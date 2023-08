Les anciens combattants voient une expansion historique des avantages pour l’exposition toxique alors que la nouvelle loi approche de l’anniversaire

WASHINGTON (AP) – Nicole Leger a toujours pensé que les foyers de combustion des bases militaires en Afghanistan ressemblaient davantage à des feux de camp qu’à des risques pour la santé. Ordonnée de se débarrasser de documents sensibles, elle jetait la paperasse dans les flammes tout en rattrapant ses camarades soldats, des moments de liaison tranquille qui offraient un répit à son travail plus risqué en tant que médecin formé à la hâte pour l’armée américaine.

« Nous n’avons vraiment pas vu que c’était dangereux à l’époque », a-t-elle déclaré. « Cela faisait partie de la mission. Il fallait donc le faire. »

Mais ensuite, ses problèmes de sinus ont commencé, ne faisant qu’empirer après son retour à la maison, où elle se retrouvait parfois à bout de souffle la nuit. Elle se souvient avoir pensé : « Ce n’était pas qui j’étais avant d’entrer.

Bien que Léger ait déjà reçu des prestations d’invalidité pour le stress post-traumatique, les migraines et une fracture de la hanche, ce n’est que lorsque le président Joe Biden a signé une loi connue sous le nom de PACT Act l’année dernière que ses paiements mensuels ont été étendus pour tenir compte de l’impact des foyers de combustion. . Aujourd’hui âgée de 34 ans, Léger et son fiancé ont quitté une maison de ville exiguë pour s’installer dans une maison plus grande dans la banlieue de Tampa, en Floride, où leurs quatre enfants peuvent chacun avoir une chambre.

« Je me réveille encore en me pinçant », a-t-elle déclaré.

Léger est l’un des bénéficiaires de la plus grande expansion de l’aide aux anciens combattants depuis des décennies, et l’administration se précipite pour inscrire autant de personnes que possible à l’approche du premier anniversaire de la loi. Bien qu’il n’y ait pas de date limite pour postuler, toute personne qui dépose une réclamation ou signale simplement son intention de le faire d’ici mercredi pourrait percevoir des paiements rétroactifs à l’année dernière si la réclamation est approuvée.

En vertu de la loi, certains cancers et affections sont présumés être liés aux fosses de combustion qui ont été utilisées pour éliminer les déchets et les matières potentiellement toxiques. Pour les anciens combattants qui ont servi pendant la guerre du Vietnam, l’hypertension et d’autres conditions ont été ajoutées à la liste des problèmes présumés être causés par l’exposition à l’agent orange, qui a été utilisé par l’armée américaine pour nettoyer la végétation.

Biden marquera jeudi l’anniversaire de la loi dans un hôpital des anciens combattants de Salt Lake City. Selon les statistiques de l’administration, le ministère des Anciens Combattants a reçu près de 786 000 demandes d’invalidité en vertu de la loi PACT, en a traité près de 435 000 et en a approuvé plus de 348 000.

Environ 111 000 anciens combattants soupçonnés d’avoir été exposés à des substances toxiques se sont inscrits aux soins de santé VA depuis la promulgation de la loi. De plus, plus de 4,1 millions d’anciens combattants ont effectué des dépistages toxiques, qui sont des questionnaires pour analyser leur exposition potentielle et déterminer si des tests supplémentaires sont nécessaires.

La mise en œuvre de la législation s’est avérée difficile pour la VA malgré l’embauche de nouveaux employés pour faire face à un afflux historique de réclamations. L’arriéré est d’environ 266 000, ce qui signifie des attentes d’au moins quatre mois pour le traitement des demandes, et la liste devrait atteindre 450 000 en octobre et 730 000 en avril. Lors d’une récente audience de surveillance. Le sénateur Thom Tillis, RN.C., s’est dit préoccupé par les « mauvaises tendances ».

Le secrétaire aux Anciens Combattants, Denis McDonough, a déclaré que son agence faisait mieux que prévu sur la base des projections internes et utilisait de nouvelles technologies pour traiter les demandes plus rapidement.

« Suis-je satisfait ? Je ne le suis pas », a-t-il déclaré dans une interview à l’Associated Press. « Jusqu’à ce que chaque ancien combattant de ce pays sache ce qui lui est disponible, et soit venu et ait déposé une réclamation, puis que nous ayons accordé cette réclamation pour lui ou pour elle, je ne serai pas satisfait. »

Malgré l’arriéré croissant, la VA a maintenu ses efforts de sensibilisation. Il a dépensé 7,5 millions de dollars en publicité, y compris un panneau d’affichage à Times Square à New York, et a organisé des événements dans tout le pays. Le comédien Jon Stewart, qui a joué un rôle de premier plan dans la promotion de la loi PACT, a contribué par publier des vidéos sur les réseaux sociaux.

« Le VA aurait pu le ralentir pour faciliter son travail », a déclaré Allison Jaslow, une ancienne capitaine de l’armée qui dirige l’organisation de défense des anciens combattants d’Irak et d’Afghanistan d’Amérique. « Mais à leur crédit, ils ne l’ont pas fait. »

Jaslow a déclaré que le département « fait un travail assez incroyable compte tenu de l’afflux de réclamations qui sont arrivées ».

La sensibilisation porte ses fruits. Eli Feret, un ancien capitaine de l’armée de 36 ans qui vit à l’extérieur de Denver, a déclaré qu’il n’avait postulé qu’il y a quelques jours. Après s’être attendu à un processus plus archaïque, Feret s’est dit « agréablement surpris » de pouvoir finaliser sa réclamation sur son smartphone en une demi-heure.

