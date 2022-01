‘Les anciens co-animateurs légendaires de The View, Elisabeth Hasselbeck, Star Jones et Meredith Vieira, reviennent au spectacle

Meredith Vieira, Star Jones et Elizabeth Hasselbeck font leur retour triomphal dans la série ABC à partir du mois prochain.

A partir de février, La vue aluns Meredith Vieira, Étoile Joneset Elisabeth Hasselbeck feront leur retour à l’émission en tant qu’hôtes invités, a rapporté GENS le 27 janvier. Meredith, 68 ans, Star, 59 ans, et Elizabeth, 44 ans, reviendront dans la série ABC pour sa 25e saison qui débute en février. Meredith et Star faisaient partie du panel original de femmes qui participaient à la série lors de sa première en 1997 et qui ont ensuite quitté la série en 2006 lors de sa neuvième saison.

Elizabeth a rejoint le casting en tant que co-animatrice de 2003 à 2013 pour les saisons 7 à 16, servant de point de vue conservateur pour le panel. Elle a fait un bref retour en 2020. Alors que Star devrait co-animer l’émission du 4 février prochain, les dates de co-animation de Meredith et Elizabeth n’ont pas encore été annoncées.

Avec les trois femmes, une partie de la distribution originale était également co-animatrice actuelle Joie Behar79, et Debbie Matenopoulos47. L’émission a été créée à l’origine par le journaliste et star de la télévision Barbara Walters92 ans, et a à peu près conservé la même structure au cours de ses 25 ans et plus.

D’autres stars qui ont quitté la série incluent, Lisa Lin, Rosie O’Donnell, Sherri Berger, Jenny McCarthy, Candace Cameron Bure, Paula Faris, Abby Chasseuret Meghan Mc Cain. Actuellement, le panel est composé de Whoopi Goldberg, Ensoleillé Hostin, Sara Haineset Joy, comprenant également Ana Navarre qui a été pris en tant qu’invité en tant que voix républicaine.

Lisa, qui était dans l’émission de 1999 à 2002 des saisons 2 à 6, est actuellement co-animatrice invitée et aura une autre apparition dans l’émission du 28 janvier.

Après avoir travaillé pratiquement au milieu de la pandémie de COVID-19 en 2020, les co-animateurs se sont réunis pour célébrer la 25e saison de l’émission en septembre 2021 alors qu’ils continuaient à avancer avec leur programme révolutionnaire. « Je n’arrive pas à croire que ça fait 25 ans. J’essaie toujours de terminer une phrase que j’ai commencée en 1997 ! La joie a dit GENS à l’époque tout en réfléchissant à la longue série.

«Vous avez un groupe de femmes qui expriment leur opinion et apprécient le retour de flamme. C’est notre fonds de commerce », a ajouté l’animateur du talk-show.