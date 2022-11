Les anciens chefs de la lutte contre le terrorisme et les familles des victimes demandent à Rishi Sunak d’accélérer la répression sécuritaire

Des VIES sont en danger parce que les ministres traînent les pieds avec une loi exigeant que les lieux renforcent leur sécurité, ont averti les chefs de la lutte antiterroriste et les familles des victimes.

L’ancien haut responsable antiterroriste britannique Neil Basu fait partie des militants exigeant que Rishi Sunak prenne des mesures pour protéger le public des extrémistes pervers.

L’ancien commissaire adjoint Neil Basu exhorte le Premier ministre à accepter la loi de Martyn Crédit : PA : Association de la presse

Figen Murray avec son défunt fils Martyn Hett, décédé lors de l’attentat à la bombe de la Manchester Arena

Ils ont écrit au Premier ministre pour l’exhorter à approuver un “devoir de protection” qui obligerait tous les lieux publics à donner au personnel une formation de base en matière de sécurité et à élaborer des plans terroristes d’urgence.

Le gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre la «loi de Martyn» – du nom de Martyn Hett, victime de la Manchester Arena – mais on craint qu’elle n’ait été gelée depuis.

Maintenant, M. Basu ainsi que quatre autres anciens chefs de la lutte contre le terrorisme, un ancien commandant du SAS, Brendan Cox, le mari du député assassiné Jo Cox et Figen Murray, la mère de Martyn, ont averti qu’il n’y avait pas de temps à perdre.

Ils disent à M. Sunak : « Compte tenu de la menace terroriste actuelle, nous pensons que ce retard de mise en œuvre est dangereux pour le public et cela placerait également le gouvernement dans une position odieuse s’il devait y avoir une autre attaque où des mesures de sécurité de base auraient pu faire la différence. .

“Nous vous exhortons à présenter le projet de loi au Parlement le plus rapidement possible et à vous assurer qu’il s’applique à tous les lieux publics, sauf aux plus petits.”

Ils avertissent que les «méthodes d’attaque plus grossières», comme les acteurs solitaires utilisant des couteaux et des voitures, mettent en danger les petits lieux comme les pubs et les restaurants sans protocoles d’urgence appropriés.

Hier soir, Figen Murray a déclaré au Sun dimanche: «Nous devons abandonner l’attitude selon laquelle ces attaques ne m’arriveront jamais. C’est tellement grave et ce n’est qu’une question de temps avant que cela ne se reproduise.

“J’exhorte Rishi Sunak à penser à ses propres filles, et aux fils et filles de tout le monde pour obtenir cette loi.”

L’ancien coordinateur national britannique de la lutte contre le terrorisme, Nick Aldworth, a ajouté : « Cela n’a pratiquement aucun coût pour les entreprises – et ne pas le faire coûtera des vies.

“Nous avons une bande d’acteurs hostiles très motivés et très radicalisés, et nous devons mobiliser l’ensemble de la population pour

Hier soir, le gouvernement a promis de répondre à la lettre et a insisté sur le fait qu’il prévoyait toujours d’appliquer la loi de Martyn.

Un porte-parole a déclaré: «Nous sommes très reconnaissants à Figen Murray d’avoir fait campagne pour cette législation vitale.

“L’engagement pris envers le” devoir de protection “dans le discours de la reine et le manifeste de 2019 demeure, et nous travaillons dur pour présenter cet important projet de loi dès que possible.”