BRUXELLES: Quinze anciens présidents et premiers ministres des États de l’Union européenne ont appelé la Commission européenne à faire en sorte que des garanties démocratiques soient incluses dans les nouvelles règles visant Facebook, Google et Apple.

Dans une lettre envoyée mardi à la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, les ex-dirigeants se joignent à un choeur croissant d’alarmes sur le pouvoir des géants américains de la technologie, ce qui a incité les autorités du monde entier à lancer des enquêtes ou de nouvelles règles.

Les anciens dirigeants sont originaires d’Albanie, d’Autriche, de Belgique, de Bosnie-Herzégovine, de Finlande, des Pays-Bas, de Lettonie, de Norvège, de Pologne, de Roumanie, de Slovaquie, de Slovénie et d’Espagne ainsi que l’ancien président du Conseil européen Herman Van Rompuy.

Le 15 décembre, la commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager, annoncera deux ensembles de projets de règles appelés loi sur les services numériques (DSA) et loi sur les marchés numériques (DMA).

Les entreprises visées par les nouvelles règles de l’UE ont répondu en disant qu’elles devraient être proportionnées et équilibrées et ne pas freiner l’innovation sur les marchés numériques.

«Notre sphère publique en ligne est dominée par une poignée de plates-formes en ligne», ont déclaré les anciens dirigeants, parmi lesquels Jan Peter Balkenende des Pays-Bas, l’Espagnol Jose Luis Rodríguez Zapatero, le Polonais Aleksander Kwasniewski et le Finlandais Esko Aho. vu par Reuters.

«Cette situation étouffe l’innovation, exclut de nouvelles formes d’échange et de participation démocratiques et crée un déséquilibre de pouvoir entre les plateformes d’une part, et les régulateurs et les citoyens d’autre part. Il est temps de reconfigurer cet équilibre des pouvoirs », ont-ils ajouté dans la lettre.

La DSA et la DMA donnent à l’UE des 27 pays la possibilité de prendre des mesures appropriées pour sauvegarder les processus démocratiques et les droits de l’homme et lutter contre la concentration du pouvoir, ont-ils déclaré.

La Commission n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Facebook a déclaré qu’il n’avait pas vu la lettre.