Cole Lyle, un ancien caporal de la Marine âgé de 33 ans à Alexandria, en Virginie, qui dirige l’organisation de défense Mission Roll Call, a pris une décision similaire. « Je me faisais bombarder par Jon Stewart sur Twitter et quelques autres personnes, et j’ai pensé que je devais vraiment déposer », a-t-il déclaré.

« Je ne vois pas l’arriéré croissant comme une bonne chose », a-t-il ajouté, « mais je pense que c’est une bonne chose que les vétérans postulent, en fait. »

Pendant un moment l’année dernière, il a semblé que la loi PACT pourrait ne pas être approuvée. La législation a été bloquée de manière inattendue lorsque les républicains ont reculé, ce qui a conduit certains partisans à commencer à camper à l’extérieur du Capitole. Biden avait contracté le coronavirus et ne pouvait pas se rendre en personne, alors il a envoyé McDonough avec de la pizza et il a parlé aux vétérans sur FaceTime.

La campagne de pression a fonctionné et le Congrès a adopté la mesure. Ce fut un succès bipartisan mais aussi une victoire personnelle pour Biden, qui a longtemps cru que son fils aîné, Beau, avait développé un cancer du cerveau mortel en servant près des brûlis en Irak en tant que capitaine de la Garde nationale du Delaware.

McDonough considère la loi PACT comme un tournant pour la VA, rendant le plus grand système de soins de santé du pays plus agile, robuste et compétitif.

« Le président nous a dit très clairement que cette nouvelle loi peut être la plus grande expansion des prestations et des soins de la VA dans l’histoire de la VA », a-t-il déclaré.

La législation a autorisé la VA à étendre ses installations par le biais de 31 baux, et elle les poursuit dans 19 États. Les employés de VA peuvent désormais recevoir des primes plus élevées et plus d’aide pour les prêts étudiants qu’auparavant. Il existe des incitations supplémentaires pour le recrutement, la rétention et la réinstallation.

Au cours de la dernière année, la VA a augmenté de plus de 21 000 travailleurs de la santé et 4 300 employés pour le traitement des prestations.

Mais les responsables ont déclaré que le processus reste trop lent. L’embauche d’un nouveau travailleur de la santé peut prendre plusieurs mois, car le VA vérifie les antécédents et les certifications, un retard qui peut amener les candidats à trouver des emplois ailleurs.

McDonough a déclaré que l’agence n’était pas « là où nous devons être », ajoutant que « nous continuerons à travailler là-dessus ».

Lorsque l’ancien sergent de la Garde nationale d’armée. Iona Bussière a eu 40 ans l’année dernière, elle a passé sa première mammographie et a découvert un cancer du sein – stade 3 d’un côté, stade 2 de l’autre.

Depuis lors, il y a eu un flou de traitements, y compris des mois de chimiothérapie exténuante – « au cours des trois dernières semaines, j’étais comme un zombie », a-t-elle déclaré – et une mastectomie récente. Bussiere, qui vit à Providence, Rhode Island, commence la radiothérapie et s’attend à prendre des pilules pour les années à venir.

En vertu de la loi PACT, le cancer du sein est présumé être causé par le fait de servir à proximité de foyers de brûlage. Bussière a déclaré qu’ils étaient « partout » lors de ses déploiements en Irak et au Koweït.

Bien qu’elle souhaite que le VA ait commencé à fournir des dépistages du cancer plus tôt, elle a déclaré que les avantages apportent également « beaucoup de soulagement ».

« J’ai entendu des histoires d’horreur sur des gens qui ont le cancer et qui sont incapables de travailler et les factures s’accumulent », a déclaré Bussière.

Marcellus Beasley, 60 ans, a servi dans l’armée de l’air pendant la première guerre du Golfe, lorsqu’il était basé en Turquie et s’est rendu en Irak. Il a dit qu’il y avait toujours du sable, de la terre et de la fumée, provenant parfois de foyers de combustion. Quand il se mouchait le matin, des trucs noirs sortaient.

« C’est presque comme si vous travailliez dans une cheminée », dit-il.

Beasley a trouvé le VA encombrant et frustrant après avoir quitté le service militaire.

« Vous avez toujours pensé que le VA était contre vous », a-t-il déclaré. « Par exemple, ils ne voulaient pas que vous soyez payé. »

Mais il a déclaré que les changements récents avaient rendu les services plus efficaces, en particulier dans son établissement de Wilmington, dans le Delaware, où un travailleur l’avait aidé à se renseigner sur la loi PACT. Il a demandé de l’aide pour son psoriasis, une affection cutanée, et ses prestations d’invalidité ont été élargies.

« Cela a eu un impact énorme sur moi », a-t-il déclaré.

Ce ne sont pas seulement les anciens combattants qui reçoivent des prestations par le biais de la loi PACT. Plus de 16 000 membres survivants de la famille ont soumis des demandes. L’une de celles qui ont droit à une indemnisation est Ailyn Colby, 59 ans, dont le mari, Glenn, est décédé d’un cancer du côlon il y a six ans.

Il avait 51 ans et était un ancien major de la Garde nationale du Rhode Island qui a servi en Irak.

« Il ne m’a jamais vraiment parlé de son expérience parce que je m’inquiéterais peut-être trop pour lui », a déclaré Colby, qui vit près de Hartford, dans le Connecticut.

Après sa mort, elle a demandé des prestations de survivant et a été refusée, la décrivant comme «une expérience horrible».

Mais lorsqu’elle a présenté une nouvelle demande en vertu de la loi PACT en avril, la demande a été approuvée.

« Je pensais qu’ils se souvenaient encore de la famille », a-t-elle déclaré.

Chris Megerian, Associated Press