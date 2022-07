Les anciens chefs du football apprennent le sort dans une affaire de fraude de 2 millions de dollars

Les anciens présidents de la FIFA et de l’UEFA ont été jugés pour un paiement frauduleux présumé

L’ancien président de la FIFA Sepp Blatter et Michel Platini, l’ancien chef de l’UEFA, ont été acquittés par un tribunal suisse dans leur longue affaire de corruption. Les deux hommes avaient fait l’objet de poursuites pénales pour un paiement de 2 millions de francs suisses (2,05 millions de dollars) que Blatter, alors chef de la FIFA, avait arrangé avec son homologue de l’UEFA Platini en 2011.

Les procureurs avaient fait valoir que la raison que le couple avait donnée pour le paiement, qui, selon eux, était basée sur un “gentleman’s agreement” conclu en 1998 pour les services fournis par Platini en tant que consultant, était un mensonge.

Des soupçons ont été soulevés quant au moment du transfert de 2011, qui est intervenu lorsque Blatter cherchait à être réélu en tant que chef de la FIFA et que la position de Platini à l’UEFA signifiait qu’il avait une influence considérable sur le vote européen.

Lire la suite Les procureurs listent les demandes de sanctions dans l’affaire Blatter-Platini

Les procureurs du Tribunal pénal fédéral de la ville suisse de Bellinzone avaient requis des peines de prison avec sursis de 20 mois pour le couple, bien que le tribunal ait décidé qu’ils devaient être acquittés dans son verdict de vendredi. Platini peut maintenant récupérer le paiement.

Le tribunal a expliqué dans une déclaration écrite que “Après avoir examiné et évalué toutes les preuves et preuves circonstancielles ainsi que l’audition de divers témoins lors de l’audience principale, le tribunal pénal est parvenu à la conclusion que le résultat de la preuve étaye la version de l’accusé [Blatter and Platini].

“Les faits de l’acte d’accusation ne peuvent donc être considérés comme ayant été créés avec une probabilité proche de la certitude.”

En réponse à la décision, la FIFA a publié une courte déclaration disant qu’elle “prend acte du verdict” mais “attendra le jugement motivé complet avant de commenter davantage.”

Blatter et Platini ont tous deux été interdits de football pendant huit ans en 2015 lorsque l’affaire a émergé, bien que cela ait ensuite été réduit à six ans.

Blatter, cependant, a été frappé d’une deuxième interdiction de la FIFA l’année dernière qui se poursuivra jusqu’en 2028, à la suite d’une enquête éthique sur le paiement des bonus.

LIRE LA SUITE: L’ancien patron de la FIFA, Sepp Blatter, banni à nouveau du football alors qu’il est giflé d’une amende de 1 million de dollars

Le Français Platini, 67 ans, a été salué comme l’un des meilleurs footballeurs de sa génération, remportant le Ballon d’Or à trois reprises à son apogée dans les années 1980.

Il a affirmé que l’affaire contre lui faisait partie d’un effort visant à ruiner ses chances de devenir président de la FIFA. Il a officiellement démissionné de la tête de l’UEFA en 2016.

“Je voulais exprimer mon bonheur pour tous mes proches que justice soit enfin rendue après sept ans de mensonges et de manipulations”, Platini a déclaré dans un communiqué après le verdict de vendredi.

« Je n’arrêtais pas de le répéter : mon combat est un combat contre l’injustice. J’ai gagné un premier match. Dans cette affaire, il y a des coupables qui ne se sont pas présentés lors de ce procès. Qu’ils comptent sur moi, nous nous reverrons car je n’abandonnerai pas et j’irai jusqu’au bout dans ma quête de vérité.

Blatter, 86 ans, a longtemps été considéré comme l’un des hommes les plus puissants du football mondial. Le Suisse a rejoint la FIFA pour la première fois au milieu des années 1970 et en est devenu le président en 1998, avant de démissionner en 2015 lorsqu’une liste croissante de scandales l’a rattrapé.

LIRE LA SUITE: La Russie a des critiques parce que Poutine est fort et devrait travailler avec les États-Unis en tant que “protagonistes politiques” – l’ancien patron de la FIFA, Blatter (VIDEO)

“Tout d’abord, je dois dire que je suis un homme très heureux” a déclaré Blatter devant le tribunal vendredi.

«Je suis un homme heureux parce que je dois aussi exprimer aujourd’hui mes remerciements au tribunal, à cette ville, pour les gens du tribunal, pour la façon dont ils ont analysé la situation et ils ont expliqué pourquoi nous n’avons rien fait tous les deux. ”