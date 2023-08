Les anciens coéquipiers réagissent à la mort de la NFL et de l’USFL RB Alex Collins

Alex Collins, un porteur de ballon qui a passé cinq saisons dans la NFL avec les Seahawks de Seattle et les Ravens de Baltimore avant de disputer la saison 2023 de l’USFL avec les Showboats de Memphis, est décédé à l’âge de 28 ans.

Selon le Bureau du shérif du comté de Broward Collins a été tué dans un accident de moto dimanche soir.

[Former NFL, USFL running back Alex Collins dies at 28]

Plusieurs des anciens coéquipiers de Collins dans la NFL et l’USFL se sont rendus sur les réseaux sociaux après que la nouvelle de sa mort a été révélée lundi soir pour partager leurs souvenirs de l’homme que beaucoup appelaient « l’un de leurs coéquipiers préférés ».

Parmi ceux qui ont partagé leurs souvenirs de Collins figuraient Russell Wilson, Geno Smith, Jimmy Graham et Lamar Jackson, ainsi que l’agent de Collins, Kelli Masters.

Plusieurs des coéquipiers les plus récents de Collins avec les Showboats ont également publié des hommages, tout comme le président des opérations de football de l’USFL, Daryl Johnston.

Collins a également été pleuré par la communauté du football de l’Université de l’Arkansas, où il avait joué pour les Razorbacks de 2013 à 2015.

Collins a le deuxième plus grand nombre de verges au sol de l’histoire des Razorbacks, derrière seulement Darren McFadden. Il faisait également partie de l’une des pièces les plus mémorables dans l’histoire récente de la SEC en 2015 au Mississippi.

Les Razorbacks ont perdu sept points en prolongation et se sont retrouvés quatrième et 25. La passe de Brandon Allen était complète pour Hunter Henry, qui était sur le point d’être plaqué près de la ligne de touche, bien en deçà de la ligne à gagner. Henry lança désespérément le ballon en arrière vers le milieu du terrain. Le ballon a rebondi sur Collins, qui a décollé vers l’autre ligne de touche et a obtenu le premier essai.

L’Arkansas a finalement gagné 53-52.

« Nous sommes tellement attristés par le décès soudain et tragique d’Alex Collins. C’était un légendaire Razorback et une personne encore meilleure », a publié le compte de football de l’Arkansas sur les réseaux sociaux. « Son amour pour les Razorbacks et son désir d’être un porc étaient indéniables. Il nous manquera énormément. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches pendant cette période difficile. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.

Tendance NFL Cotes, prévisions de la semaine 1 de la NFL 2023: choix, lignes, écarts pour chaque match

Calendrier de pré-saison NFL 2023: dates, heures, chaînes, comment regarder

Qui sont les Four P et comment entrent-ils dans le club des 20 millions de dollars de la NFL ?





Les Bengals sont-ils plus susceptibles de faire le Super Bowl ou de manquer les séries éliminatoires ? Chances, pronostics

DJ Moore est-il sur le point d’avoir une saison en petits groupes pour Bears? Chances, pronostics

Jeune talent de la NFL: les Raiders n ° 20 ont quelques joueurs d’élite et beaucoup de questions





Jordan Love peut-il briller et guider les Packers vers les séries éliminatoires cette saison? Chances, pronostics

Brock Purdy commencera-t-il pour les 49ers, défi pour MVP? Chances, pronostics

Deuce Vaughn a encore beaucoup à prouver, mais le match d’ouverture de la pré-saison des Cowboys a été un bon début