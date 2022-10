Les anciens députés trouvent de nouvelles voies et un nouveau but après la politique

Cela fait un an que Bernadette Jordan a franchi pour la dernière fois les portes de la Chambre des communes en tant qu’élu.

Elle a perdu le siège qu’elle occupait depuis 2015 au profit du candidat conservateur Rick Perkins dans South Shore St-Margarets en 2021.

Jordan était ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne dans le gouvernement Trudeau – un portefeuille qui l’a amenée à naviguer dans un différend épineux sur les droits issus de traités autochtones dans l’industrie de la pêche au homard.

“Ce que j’ai essayé de faire, c’est de trouver un terrain d’entente. J’ai essayé d’arriver à un endroit où les Premières Nations auraient la possibilité d’exercer leurs droits à des moyens de subsistance modérés”, a-t-elle déclaré.

“Malheureusement, ce terrain d’entente n’a rendu personne heureux et c’est ce qui a mis fin à ma carrière politique.”

Cela n’a donc pas été un “énorme choc”, a-t-elle déclaré, lorsqu’elle a perdu son siège. Elle a ensuite accepté un poste de directrice nationale de la philanthropie chez Shelter Movers en Nouvelle-Écosse, un organisme sans but lucratif qui aide les femmes à sortir de situations de violence.

Bernadette Jordan, alors ministre des Pêches et des Océans, en 2021. “Je me suis présentée en politique, non pas parce que j’ai toujours voulu être députée ou ministre, mais parce que je voulais aider les gens qui vivaient dans ma communauté”, a-t-elle déclaré. (Radio-Canada)

Perdre fait autant partie de la politique que gagner. Jordan a déclaré que, pour elle, la politique était toujours un moyen d’arriver à ses fins – ce qui facilitait un peu l’abandon.

“Je me suis présentée en politique, non pas parce que j’ai toujours voulu être députée ou ministre, mais parce que je voulais aider les gens qui vivaient dans ma communauté”, a-t-elle déclaré. “Cela a toujours été mon principe directeur.”

Chaque élection laisse une poignée de députés à la recherche de quelque chose de nouveau à faire de leur vie.

Malgré la volonté du premier ministre Justin Trudeau d’obtenir un gouvernement majoritaire, le Parti libéral n’a remporté que trois sièges à la Chambre des communes (Kevin Vuong, bien qu’élu en tant que libéral, a finalement été contraint de siéger en tant qu’indépendant. Les conservateurs ont perdu deux sièges, tandis que le Bloc et le NPD ont chacun obtenu un siège).

Le nouveau ministre des Anciens Combattants Lawrence MacAulay, de gauche à droite, la ministre de l’Agriculture et de l’Argo-alimentaire Marie-Claude Bibeau et la ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et la nouvelle ministre du Développement international Maryam Monsef assistent à une cérémonie d’assermentation à Rideau Hall à Ottawa le vendredi 1er mars 2019. (Sean Kilpatrick/Presse canadienne)

Maryam Monsef faisait également partie du cabinet de Trudeau, en tant que ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et du Développement rural avant que les élections de 2021 ne mettent fin à son mandat de cinq ans en tant que députée de Peterborough-Kawartha.

Le district de Monsef est considéré comme une circonscription swing qui voit des batailles rangées et imprévisibles entre les libéraux et les conservateurs. Elle a perdu son siège au profit de la candidate conservatrice Michelle Ferreri par 3 000 voix.

“Perdre, c’est nul”, a-t-elle déclaré. “Je suis une personne compétitive et je travaille très dur pour ma communauté et personne n’aime perdre.”

Monsef avait 29 ans lorsqu’elle a commencé sa carrière politique locale et 30 lorsqu’elle est devenue députée.

“J’étais tout de suite dans le vif du sujet et il n’y a pas de manuel sur la façon d’être un ministre efficace ou un député efficace”, a-t-elle déclaré.

Monsef a subi un contrecoup en août 2021 après avoir qualifié les talibans de “frères” lors d’une conférence de presse dans le but d’assurer un passage sûr à des milliers de personnes cherchant à fuir l’Afghanistan.

“Tant de fois tomber du cheval”

Plus tard, elle a repris le commentaire, affirmant que c’est un terme que de nombreux musulmans utilisent pour se désigner les uns les autres et insistant sur le fait qu’elle considérait toujours les talibans comme une organisation terroriste.

“Il y a eu tant de revers, tant de fois tomber du cheval et se relever”, a déclaré Monsef.

Un an plus tard, Monsef est plongée dans ce qu’elle appelle son “projet de passion” – une société de conseil appelée Onward qui vise à aider les femmes à développer des compétences en leadership.

“J’ai toujours cru que lorsque les femmes vont bien, leurs familles vont bien, la société va bien et les pays vont mieux”, a-t-elle déclaré.

“J’ai lancé cette entreprise afin que nous puissions être une source de soutien pour réaliser cette vision pour les femmes et leurs familles – prospérer en soutenant les femmes leaders.

“Si je peux jouer un petit rôle dans leur parcours de leadership, eh bien, c’est une vie bien vécue.”

L’ancien député vert Paul Manly avec l’ancienne chef du Parti vert Elizabeth May: “Ce n’est pas facile de passer d’une personnalité très publique à un chômage soudain.” (LA PRESSE CANADIENNE)

Paul Manly a été élu lors d’une élection partielle le 6 mai 2019, devenant ainsi le deuxième député du Parti vert élu dans l’histoire du Canada.

