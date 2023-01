Les anciens dirigeants de Genesis ont levé des fonds pour le fonds spéculatif crypto avant la faillite

Quelques semaines à peine avant le dépôt de bilan du prêteur crypto Genesis, trois anciens employés de la société avaient obtenu des millions de dollars pour un nouveau fonds spéculatif crypto, selon une correspondance consultée par CNBC.

Matt Ballensweig, qui a quitté Genesis en septembre après plus de cinq ans au sein de l’entreprise, a envoyé un message à un investisseur potentiel le 13 décembre concernant un fonds qu’il lançait appelé Hunting Hill Digital. Ballensweig a déclaré qu’il avait déjà obtenu 2,5 millions de dollars de Bessemer Venture Partners lors d’une évaluation post-money de 30 millions de dollars, et a écrit dans le message que lui et ses partenaires étaient en train de lever 5 millions de dollars supplémentaires.

Le “produit phare” du fonds serait mis en service au premier trimestre 2023, selon le message.

Les autres partenaires du fonds incluraient Martin Garcia, qui a passé plus de six ans chez Genesis, et Reed Werbitt, l’ancien responsable du trading de Genesis, selon le message. Werbitt, Garcia et Ballensweig ont tous quitté Genesis à peu près au même moment en 2022.

Genesis, qui appartient au Digital Currency Group de Barry Silbert, a déposé une demande de mise en faillite jeudi, la dernière victime de la contagion de l’industrie causée par l’effondrement de l’échange de crypto FTX en novembre. Dans son dossier de mise en faillite, Genesis a répertorié plus de 100 000 créanciers, avec des passifs globaux allant de 1,2 milliard de dollars à 11 milliards de dollars.

Ballensweig a été nommé dans les documents juridiques entourant l’implosion du livre de prêt de Genesis. Gemini, un échange crypto et client majeur de Genesis, a accusé Ballensweig d’avoir faussement rassuré Gemini en juillet sur le fait que Genesis était financièrement stable. Gemini a affirmé que Ballensweig avait dit à ses représentants que Genesis avait “un capital pour fonctionner … à long terme”, selon des documents judiciaires.

Ballensweig n’a pas répondu à une demande de commentaire sur les allégations portées contre lui par Gemini ou sur sa récente augmentation de capital.

Ballensweig a passé ses neuf derniers mois chez Genesis en tant que directeur général et co-responsable du commerce et des prêts.

Les anciens employés de Genesis ont fait équipe avec Adam Guren du fonds spéculatif Hunting Hill, a déclaré Ballensweig. Hunting Hill est un fonds spéculatif de 718 millions de dollars, qui a été lancé en 2010 et est passé à l’investissement dans les actifs numériques en 2020 avec un fonds d’opportunités crypto.

Ni Hunting Hill ni Bessemer n’ont immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Ballensweig a présenté le produit phare comme un “multistrat alpha (delta neutre)”, ou un fonds spécialisé dans les investissements multi-stratégies, à faible risque et à rendement élevé. Il a ajouté que le trio lancerait également deux autres produits bêta, dont un “Top 25 Index” et un “DeFi beta”.

“Je pense que vous seriez un partenaire précieux au début”, a déclaré Ballensweig dans son discours.

Ballensweig n’est pas le seul ancien de Genesis à vouloir lancer un fonds. Roshun Patel, un ancien vice-président de Genesis qui a quitté l’entreprise en mars après presque quatre ans, a été lever de l’argent pour un nouveau fonds à la mi-2022. CNBC a contacté Garcia, Werbitt et Patel pour commenter leurs augmentations, mais n’a pas immédiatement répondu.

