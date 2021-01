Le président populiste conservateur du Brésil, Jair M. Bolsonaro, a répondu en majuscules en portugais: « NOTRE SOUVERAINETÉ EST NON NÉGOCIABLE . » il a écrit sur Twitter. La nouvelle direction du Brésil «n’accepte plus les pots-de-vin, les démarcations criminelles ou les menaces infondées».

«La forêt amazonienne est absolument essentielle au monde. Il stabilise le climat et les précipitations de la Terre, fait vivre plusieurs dizaines de millions de personnes et abrite plus d’animaux sauvages que partout ailleurs », a déclaré Bruce Babbitt, ancien gouverneur de l’Arizona et secrétaire de l’Intérieur sous l’administration Clinton.

Le groupe de M. Babbitt, dans une lettre adressée vendredi à M. Biden et au vice-président Kamala Harris, a présenté un «Plan de protection d’Amazon», axé sur l’argent, les accords commerciaux, la réglementation financière et les engagements des entreprises. Il visait à ajouter de la substance aux engagements de campagne de M. Biden et une directive du Département d’État sur Mercredi pour élaborer des politiques de protection de l’Amazonie.

«Le Congrès et le peuple américain soutiennent depuis longtemps la conservation de la forêt amazonienne. C’est quelque chose d’inspirant et de concret qu’ils peuvent soutenir », a écrit le groupe, qui comprend deux anciens administrateurs de l’Agence de protection de l’environnement qui ont servi sous les administrations républicaines, Christine Todd Whitman et William K. Reilly; Todd D. Stern, envoyé spécial du président Barack Obama pour le changement climatique; Tim Wirth et Frank E. Loy, qui ont tous deux exercé les fonctions de sous-secrétaires d’État pour les affaires mondiales dans l’administration Clinton; et Stuart E. Eizenstat, qui a dirigé la délégation des États-Unis dans les négociations de l’accord sur le climat du Protocole de Kyoto de 1997.