Les anciens développeurs de Supercell ouvrent un nouveau studio Antihero

Un groupe d’anciens développeurs de Supercell a créé une nouvelle société, Antihero Studios, en s’appuyant sur leur expérience dans la création de jeux multijoueurs.

MobileGamer.biz a rapporté que le studio a été co-fondé par le PDG et ancien directeur créatif de Supercell, Brice Laville Saint-Martin, le chef de produit et ancien concepteur de jeux senior de Brawl Stars Frank Yan, et le CTO et ancien directeur technique de King, Andre Parodi.

Hadrian Semroud, concepteur de jeux Scopely et Ubisoft, ainsi que Gonzalo Martinez, ancien développeur de Socialpoint, sont également à bord.

Laville Saint-Martin, qui a quitté Supercell il y a dix mois pour monter ce studio, a déclaré sur LinkedIn qu’Antihero se prépare déjà pour son cycle de financement de démarrage, après avoir déjà obtenu le soutien de Sisu Game Ventures.

MobileGamer.biz a rapporté que le studio avait également reçu un financement du gouvernement finlandais ; si le studio est principalement basé en Finlande, il possède également des bureaux à Barcelone.

Antihero Studios se concentrera sur les jeux multijoueurs – ou « des jeux à partager », comme le dit son slogan – comme le déclare Laville Saint-Martin dans un autre Publication LinkedIn qu’il souhaite créer des jeux qui se développent de manière organique après avoir été déçu par la façon dont certaines entreprises ont réagi aux changements IDFA d’Apple.

« De nombreuses entreprises ont répondu aux changements de l’IDFA en redoublant d’efforts en matière de marketing à la performance », écrit-il. « Bien qu’il s’agisse d’un outil essentiel, je pense que les entreprises qui en dépendent trop ne parviendront probablement pas à créer des entreprises durables et à inspirer à la fois les développeurs et les joueurs. Les développeurs veulent créer de superbes jeux, pas seulement des jeux qui fonctionnent comme des publicités. Les spécialistes du marketing visent à créer des campagnes mémorables. , et non des publicités douteuses. En fin de compte, les joueurs ont envie de jeux qui valent vraiment la peine d’être joués et mémorisés.

« En observant les sociétés de capital-risque soutenir de plus en plus de startups de jeux mobiles axées sur le marketing de performance, j’ai réalisé que nous ne parvenions pas à construire un avenir inspirant pour notre industrie… Je ne pouvais pas m’empêcher de penser à ce qu’est un studio de jeux avec une marque d’entreprise qui résonne avec le auxquelles pourraient ressembler les valeurs du joueur moderne.

« Chez Antihero Studios, c’est l’avenir que nous construisons. »