Les anciens chefs du Pentagone et du DOJ défendent la réponse à l’émeute du 6 janvier au Capitole

WASHINGTON – Les anciens dirigeants du Pentagone et du ministère de la Justice ont défendu leurs réponses mercredi à l’émeute du Capitole le 6 janvier, disant à un panel de la Chambre que les plaintes concernant les retards dans l’envoi de troupes de la Garde nationale pour aider la police reflètent une méconnaissance de l’armée.

Le maire Muriel Bowser a plaidé auprès du secrétaire de l’armée pour des renforts vers 13h30, alors que les émeutiers franchissaient les barricades et commençaient à prendre d’assaut le bâtiment. Le major-général William Walker, commandant de la Garde nationale du district de Columbia, a déclaré à un comité du Sénat en mars qu’il était prêt à déployer 155 soldats dans les 20 minutes, alors que «les secondes comptaient», mais qu’il n’avait reçu l’approbation qu’après 17 heures.

Christopher Miller, ancien secrétaire à la Défense par intérim, a déclaré au Comité de surveillance et de réforme de la Chambre que la réponse de l’armée était «appropriée» pendant l’attaque.

«Je maintiens toutes les décisions que j’ai prises le 6 janvier et les jours suivants», a déclaré Miller.

Miller a déclaré qu’en décidant comment déployer des troupes, il était conscient des critiques concernant l’utilisation de l’armée au niveau national, allant du déploiement de troupes pour faire face à des manifestations pour la justice raciale l’été dernier ou lors des manifestations de la guerre du Vietnam dans l’État de Kent.

« Rien de tel n’allait se produire sous ma surveillance, mais ces préoccupations et l’hystérie à leur sujet ont néanmoins pris en compte mes décisions concernant l’utilisation appropriée et limitée de nos forces armées pour soutenir l’application de la loi civile pendant la certification du Collège électoral », a déclaré Miller. «Mon obligation envers la nation était d’empêcher une crise constitutionnelle.»

Jeffrey Rosen, qui était procureur général par intérim pendant l’attaque, a déclaré que le ministère de la Justice avait déployé de toute urgence 500 agents et officiers du FBI; Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs; et les maréchaux américains pour aider les autorités locales à rétablir l’ordre au Capitole.

«Le ministère de la Justice s’est préparé de manière appropriée dans la période précédant le 6 janvier, et je suis fier de la réponse du ministère le 6 janvier», a déclaré Rosen.

La présidente du comité, la représentante Carolyn Maloney, DN.Y., a déclaré que le gouvernement fédéral n’était pas préparé à l’attaque qui a fait cinq morts et 140 policiers blessés et a retardé le décompte des votes du collège électoral qui a confirmé la victoire du président Joe Biden.

«La sécurité s’est effondrée face à la foule, et les renforts ont été retardés pendant des heures lorsque le Capitole a été envahi», a déclaré Maloney. «Il est de notre devoir de comprendre ce qui n’a pas fonctionné ce jour-là, de demander des comptes et de prendre des mesures pour éviter que cela ne se reproduise.»

Elle a déclaré que le ministère de la Justice et le FBI n’étaient pas préparés à l’attaque, malgré les rapports des services de renseignement les jours précédents. Elle a déclaré que le directeur du FBI, Christopher Wray, témoignerait en juin au sujet de l’émeute.

« Pourtant, il est clair que malgré toutes ces informations, le gouvernement fédéral n’était pas prêt », a déclaré Maloney. « C’est complètement inacceptable. »

« Vous penseriez en fait que c’était une visite touristique normale »

Mais certains républicains du panel ont présenté une vision différente de ce qui s’est passé le 6 janvier. Le représentant Andrew Clyde, R-Ga., A comparé les événements de la journée à ce que quelqu’un pourrait voir des touristes en visite un autre jour.

« Regarder les images télévisées de ceux qui sont entrés dans le Capitole et ont traversé Statuary Hall, a montré des gens de façon ordonnée restant entre les chandeliers et les cordes en train de prendre des vidéos et des photos », a-t-il dit. «Vous savez, si vous ne saviez pas que la séquence télévisée était une vidéo du 6 janvier, vous penseriez en fait que c’était une visite touristique normale.

Environ 340 soldats de la Garde nationale étaient en service à Washington le 6 janvier, comme l’avait demandé Bowser, mais ils ont été affectés au contrôle du trafic plutôt qu’à la protection du Capitole.

Miller a dit qu’il avait approuvé l’envoi de troupes vers 15 heures, et ils sont arrivés à 17 h 20. Il a dit qu’il y avait des difficultés à déployer des troupes pour coordonner avec les forces de l’ordre.

« La critique de la réponse militaire est sans fondement et reflète l’inexpérience ou le manque de compréhension de la nature des opérations militaires ou pire est simplement le résultat de la politique », a déclaré Miller. « Ce n’est pas un jeu vidéo dans lequel vous pouvez déplacer des forces d’un simple coup de pouce. »

L’audience devenait parfois enflammée. Le représentant Stephen Lynch, D-Mass., A cité Miller comme déclarant qu’il « croyait personnellement que les commentaires (du président Donald Trump) encourageaient les manifestants ».

Miller a déclaré qu’il avait réévalué la situation et pensait que le discours de Trump avant l’émeute n’était « pas du tout le facteur unitaire ». Lynch a accusé Miller d’avoir changé son témoignage.

« C’est ridicule », a déclaré Miller.

« Vous êtes ridicule, » répondit Lynch.

Miller a qualifié l’échange d’attaque partisane.

« Il y a une différence entre marcher sur le Capitole et attaquer le Capitole », a déclaré Miller.

Lors d’une autre audience mercredi, le procureur général Merrick Garland a déclaré à un panel du Sénat que l’attaque contre le Capitole était un effort «fondamental» pour s’immiscer dans un transfert pacifique de pouvoir entre les administrations. Garland a déclaré que poursuivre les personnes impliquées était une priorité élevée pour le ministère de la Justice.

Le sénateur Richard Shelby, R-Ala., A demandé à Garland de comparer les personnes qui se sont introduites de force à l’intérieur du Capitole avec les manifestants qui se sont affrontés avec les forces de l’ordre l’été dernier pendant des mois de manifestations contre la brutalité policière.

« Je pense qu’il est juste de dire qu’au cours de ma carrière de juge et d’application de la loi, je n’ai pas vu de menace plus dangereuse pour la démocratie que l’invasion du Capitole », a déclaré Garland.

Les législateurs examinent la réponse le 6 janvier alors qu’ils débattent de la manière d’améliorer la sécurité au Capitole et du montant à dépenser. Les menaces contre les législateurs ont plus que doublé cette année par rapport à l’année dernière, mais les législateurs des deux parties ont hésité à installer une clôture permanente autour du Capitole, pour éviter de ressembler à une forteresse.

Un groupe de travail dirigé par le lieutenant-général à la retraite Russel Honoré a examiné la sécurité du Capitole à la demande du président de la Chambre Nancy Pelosi, D-Californie, et a recommandé d’avoir un détail permanent de la Garde nationale dans la capitale, pour répondre rapidement aux urgences. Le groupe de travail a recommandé l’embauche de 854 agents de police du Capitole de plus pour une force d’environ 2 000 personnes, dans un effort pour réduire les heures supplémentaires et renforcer la collecte de renseignements.

Contribution: Kristine Phillips