Sa carrière politique s’avère relativement brève. Alors qu’il a conservé son siège aux élections générales de 2019, il a été battu par la candidate néo-démocrate Lisa Marie Barron lors du vote de 2021.

“Ce n’est pas facile de passer d’un personnage très public à un chômage soudain”, a-t-il déclaré. “Donc, vous savez que vous devez comprendre ce que vous allez faire.”

Aujourd’hui, il est directeur exécutif à temps partiel du Unitarian Shelter, un refuge de 24 lits pour les sans-abri chroniques.

Il est également revenu à un projet qu’il avait lancé avant de lancer sa carrière politique – une coopérative de services communautaires à but non lucratif appelée Growing Opportunities.

“J’ai toujours été quelqu’un qui s’est préoccupé des questions environnementales et de la justice sociale”, a-t-il déclaré. “Et donc j’ai fait ce genre de travail pendant des décennies et quand j’étais à la Chambre des communes, c’est le genre de choses que je préconisais.”

“Il y a beaucoup à faire”

Maintenant, Manly se lance à nouveau dans la politique – cette fois pour le conseil municipal de Nanaimo.

“Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites à différents niveaux de gouvernement”, a-t-il déclaré. “Nous sommes dans une urgence climatique et nous devons prendre des mesures pour faire face à l’urgence de la situation et nous assurer que nous avons une transition juste vers une nouvelle économie.

“Et ce travail doit avoir lieu à tous les niveaux de gouvernement.”

Le conservateur James Cumming a été député d’Edmonton-Centre de 2019 à 2021. Il a perdu son siège au profit du candidat libéral Randy Boissoneault par 615 voix.

Une fois la poussière retombée, Cumming a été chargé d’examiner les résultats électoraux du Parti conservateur – une pratique typique pour la plupart des partis politiques après une élection.

Une fois l’autopsie terminée, il a continué à travailler en tant qu’initié politique en participant à la course à la direction du Parti conservateur uni en Alberta.

L’ancien député conservateur James Cumming: “Si la bonne opportunité se présente, nous l’examinerons.” (Soumis par James Cumming)

“Je suis toujours impliqué dans le conservatisme”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il surveillait toujours de près la politique fédérale.

“Maintenant que le parti a choisi son chef, je reste attaché au mouvement et j’aiderai partout où je le pourrai.

“Cela peut être dans la vie publique ou dans les coulisses ou une combinaison des deux. Mais si la bonne opportunité se présente, nous l’envisagerons.”

L’année dernière a également été une année difficile personnellement pour Cumming et sa famille. Il a perdu son fils Garrett à cause de la dystrophie musculaire de Duchenne. Lui et sa femme continuent de s’impliquer dans des organisations caritatives qui sensibilisent à la maladie et financent la recherche.

“Ils ont organisé un tournoi de golf cette année au nom de Garrett que les pompiers locaux ont organisé et nous envisageons d’autres activités avec cela”, a-t-il déclaré.

“C’est quelque chose avec lequel nous avons été assez actifs au cours des 15 ou 20 dernières années.”

Le NPD n’a pas vu de changements significatifs dans son caucus en 2021. Le parti espérait renforcer sa présence à la Chambre des communes, mais a terminé l’élection avec un seul siège supplémentaire.

L’ancien député néo-démocrate Scott Duvall: “Parfois, vous pensez que c’est dans votre ADN de continuer.” (Soumis par Scott Duvall)

Scott Duvall a été le député néo-démocrate de Hamilton Mountain de 2015 à 2021. Contrairement à de nombreux députés qui abandonnent la politique fédérale, il a choisi le moment de sa sortie en annonçant en mars 2021 qu’il ne se représenterait plus.

“Après six ans en politique, je commençais vraiment à sentir qu’en raison de mon âge, je voulais prendre ma retraite”, a-t-il déclaré.

Mais Duvall ne pouvait pas rester à l’écart de la politique très longtemps.

“Je suis toujours utile”

“J’étais un peu déçu que lorsque je suis rentré chez moi pour voir ma ville d’une manière dysfonctionnelle, la façon dont la ville se déroulait avec les routes et les trottoirs en ruine”, a-t-il déclaré.

Duvall se présente maintenant comme candidat au conseil municipal de Hamilton. Les élections municipales de l’Ontario auront lieu le 24 octobre.

“Les gens m’encourageaient à courir, alors je l’ai fait. Et c’est la raison pour laquelle je suis revenu”, a-t-il déclaré.

“Parfois, vous pensez que c’est dans votre ADN de continuer. J’ai juste pensé:” Je suis toujours utile. “”

Duvall a déclaré qu’il sentait qu’il pouvait avoir un plus grand impact sur sa ville en se présentant au niveau municipal.

“À Ottawa, j’ai trouvé très difficile et frustrant que les choses aillent aussi lentement que de la mélasse. Cela prend juste du temps et de la patience”, a-t-il déclaré.

Duvall a déclaré que même s’il n’a pas l’ambition de se présenter à nouveau au fédéral, il souhaite soutenir les personnes qui espèrent commencer une carrière en politique.

“Il est temps d’aider quelqu’un d’autre et de l’élever”, a-t-il déclaré.