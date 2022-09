Les anciens départements de Truss et Kwarteng “ont systématiquement échoué” à se conformer aux lois sur la transparence

Les départements gouvernementaux précédemment dirigés par le nouveau Premier ministre et chancelier ont été réprimandés par un chien de garde après avoir “systématiquement omis” de se conformer aux lois sur la transparence.

Le Département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle (BEIS) a été réprimandé par le Bureau du commissaire à l’information (ICO) après avoir omis de répondre à temps aux demandes d’accès à l’information.

Kwasi Kwarteng, qui a été nommé chancelier dans le nouveau gouvernement du Premier ministre Liz Truss, a dirigé le BEIS de janvier 2021 à mardi.

Le Département du commerce international (DIT) a également été réprimandé et a remis son premier avis d’exécution en sept ans par l’ICO, l’organisme britannique indépendant de réglementation de la protection des données et des droits à l’information.

Mme Truss a été en charge du DIT de juillet 2019 à septembre 2021 – une année où l’ICO a déclaré que le département “les temps de réponse avaient augmenté” malgré l’absence d’augmentation connue des demandes.

Liz Truss était en charge du DIT jusqu’en septembre 2021 (fil de sonorisation)

Les chefs de l’ICO ont déclaré que la réprimande faisait partie de son approche renouvelée de la réglementation de la loi de 2000 sur la liberté d’information.

Le commissaire à l’information du Royaume-Uni a averti les autorités publiques que le bureau ferait usage de ses pouvoirs en vertu de la loi “pour favoriser les bonnes pratiques et la conformité”.

John Edwards a déclaré: “Pour la première fois en sept ans, l’ICO a publié un avis d’application de la liberté d’information, qui marque clairement le début de notre nouvelle approche pour réglementer la loi.

“La responsabilité et la transparence dans le travail des autorités publiques sont fondamentales pour la démocratie et c’est le rôle de l’ICO de veiller à ce que le droit d’accès des personnes à l’information soit protégé.

“Je conseille aux autorités publiques de prendre note et de tirer les leçons des mesures que nous avons prises aujourd’hui, car nous utiliserons davantage nos pouvoirs en vertu de la loi pour favoriser les bonnes pratiques et la conformité.”

Le secrétaire aux affaires, Kwasi Kwarteng, s’est retiré à court terme d’une comparution devant le comité d’audit environnemental (James Manning / PA) (fil de sonorisation)

Le DIT a répondu en retard à plus de la moitié des demandes de janvier à mars et a obtenu les pires chiffres de réponse au sein du gouvernement central.

Les statistiques ont montré que ses temps de réponse ont diminué en 2021 malgré l’absence d’augmentation significative des demandes ou de problèmes de ressources connus au sein du département, a déclaré l’ICO.

Le régulateur a déclaré que les retards étaient “simplement dus à des défaillances de processus internes, plutôt qu’à des problèmes plus importants”.

Le ministère a été informé qu’il devait répondre à toute demande en suspens datant de plus de 20 jours ouvrables dans les 35 jours civils suivant l’avis d’exécution.

Il devrait également publier un plan d’action formalisant les mesures pour atténuer les retards futurs.

Le non-respect de l’avis pourrait conduire le département à être reconnu coupable d’outrage au tribunal, a-t-il été averti.

BEIS a été informé de la manière dont il devrait améliorer ses performances après avoir “systématiquement omis de répondre à un nombre important de demandes d’accès à l’information reçues dans les délais légaux”.

Le BEIS a enregistré une augmentation de 55% des demandes depuis 2020, mais l’ICO a constaté que les procédures internes du département avaient retardé de nombreuses réponses et augmenté le volume.

L’ICO a déclaré qu’en raison des changements mis en évidence par le BEIS et de son engagement positif auprès du chien de garde, il a reçu une recommandation de pratique plutôt qu’un avis d’application.

Bien qu’une recommandation de pratique ne soit pas exécutoire, un avis d’exécution pourrait être émis si la performance ne s’améliore pas.

Un porte-parole de BEIS a déclaré: «L’ICO reconnaît le niveau généralement élevé des réponses de BEIS en matière de liberté d’information et l’impact significatif causé par l’augmentation de 55% des demandes depuis le début de la pandémie.

“Nous nous engageons à traiter les demandes en temps opportun tout en gérant cela tout en luttant contre la crise énergétique et en stimulant la croissance économique, et nous nous engageons avec le bureau de l’ICO sur les prochaines étapes.”

Un porte-parole du DIT a déclaré: «Nous sommes pleinement attachés à nos obligations de transparence et avons répondu à plus de 500 demandes d’accès à l’information reçues l’année dernière. Nous continuons d’évaluer et d’améliorer nos processus internes et répondrons à l’ICO en temps voulu.