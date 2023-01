Les anciens de Tulane, Matt Forte et Darnell Mooney, célèbrent la victoire de Green Wave contre l’USC

Les superstars des Chicago Bears, Matt Forte et Darnell Mooney, tous deux anciens de l’Université de Tulane, se sont déchaînés face à la colère de la vague verte contre les chevaux de Troie de l’USC dans le Cotton Bowl.

Matt Forte était un excellent porteur de ballon pour les Bears de Chicago, et Darnell Mooney est un étalon large pour la Windy City. Tous deux sont originaires de l’Université de Tulane.

Lorsque la vague verte a choqué le monde du football universitaire avec un bouleversement massif 46-45 face aux USC Trojans très favorisés dans le Cotton Bowl, les deux hommes ont célébré l’incroyable revirement qui s’est terminé par la plus grande victoire de l’équipe de mémoire récente.

Darnell Mooney et Matt Forte ont eu des réactions inestimables face au bouleversement massif de Tulane contre USC dans le Cotton Bowl.

Ce n’était pas censé arriver. La vague verte était en baisse de 45-30 à la fin du quatrième quart. Derrière le jeu stellaire du futur porteur de ballon de la NFL Tyjae Spears et ses quatre touchés, la Vague verte a su se rallier. Tulane a marqué tard pour porter le score à 45-37 avant d’enregistrer une sécurité sur la prochaine possession de l’USC et de récupérer le ballon avec le temps restant pour un entraînement potentiellement gagnant.

UNE appel non ciblé sur un tir clair, les fans de Tulane ont été indignés lors de l’entraînement qui a suivi, mais ont donné à la vague verte une occasion en or de prendre les devants. Deux pièces plus tard, Tulane marqué sur une passe de touché du quart-arrière Michael Pratt à Alex Bauman qui a été rapidement jugé incomplet au premier coup d’œil avant qu’un examen n’inverse l’appel. Les jeux de désespoir de dernière seconde de l’USC échoueraient, préservant le bouleversement de la vague verte et de leurs fidèles qui ont fait le voyage à Arlington.

Seize points dans les quatre dernières minutes. C’était la différence entre une histoire de Cendrillon se terminant par une pantoufle de verre brisée et l’achèvement d’un revirement magique du 2-10 au 12-2 et les champions du Cotton Bowl. Les anciens sont heureux et la Green Wave revient à la Nouvelle-Orléans avec un nouveau matériel signifiant leur accomplissement impressionnant.

Pour plus d’actualités, d’analyses, d’opinions et de couvertures uniques sur le football universitaire par FanSided, y compris les classements du trophée Heisman et des éliminatoires du football universitaire, assurez-vous de mettre ces pages en signet.