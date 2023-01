Les anciens coéquipiers de David Crosby, Graham Nash, Stephen Stills, rendent hommage au musicien: “Un héritage incroyable”

Les anciens compagnons de groupe de David Crosby, Graham Nash et Stephen Stills, ont dirigé la vague d’hommages de célébrités au défunt chanteur, décédé à l’âge de 81 ans.

Les musiciens, qui avec Crosby, ont formé le trio folk rock Crosby, Stills & Nash et plus tard Crosby, Stills, Nash & Young après que Neil Young ait rejoint le groupe, ont rendu hommage à leur ancien membre du groupe après sa mort jeudi.

“C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès de mon ami David Crosby”, a écrit Nash dans une déclaration qu’il a partagée avec Fox News Digital et publiée sur Instagram.

Il a poursuivi: “Je sais que les gens ont tendance à se concentrer sur la volatilité de notre relation parfois, mais ce qui a toujours compté pour David et moi plus que tout, c’est la pure joie de la musique que nous avons créée ensemble, le son que nous avons découvert les uns avec les autres et la profonde amitié que nous avons partagée au cours de toutes ces longues années.”

DAVID CROSBY, MEMBRE FONDATEUR DE THE BYRDS AND CROSBY, STILLS & NASH, MORT À 81 ANS

“David était intrépide dans la vie et dans la musique. Il laisse derrière lui un énorme vide en termes de personnalité et de talent dans ce monde. Il a exprimé son esprit, son cœur et sa passion à travers sa belle musique et laisse un héritage incroyable. Ce sont les choses qui comptent le plus. Mon cœur est vraiment avec sa femme, Jan, son fils, Django, et toutes les personnes qu’il a touchées dans ce monde.

Stills a également fourni une déclaration à Fox News Digital.

“J’ai lu une citation dans le journal de ce matin attribuée à Gustav Mahler qui m’a arrêté un instant : “La mort est entrée dans la pièce sur des pattes de chat placides.”

J’aurais dû savoir qu’il se passait quelque chose.

David et moi nous sommes beaucoup cogné la tête au fil du temps, mais c’étaient surtout des coups de regard, mais ils nous ont quand même laissé des crânes engourdis.

J’étais heureux d’être en paix avec lui.

Il était sans aucun doute un géant d’un musicien, et ses sensibilités harmoniques n’étaient rien de moins que du génie.

La colle qui nous tenait ensemble alors que notre voix s’envolait, comme Icare, vers le soleil.

Je suis profondément attristé par son décès et il va me manquer au-delà de toute mesure.”

QUELLE ÉTAIT LA VALEUR NETTE DE DAVID CROSBY ?

Le compte Instagram officiel de Stills a également partagé un hommage sur Twitter, écrivant que le musicien “a vécu une vie de gratitude profonde et durable et était un être extraordinairement et richement sensible”.

“Sa musique vivra à travers nous tous alors même qu’il navigue maintenant vers son coucher de soleil éternel.”

Nash et Stills ont été rejoints par de nombreux autres membres de la communauté musicale alors qu’ils pleuraient la perte de la légende du rock décédé.

Melissa Etheridge, qui a eu deux enfants avec Crosby grâce à un don de sperme, a partagé une photo d’elle-même avec son collègue musicien ainsi qu’un message sincère.

“Je pleure la perte de mon ami et père biologique de Bailey, David. Il m’a donné le cadeau de la famille. Je lui serai éternellement reconnaissant, Django et Jan. Sa musique et son héritage inspireront de nombreuses générations à venir. Un vrai trésor”, a écrit Etheridge sur Instagram

Le fondateur des Beach Boys, Brian Wilson, a partagé une photo de lui avec Crosby sur Twitter, écrivant : “Je ne sais pas quoi dire d’autre que j’ai le cœur brisé d’entendre parler de David Crosby.”

“David était un talent incroyable – un si grand chanteur et auteur-compositeur. Et une personne merveilleuse. Je suis juste à court de mots. Amour et miséricorde à la famille et aux amis de David. Amour, Brian”

Le musicien Jason Isabell a tweeté : “Reconnaissant pour le temps que nous avons passé avec David Crosby. Il va beaucoup nous manquer.”

Le compte Twitter officiel de The Doors a partagé une photo en noir et blanc de Crosby, écrivant : “Le monde a encore perdu un autre élément éthéré du mouvement de paix et d’amour des années 60 ; une légende à part entière, et chaque groupe dont il faisait partie de.

Apparu à la même époque que The Doors, David Crosby avait la voix et les capacités d’écriture de chansons qui le rendaient complètement unique… “, a ajouté le communiqué.

L’auteure-compositrice-interprète Roseanne Cash a également exprimé sa tristesse face au décès de Crosby avec un message sur Twitter.

L’actrice Christina Applegate a partagé une photo en noir et blanc de Crosby et a décrit comment elle et ses amis prévoyaient de pleurer sa perte et de célébrer sa vie.

Le leader des Smashing Pumpkins, Billy Corgan, a posté une photo du rockeur, en écrivant “RIP David Crosby”.

L’ancien leader de Skid Row, Sebastian Bach, a écrit: “Autant j’aimais sa musique, autant j’aimais aussi ses pensées sur Twitter.” Crosby était un utilisateur passionné de Twitter et tweetait et répondait aux tweets la veille de son décès.

De nombreux fans de Crosby ont pris note d’une blague qu’il a faite sur Twitter mercredi. Le chanteur a tweeté un utilisateur des médias sociaux qui a posté une capture d’écran après avoir cherché sur Google, “pouvons-nous aller au paradis avec des tatouages”. L’utilisateur de Twitter a écrit : “Ça n’a pas l’air bien”.

“J’ai entendu dire que l’endroit était surestimé… nuageux”, a plaisanté Crosby.

L’épouse de Crosby, Jan Dance, a partagé une déclaration avec Variety jeudi, confirmant sa mort.

“C’est avec une grande tristesse après une longue maladie que notre bien-aimé David (Croz) Crosby est décédé. Il était affectueusement entouré de sa femme et âme sœur Jan et de son fils Django”, lit-on en partie dans le communiqué.

Crosby a été intronisé pour la première fois au Rock & Roll Hall of Fame en 1991 en tant que membre de The Byrds, qu’il a cofondé en 1964. Il a été intronisé une deuxième fois en 1997 en tant que membre de Crosby, Stills & Nash.

Crosby a subi une greffe du foie en 1994 après des décennies de consommation de drogue et a survécu au diabète, à l’hépatite C et à une chirurgie cardiaque dans ses 70 ans. En 1987, Crosby a épousé Dance.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Crosby laisse dans le deuil ses cinq enfants. Un fils, qu’il a partagé via un don de sperme avec Etheridge, Beckett Cypher, est décédé après une dépendance aux opioïdes en 2020 à l’âge de 21 ans.

Janelle Ash de Fox News Digital et l’Associated Press ont contribué à ce rapport