le cancer, selon une étude

Les humains mènent la guerre contre le cancer depuis plus longtemps que prévu, suggèrent de nouvelles recherches. Les scientifiques ont découvert des preuves archéologiques selon lesquelles les anciens Égyptiens avaient tenté d’éliminer chirurgicalement des lésions cancéreuses, remontant à plus de 4 000 ans.

Pourquoi d’anciens employés et Scarlett Johansson remettent en question OpenAI

Des recherches antérieures ont trouvé des preuves irréfutables selon lesquelles les médecins de l’Égypte ancienne décrivaient avec précision certains types de cancer, même si une compréhension claire du cancer et des traitements efficaces n’est apparue que bien plus tard dans les archives historiques. Pour mieux comprendre comment la maladie était perçue dans la région, des scientifiques d’Espagne, du Royaume-Uni et d’Allemagne ont étudié une paire de crânes conservés dans la collection Duckworth de l’Université de Cambridge.

Le crâne et la mandibule d’un spécimen, connu sous le nom de 236, appartenaient à un homme d’une trentaine d’années, qui aurait vécu entre 2687 et 2345 avant notre ère ; l’autre crâne, le spécimen E270, appartenait à une femme de plus de 50 ans qui a vécu entre 663 et 343 avant notre ère.

À l’aide d’un microscope, les chercheurs ont découvert des signes de lésions cancéreuses importantes dans les deux crânes, qui avaient causé des lésions tissulaires étendues. Le crâne 236 en particulier était jonché de lésions plus minuscules sur tout le crâne, probablement une indication d’un cancer avancé et métastasé. Mais à leur grande surprise, les chercheurs ont également trouvé des marques de coupure autour des lésions de 236, suggérant que ses médecins avaient essayé d’enlever chirurgicalement son cancer du mieux qu’ils pouvaient, probablement avec des instruments métalliques tranchants.

Si la découverte de l’équipe est authentique, ce serait le premier cas documenté de traitement chirurgical du cancer dans l’histoire de l’humanité. Leurs conclusions ont été publié Mercredi dans le journal Frontières de la médecine.

« Nous étions très sceptiques au début lorsque nous avons vu les stries sur la tumeur au microscope, même si elles étaient très claires », a déclaré à Gizmodo le co-auteur de l’étude Edgard Camarós, paléopathologiste à l’Université de Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. e-mail. « Il nous a fallu un certain temps pour réaliser que nous visualisions les preuves d’une étape importante dans l’histoire de la médecine. »

La chirurgie seule peut parfois traiter les cancers solides, même si elle est plus efficace lorsque les tumeurs sont localisées et détectées le plus tôt possible. Mais étant donné l’état général du crâne de 236 et la conclusion des auteurs selon laquelle les marques de coupure étaient perimortem (c’est-à-dire faites peu de temps avant la mort), il est presque certain que ce traitement particulier était voué à l’échec. Il est également possible que les coupures aient été pratiquées peu de temps après la mort, ce qui pourrait encore montrer que les anciens médecins égyptiens essayaient de comprendre cette terrible affliction des milliers d’années avant qu’elle ne se produise. même officiellement nommé cancer.

Les travaux de l’équipe devraient fournir de nouvelles informations sur les origines des soins médicaux ainsi que sur les personnes qui vivaient dans l’Égypte ancienne, affirment les auteurs. Mais les vestiges archéologiques sont souvent incomplets, ce qui signifie que différents scientifiques peuvent avoir des hypothèses différentes sur ce que nous disent les preuves.

Par exemple, l’équipe pense également avoir trouvé des preuves que le crâne 250 a souffert et a reçu un traitement réussi pour une blessure traumatique antérieure. Il est donc possible que cette femme ait été impliquée dans une sorte de guerre dans la région. Cependant, davantage de recherches et de données seront nécessaires pour vérifier cette intuition, ainsi que pour confirmer et élargir leurs découvertes sur le cancer dans le monde antique, notent-ils.

« Les prochaines étapes consisteront à essayer de comprendre la relation que les humains entretenaient avec le cancer au cours des périodes antérieures de notre évolution et de notre histoire », a déclaré Camarós. « Notre objectif est de compléter la biographie du cancer depuis le tout début de l’histoire de l’humanité. »