Les anciens de “Love Is Blind” Kyle Abrams et Deepti Vempati se séparent

Un autre jour, une autre paire de stars de “Love Is Blind” se séparent…

Deepti Vempati et Kyle Abrams annoncent leur séparation

Deepti Vempati et Kyle Abrams, qui les fans de “Love Is Blind: After the Altar” ont regardé le débat pour savoir s’il fallait ou non faire de leur relation d’ami une relation amoureuse, n’ont finalement pas fonctionné, semble-t-il. Abrams s’est rendu sur Instagram pour annoncer la scission lundi soir.

“Je comprends que beaucoup d’entre vous sont curieux de savoir où Deepti et moi en sommes aujourd’hui”, a-t-il écrit. “Depuis le tournage d’After the Alter, nous avions décidé de nous séparer au début de l’été.”

Kyle Abrams sort déjà après sa séparation avec Deepti Vempati

Abrams, 30 ans, a poursuivi en disant qu’il avait commencé à sortir avec quelqu’un d’autre, mais il n’a pas révélé qui était cette personne.

“Depuis, je me suis lancé dans une nouvelle relation que j’ai l’intention de garder un peu privée”, a-t-il écrit.

Pensez-vous qu’il sort avec une autre personnalité publique ou un civil ?

Deepti Vempati partage des images de la relation avec Kyle Abrams

Deepti a confirmé la scission avec une bobine partageant certains de ses souvenirs préférés avec Kyle de l’année dernière. Elle a commencé son message avec la citation populaire, “Les gens entrent dans votre vie pour un chapitre, une saison ou toute une vie.”

Sa légende a continué, révélant son désir de partager des images de ces souvenirs avec Abams avant d’ajouter: “Nous suivons maintenant des chemins différents.”

https://www.instagram.com/p/Ciu5bqsgdPl/

Ce doit être l’une des ruptures publiques les plus élégantes qu’Instagram ait jamais vues, avec celles d’Iyanna et Jarrette, de Megan Good et de DeVon Franklin.

Kyle et Deepti se sont rencontrés et se sont connectés pendant la saison 2 de “Love Is Blind”, mais chacun s’est retrouvé fiancé (de manière désastreuse dans les deux cas) à d’autres célibataires. Kyle a été brièvement fiancé à Shaina Hurley, mais leur relation était terminée avant que les couples ne se réunissent pour leur escapade post-fiançailles au Mexique. Deepti est arrivé à l’autel avec Abhishek “Shake” Chatterjee, mais a finalement choisi de ne pas échanger ses vœux avec lui.

Pour ceux d’entre vous qui ne connaissent pas la populaire série Netflix, l’émission isole un groupe de célibataires pendant des semaines alors qu’ils apprennent à tour de rôle à connaître des amis potentiels strictement par la conversation. La deuxième saison de l’émission s’est déroulée à Chicago et a été diffusée en février dernier.