Les anciens combattants catholiques de La Salle font un don de 1 000 $ au service d’incendie du Pérou – Shaw Local

Deuxième vice-commandant. Phil Valle du Catholic War Veterans Post 1229 a remis 1 000 $ au service d’incendie du Pérou lors de la réunion du conseil municipal de lundi.

Valle a déclaré que les fonds devaient être utilisés à la discrétion du département et a remercié le chef des pompiers du Pérou, Jeff King, pour le service de son département.

King a accepté le don au nom du service d’incendie et a déclaré que les fonds seraient consacrés à l’équipement de désincarcération.

« J’ai l’honneur et le privilège, au nom des officiers et des membres du Catholic Board Veterans Post 1229, de vous remettre ce chèque, chef, alors que vous protégez la communauté du Pérou et les communautés voisines », a déclaré Valle. au roi.

King a déclaré que le service d’incendie avait dépensé environ 28 000 $ à ce jour en équipement à piles.

« Donc, cela ira dans ce sens », a déclaré King.

L’équipement acheté servira à ouvrir des véhicules après un accident ou à effectuer des sauvetages.

« Au lieu de fonctionner avec une grosse pompe hydraulique fixée au camion ou à un moteur à essence portable, cela utilise les mêmes batteries que votre perceuse sans fil utilise pour alimenter la pompe », a déclaré l’ingénieur Capt. Bill Krolak.

King a remercié l’organisation des anciens combattants et a déclaré que le ministère avait commandé l’équipement et que le don aiderait à reporter certains coûts de ce qu’ils avaient fait jusqu’à présent.