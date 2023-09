Les anciens amants présumés Aditya Roy Kapur et Shraddha Kapoor enterrent la hache de guerre ; saluez-vous avec un câlin chaleureux [Watch video]

Shraddha Kapoor et Aditya Roy Kapur se sont croisés alors qu’ils faisaient connaître leur présence pour avoir un darshan Ganpati au bureau de la série T, et les ex-amants présumés ont été vus extrêmement cordiaux les uns avec les autres et ont même partagé un câlin chaleureux, rappelant aux fans leur ancien Aashiqui 2 jours. Shraddha et Aditya sont devenus le couple idéal pour tous les amoureux après la sortie du film, et il y avait de nombreuses informations selon lesquelles Shraddha et Aditya étaient en couple à cette époque, et les fans étaient extrêmement heureux car ils étaient tout simplement magnifiques ensemble. Mais bientôt, leurs chemins se séparèrent, et c’est eux qui en connaissaient mieux la raison. Outre Aashiqui 2, ils ont travaillé dans Ok Jaanu, ce qui fut une déception. Actuellement, Shraddha et Aditya sont dans une bonne situation et l’acteur serait en couple Fille de rêve 2 actrice Ananya Panday.