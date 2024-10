Les anciens développeurs de Paradox, CD Projekt et 11 bits révèlent un nouveau RPG stratégique 4X qui associe Manor Lords et Crusader Kings

Le nouveau studio polonais From Chaos est composé d’anciens membres des développeurs de Witcher CD Projekt Red, des développeurs Frostpunk de 11 bit studios et de 4X Household Paradox Interactive, dirigés par l’ancien programmeur de Gwent, Tomek Dietrich. Il n’est donc pas surprenant que leur premier jeu, Liegecraft, soit un grand succès. RPG de stratégie historique barbu.

Il s’agit d’une expérience hexagonale et au tour par tour dans laquelle vous incarnez un petit despote minable qui court dans un monde médiéval en construisant des châteaux, en prenant des vassaux, en rassemblant des armées et en poursuivant des quêtes qui impliquent des dialogues ramifiés. Il y a une ambiance agréable entre l’étage et le bas. D’une part, vous pouvez peindre des villes jouets sur des hexagones, comme dans un clone traditionnel 4X ou Civ ; de l’autre, vous pouvez passer à une scène de banquet et regarder un dignitaire ivre jeter un gobelet à votre maître de cheval. Voici la bande-annonce.

« Liegecraft est un jeu de rôle stratégique 4X qui combine la diplomatie et l’art politique approfondis de Crusader Kings 3 avec l’immédiateté et la concentration sur les décisions des joueurs de Yes, Your Grace », explique le communiqué de presse. « Incarnez un monarque médiéval et guidez votre royaume vers la prospérité. Utilisez vos vassaux comme votre bras droit : accordez-leur des titres, accordez des terres et exigez leur loyauté alors qu’ils étendent votre influence. »

Attendez-vous à « une forte concentration sur les interactions et le développement des personnages de calibre RPG », avec une exploration et des quêtes rappelant Heroes of Might & Magic (le troisième, en particulier). Le combat peut consister en des duels à enjeux élevés entre des personnages nommés ou en des batailles militaires à grande échelle, et il existe des technologies à débloquer qui chevauchent plusieurs âges. Il y aura « une grande rejouabilité, avec d’innombrables permutations de personnages, de vassaux et de génération de cartes », sans parler d’un éditeur de cartes et de fonctionnalités de partage.

En ce qui concerne le côté simulation de personnalité des Crusader Kings, vos vassaux ont des traits positifs et négatifs distincts et sont tout à fait capables de se brouiller les uns avec les autres et avec les dirigeants rivaux s’ils sont laissés sans surveillance. Je suis particulièrement intéressé par la perspective d' »événements immersifs en temps réel » allant « des festins somptueux et des bagarres de tavernes aux chasses royales et à l’exploration des donjons du château », où « vous interagirez directement avec vos vassaux, en les manipulant pour qu’ils ne le fassent pas ». Je ne mettrai pas en péril vos plans soigneusement élaborés.

Si vous lisez ceci, From Chaos, je n’espère pas nécessairement un mariage rouge, mais ce serait bien si je pouvais recréer la scène de beuverie de La Belle au bois dormant de Disney. Ou peut-être ce morceau de Blackadder.

Liegecraft entrera en accès anticipé l’année prochaine. La seule chose qui me laisse froid est la direction artistique, qui semble un peu simple. Je pourrais opter pour quelques barbes supplémentaires, peut-être ? Peut-être quelques morceaux supplémentaires bouclés sur les châteaux ? Voici la page Steam.